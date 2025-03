2025.03.03.,00:30: a show most kezdődik, de a szavazás már rég véget ért. A jelöltekre való szavazás február 11-én, hollywoodi idő szerint reggel 9-kor kezdődött és február 18-án délután 5-kor ért véget. Aki tehát fél hatkor kapott észbe, hogy juttatna valamit az Anorának, A brutalistának, netán a Bob Dylan-filmnek, az csak magát okolhatja, hogy kimaradt az év legnagyobb filmes társasjátékából.

Az utolsó előtti pillanatokban kaptuk a hírt, hogy Harrison Ford övsömör miatt mégsem lesz ott az eredményhirdetők között. Noha a 82 éves legenda övsömörét nem az Oscarokat odaítélő Amerikai Filmakadémia okozta, azért jegyezzük meg, hogy az Oscar sosem volt jó Indiana Jones és Han Solo megformálójához. Egy, azaz egyetlen alkalommal bírták jelölni, ez 1986-ban történt, Ford A kis szemtanúban nyújtott alakításáért volt versenyben Jack Nicholsonnal, William Hurttel, James Garnerrel és Jon Voighttal. Hurt nyert, Fordot soha többet nem jelölték.

Csak a miheztartás végett és hogy némi kontextusba helyezzük az Oscar-osztás művészetét: sosem nyert még Samuel L. Jackson, Glenn Close, Sigourney Weaver, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe vagy éppen Ian McKellen (a fájdalomdíjként járó és PR szempontból csekély értékű életmű Oscarokat most nem számítjuk).

És már nem nyerhet soha Peter O’Toole, Cary Grant, Richard Burton, Greta Garbo vagy Donald Sutherland. Harvey Keitelt egyetlen egyszer jelölték csupán, Steve Buscemit még egyszer sem. Hasonlóképpen járt Jim Carrey is.

Rendezőként sosem nyert Kubrick, Kurosawa, Altman és Lumet. Hitchcocknak csak az aranyozott nagy semmi, vagyis egy életmű Oscar jutott, rendes szobor egy se. A remény rabjainak semmit sem adtak, pedig mindenki imádja, az Aranypolgárnak csak egy forgatókönyv Oscart adtak, pedig minden kritikus imádja. Hoppon maradt, azaz 0 (nulla!) Oscart kapott az Ének az esőben és Az üldözők is.

A Crash megverte a Brokeback Mountaint, a Farkasokkal táncoló a Nagymenőket, a Szerelmes Shakespeare a Ryan közlegény megmentését, a Forrest Gump a Ponyvaregényt, a Rocky a Taxisofőrt. A Szerelemre hangolva a jelölésig sem jutott el.

Hát, hol itt az igazság?

Nos, az igazság egészen más műfaj, valahol máshol keresendő, ez itt az Oscar-átadó. A 97. Oscar-gála.

Timothée Chalamet a vörös szőnyegen VALERIE MACON / AFP

És már vonulnak is a sztárok a vörös szőnyegen. A bevonuló hírességek közül Ben Stiller megemlékezik a nemrég elhunyt Gene Hackmanról, akivel a Tenenbaum, a háziátokban játszott együtt. A felnőtt Demi Moore a tinédzser Demi Moore-nak üzen valami szépet és biztatót, Zoë Saldana annak örül, hogy spanyolul beszélhet az Emilia Pérezben, Adrian Brody A brutalistáról áradozik, Jeremy Strong pedig Roy Cohnról, Trump mentoráról értekezik, akit a The Apprentice-ban játszik. Colman Domingo elárulja, hogy tetőtől talpig Valentinóba öltözött, Kieran Culkin viszont nem. Timothée Chalamet ellenben teljesen sárga, állítólag Givenchy az outfit – az Oscarhoz vezető vörös szőnyegen minden kiderül, ami egy vörös szőnyegen csak kiderülhet.

És megérkezik Demi Moore testéből előmászva (félig vicces utalás A szer című testhorrorra) a műsorvezető, a “négyszeres Oscar-néző” Conan O’Brien. A más formátumokban tapasztalt, de az Oscart először vezető házigazda viccelődik egyet a Netflixen és a legjobb film kategória jelöltjein. Úgy tűnik, O’Brien poéngyártó csapata korrekt, de nem túl kimagasló munkát végzett. Karla Sofía Gascón botrányos tweetjei is megkapják a magukét, a színésznőnek, aki itt van a díjátadón (és aki biztosan nem fog nyerni), O’Brien tippet is ad, hogy miként adjon hírt az estéről.

Ha tweetelsz a ceremóniáról, a nevem Jimmy Kimmel

– tanácsolja a műsorvezető.

Jeff Bezos sem ússza meg poén nélkül és az sem, hogy az Amazon nemrég átvette a James Bond-birodalom feletti irányítást. Adam Sandler előad egy kis magánszámot, ami olyan, mint Adam Sandler mostanában készített vígjátékai: nem túl vicces. A viccelődés után O’Brien kitér a Los Angeles-i tüzekre, a hangnem hirtelen komolyra vált, a műsorvezető a filmipar háttérembereiről beszél.

Majd figyelmeztet minden nyertest, hogy ha nem fogják rövidre a beszédüket, John Lithgow “kissé csalódott arcát” fogják bevágni. Ez elég fenyegetően hat.

Legjobb férfi mellékszereplő

A tavalyi győztes, Robert Downey Jr. jelenti be a győztest. Papírforma győzelem: Kieran Culkin nyer a Rokonszenvedésben nyújtott alakításáért. A lengyelországi holokauszttúrára induló amerikaikról szóló filmet Culkin színészkollégája, Jesse Eisenberg rendezte – vele nemrég interjúztunk.

Culkin jó kis anekdotával készült: a felesége még régen megígérte, hogy szül neki egy negyedik gyereket, ha egyszer megnyeri az Oscart. Hát, most megnyerte. Készülhet a negyedik kis Culkin.

Kieran Culkin Patrick T. Fallon / AFP

Versenyben voltak még: Yura Borisov (Anora), Edward Norton (Sehol se otthon), Guy Pearce (A brutalista), Jeremy Strong (The Apprentice – A Trump-sztori)

Legjobb animációs film

Andrew Garfield és Goldie Hawn konferálják fel a jelölteket.

A vad robotnak jósolták a győzelmet, de a független lett produkció, az Áradás győzött. Ez Lettország első Oscarja.

‘O Brien azzal viccelődik, hogy a lettek győzelmével Észtországnak fel lett adva a labda. Az észtes vicc az est visszatérő poénja.

Versenyben voltak még: Agymanók 2., Egy csiga emlékiratai, Wallace és Gromit: A szárnyas bosszúja

Áradás (6) – magyar előzetes Az Áradás című, többszörös díjnyertes animációs film 2025. február 6-tól látható országszerte a mozikban! A macska magányos állat, ám amikor egy fekete macska otthonát váratlanul elönti és elpusztítja egy áradás, a túlélés érdekében kénytelen összefogni más állatokkal. A különféle fajok egy hajón utaznak át a végtelen víztengeren, és a kezdeti nézeteltéréseik ellenére muszáj összetartaniuk, mert csak együttes erővel maradhatnak életben.

Legjobb animációs rövidfilm

A győztes: In the Shadow of the Cyprus

Legjobb jelmeztervezés

Lily Rose Depp (Nosferatu), Elle Fanning (Sehol se otthon), John Lithgow (Konklávé), Connie Nielsen (Gladiátor II) és Bowen Yang (Wicked) konferál.

Paul Tazewell (Wicked) volt a nagy esélyes és ő is nyeri az Oscart.

Wicked – Official Trailer 2 The magical world of Oz, where you can expect the unexpected. Watch the new #WickedMovie trailer now. —– Subscribe to the Wicked YouTube Channel: https://www.youtube.com/wickedmovie TikTok: https://www.tiktok.com/@wickedmovie Facebook: https://www.facebook.com/wickedmovie X: https://twitter.com/wickedmovie Instagram: https://www.instagram.com/wickedmovie/ Official Site: https://www.wickedmovie.com/ After two decades as one of the most beloved and enduring musicals on the stage, Wicked makes its long-awaited journey to the big screen as a spectacular, generation-defining cinematic event this holiday season.

Ő az első fekete, aki ebben a kategóriában nyerni tudott – jegyzi meg Tazewell. A közönség állva tapsol.

Mint kiderül, az este narrátora Nick Offerman. Offerman és O’Brien előad egy közepesen vicces szkeccet.

Legjobb eredeti forgatókönyv

Amy Poehler hirdet győztest, de előtte meg elsüt egy Shakespeare-es poént:

Azt hiszem, Shakespeare mondta: az írás rohadt egy dolog.

Nem, nem ő mondta, csak a félreértések elkerülése végett.

És akkor jöjjön a győztes. A Variety, a Hollywood Reporter és az Indiewire is azt írta, hogy Sean Baker (Anora) viszi haza a szobrot.

Mindhárom kiadványnak igaza lett: Sean Bakeré a legjobb eredeti forgatókönyv Oscarja.

Sean Baker Patrick T. Fallon / AFP

Baker a szexmunkás közösségnek is megköszöni a díjat. Az Anoráról írt kritikánk itt olvasható.

Versenyben voltak még: Jesse Eisenberg (Rokonszenvedés), Coralie Fargeat (A szer), Brady Corbet és Mona Fastvold (A brutalista), Moritz Binder, Alex David és Tim Fehlbaum (Szeptember 5)

Legjobb adaptált forgatókönyv

Itt is az esélyes győz: Peter Straughan, a Konklávé forgatókönyvírója.

Versenyben voltak még: Sehol se otthon (Jay Cocks, James Mangold), A Nickel-fiúk (RaMell Ross, Joslyn Barnes), Jacques Audiard (Emilia Pérez), Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence Maclin, John “Divine G” Whitfield (Sing Sing)

Konklávé (12) – hivatalos szinkronizált előzetes Ralph Fiennes, Stanley Tucci és John Lithgow főszereplésével október 31-től a mozikban! Facebook: https://www.facebook.com/FilmKockak/ Instagram: https://www.instagram.com/film.kockak/ Tiktok: https://www.tiktok.com/@film.kockak #konklávé

Legjobb smink és haj

Scarlett Johansson és June Squibb konferál.

A szakmai konszenzus szerint A szer nyeri az Oscart – írtuk. És A szer nyer. Vagyis Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon és Marilyne Scarselli.

Versenyben voltak még: Wicked, A Different Man, Nosferatu, Emilia Pérez

A szer | magyar szinkronos előzetes Képzeld el, hogy a tiéd az örök fiatalság záloga – élsz a lehetőséggel? 💊 A szer nem csak egy film, hanem egyben tükör a társadalom, és a bennünk nyugvó frusztrációk előtt. Inkább félrenézel, vagy szembesülsz az igazsággal? A szer október 10-től a mozikban. ✨ Csak erős idegzetűeknek ajánlott!

Halle Berry tűnik fel a színen és ha már itt van, megemlékezik a James Bond-filmek producereiről (Berry az elég gyengére sikerült Halj meg máskor című opuszban, Pierce Brosnan utolsó Bond-filmjében szerepelt.)

Több mint hatvan éven át a brit Broccoli família döntött mindenről (a főszereplőről, a forgatókönyvről, a rendezőről és minden másról), aminek köze volt James Bondhoz. Ez az éra azonban most nemrég véget ért. Mint írtuk, a Barbara Broccoli és Michael G. Wilson vezette családi cég, az Eon Productions megállapodást kötött az Amazon MGM-mel, amely keretében a britek átadják az irányítást az Amazon filmgyártó részlegének.

Ki tudja, talán az Amazon fizetett a gálából kissé kilógó zenés Bond-betétért.

Legjobb vágás

Daryl Hannah lép a színpadra. Hogy miért ő? Mert a Kill Bill második része 20 éves. Ezért. Jobb ürügyet is találhattak volna. Hannah együttérzését fejezi ki Ukrajnával és jönnek a jelöltek, köztük van Jancsó Dávid is, akit A brutalistáért jelöltek.

Sean Baker nyeri az Anoráért az Oscart, ez az eddigi második Oscarja.

A kutyájának, Bunsennek is megköszöni. Bunsen így fest:

Versenyben voltak még: Konklávé (Nick Emerson), Emilia Pérez (Juliette Welfling), Wicked (Myron Kerstein)

Legjobb női mellékszereplő

A tavalyi legjobb mellékszereplő, Da’Vine Joy Randolph a színpadon.

Zoe Saldaña (Emilia Pérez) kapja a díjat. Sokáig ő volt a nagy esélyes, de nem lehetett tudni, hogy Karla Sofía Gascón botrányos tweetjei mennyire rontják az Emilia Pérez esélyeit. Ezek szerint Saldaña megúszta.

A színésznő sok mindenkinek megköszöni a díjat, Karla Sofía Gascón nincs köztük.

Zoë Saldana Patrick T. Fallon / AFP

Versenyben voltak még: Ariana Grande (Wicked), Isabella Rossellini (Konklávé), Monica Barbaro (Sehol se otthon), Felicity Jones (A brutalista).

Legjobb látványtervezés

Ben Stiller marháskodik egy sort. Megpróbál kimászni egy színpadi árokból. Spoiler: sikerül neki.

A brutalista (Judy Becker) és a Wicked (Nathan Crowley) közt dől el a díj sorsa – írtuk. A Wicked húzhatta be a díjat.

Versenyben voltak még: Konklávé, Dűne: Második rész, Nosferatu

Legjobb eredeti betétdal

Mick Jagger lép a színpadra. Jaggernek mindenki örül. A poén, amit neki írtak, a következő: a szervezők Bob Dylant akarták, de Dylan nem vállalta. Azért Jagger megérdemelt volna valami eredetibbet is.

Az Emilia Pérez két dallal is érdekelt, könnyen lehet, hogy az egyik (El Mal) lesz a befutó, írtuk. És igazunk lett.

A dalt Jacques Audiard, Camille & Clément Ducol írták, ők is veszik át a díjat. Audiard, az Emilia Pérez rendezője egy szót sem szól, csak mosolyog,

Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón – El Mal | Emilia Pérez (Original Motion Picture Soundtrack) “El Mal” from Emilia Perez (Original Motion Picture Soundtrack) | Performed by Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón ► Listen to the soundtrack here: https://emiliaperez.lnk.to/soundtrackAY ► Ask your voice device to play: “Emilia Perez Soundtrack” ABOUT EMILIA PÉREZ From renegade auteur Jacques Audiard comes Emilia Pérez, an audacious fever dream that defies genres and expectations.

Versenyben voltak még: The Journey (The Six Triple Eight), Never Too Late (Elton John: Never Too Late), Like a Bird (Sing Sing), Mi Camino (Emilia Pérez)

Legjobb rövid dokumentumfilm

Selena Gomez és a még sosem díjazott Samuel L. Jackson a színpadon. Oké, Jacksonnak van egy életmű Oscarja, de az (lásd fent) nem számít.

A nyertes: The Only Girl in the Orchestra

Legjobb dokumentumfilm

A nagy esélyes az orosz invázióról, három ukrán túlélési harcáról szóló Porcelain War című doku – írtuk. Nem jött be.

A nyertes a No Other Land (Nincs más föld) lett.

A film, egy négyfős palesztin-izraeli aktivista csoport munkája azt az alkotó ellenállást példázza, amely a nagyobb igazságosság felé vezet el bennünket

– olvasható a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál ismertetőjében.

Be kell fejezni a palesztinok elleni etnikai tisztogatást – jelentik ki a díjazott filmkészítők. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a filmet izraeliek és palesztinok együtt készítették.

“No Other Land” | Trailer | Berlinale 2024 The trailer for “No Other Land” by Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor. Screening in the 2024 Berlinale Panorama programme. About the film: This film made by a Palestinian-Israeli collective shows the destruction of the West Bank’s Masafer Yatta by Israel’s occupation and the unlikely alliance which develops between the Palestinian activist Basel and Israeli journalist Yuval.

Versenyben voltak még: Black Box Diaries, Háttérzene államcsínyhez (Soundtrack to a Coup d’Etat), Sugarcane

A kaliforniai erdőtüzek oltásában részt vett tűzoltók lépnek színpadra. Közülük többen is vicceket mondanak: a Joker 2-ről, Bob Dylanról és Conan O’Brienről. Van köztük jó is. Mármint poén.

Tűzöltők a gálán Patrick T. Fallon / AFP

A legjobb hang

Miles Teller és Miley Cyrus a színpadon.

Talán a Dűne: Második rész nyer – írtuk. És valóban így történt.

Versenyben voltak még: Wicked, Sehol se otthon, Emilia Pérez, A vad robot.

Legjobb vizuális effektek

Rachel Zegler és Gal Gadot a színpadon.

Ha van igazság, a Dűne: Második rész nyer – írtuk. És van igazság. A Dűne nyert.

Versenyben voltak még: Wicked, Alien: Romulus, A majmok bolygója: A birodalom, Better Man

Legjobb rövidfilm

Ana de Armas és Sterling K. Brown a színpadon

A győztes: I’m not a Robot

“I’m Not a Robot” (2025 Academy Award Winner) | The New Yorker Screening Room In Victoria Warmerdam’s short film, a series of failed Captcha tests plunges a woman into a strange new reality. Winner of the 2025 Academy Award for Best Live-Action Short. Still haven’t subscribed to The New Yorker on YouTube ►► http://bit.ly/newyorkeryoutubesub

Nyugodj békében, barátom

– emlékezik mef Morgan Freeman Gene Hackmanról, akivel együtt játszott a Nincs bocsánatban és a Meggyanúsítva című filmben.

Freeman megemlékezése után következik az In Memoriam blokk. Gena Rowlandsra, Kris Kristoffersonra, David Lynchre, Donald Sutherlandre is emlékeznek.

Legjobb operatőri munka

Lol Crawley, A brutalista operatőre a favorit – írtuk.

És meg is van A brutalista első Oscarja!

A brutalista – magyar feliratos előzetes Országos bemutató: 2025. január 23. A háború utáni Európából elmenekülve a nagy ívű víziókkal megáldott építész, Tóth László Amerikába érkezik, hogy újra építse az életét, a karrierjét, valamint a házasságát Erzsébettel, miután a háború közben elszakadtak egymástól, határokon és rezsimeken átlépve.

Versenyben voltak még: Emilia Pérez (Paul Guilhaume), Dűne: Második rész (Greig Fraser), Maria (Ed Lachman), Nosferatu (Jarin Blaschke)

Legjobb nemzetközi film

Penélope Cruz konferál.

És a brazilok megverik a franciákat: Walter Salles Én még itt vagyok című filmje nyert és ezzel lenyomta a kategória nagy esélyesének tartott Emilia Pérezt. Karla Sofía Gascón rasszista tweetjeinek meglett a következménye. Ez persze semmit sem von le Walter Salles filmjének érdemeiből.

I’M STILL HERE | Official Trailer (2025) Directed by: Walter Salles Written By: Murilo Hauser, Heitor Lorega Starring: Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro BRAZIL, 1971 – Brazil faces the tightening grip of a military dictatorship. Eunice Paiva, a mother of five children is forced to reinvent herself after her family suffers a violent and arbitrary act by the government.

Versenyben voltak még: The Girl with the Needle, A szent füge magja, Áradás

Politikai poén Conan O’Brientől: Legalább az Anorában elég tökös volt valaki, hogy ellenálljon egy nagyhatalmú orosznak.

Legjobb eredeti filmzene

Mark Hamill poénnal indít, aztán inkább bemondja a győztest:

A brutalista. A zeneszerző Daniel Blumberg.

Versenyben voltak még: Wicked (John Powell, Stephen Schwartz), Emilia Pérez (Clément Ducol, Camille), A vad robot (Kris Bowers), Konklávé (Volker Bertelmann).

Oprah Winfrey és Whoopi Goldberg Quincy Jonesra emlékeznek. Queen Latifah előad egy dalt a The Wiz-ből.

Poén Conan O’Brientől az Oscar negyedik órájában: “Ha még mindig élvezitek a show-t, Stockholm-szindrómátok van”.

Legjobb férfi főszereplő

A tavalyi győztes, Cillian Murphy a színpadon.

A nem létező Tóth Lászlót alakító Adrien Brody (A brutalista) és a nagyon is létező Boby Dylant alakító Timothée Chalamet (Sehol se otthon) közt zajlik a verseny – írtuk esélylatolgató cikkünkben.

A nagy meccs győztese: Adrien Brody. Ez Brody második Oscarja. Az elsőt 2002-ben A zongoristáért kapta. Tóth László révbe ért.

Adrien Brody Patrick T. Fallon / AFP

Brody sok mindenkinek köszönet mond, kétszer is megszólal a “most már fejezd be” zene, míg a színész a színpadon van. Hosszú beszédében köszönetet mond istennek és a stúdiónak, a szüleinek és a rendezőjének. Futólag a rasszizmust és az antiszemitizmust is megemlíti.

Brody-val nemrég interjút készítettünk:

Adrien Brody a HVG-nek: Gyerekként nagyon jó voltam a magyar káromkodások elsajátításában „Azt volt a legnehezebb megélni, hogy egy ponton elkerült tőlem a szerep, és csak hosszú idő múltán lett végül mégis az enyém” – mondta A brutalista Tóth Lászlójának megformálója a HVG-nek. Adrien Brodyt egy online kerekasztal-beszélgetésen kérdezhettük a forgatásról, magyar kötődéseiről, az antiszemitizmusról és a bevándorlósorsról.

Nagy fricska lett volna az Oscartól, ha a Trumpot alakító Sebastian Stant hozzák ki győztesként, de erre – lássuk be – nem volt sok esély. Stan a The Apprentice – A Trump-sztori című filmben (kritikánk itt) alakítja a jelenlegi elnököt.

Legjobb rendező

Úgy tűnik, a verseny Sean Baker (Anora) és Brady Corbet (A brutalista) közt fog eldőlni – írtuk. Az Indiewire Corbetre szavazott, a Hollywood Reporter és a Variety Bakerre.

És Quentin Tarantino győztest hirdet: Sean Baker a harmadik Oscarját veszi át ezen az estén.

Baker figyelmeztet rá: a pandémia alatt ezer moziteremmel lett kevesebb Amerikában. Sorra zárnak be a mozik, életben kell tartani őket, hívja fel a figyelmet az est nagy győztese.

Versenyben voltak még: James Mangold (Sehol se otthon), Jacques Audiard (Emilia Pérez), Coralie Fargeat (A szer)

Legjobb női főszereplő

A tavalyi győztes, Emma Stone hirdeti ki a győztest.

“A kategória toronymagas esélyese Demi Moore (A szer), akit Andy Vajna egyszer régen popcornszínésznőnek nevezett. A színésznő örömét talán csak Mikey Madison (Anora) ronthatja el, miközben a sokáig esélyes Karla Sofía Gascónt (Emilia Pérez) a rasszista posztjai teljesen ellehetetlenítették” – írtuk.

És valóban: Mikey Madison elrontotta Demi Moore örömét. Az Anora főszereplőjéé az Oscar. Új sztár született.

Mikey Madison Patrick T. Fallon / AFP

Versenyben voltak még: Fernanda Torres (I’m Still Here), Cynthia Erivo (Wicked)

Legjobb film

A Harry és Sally Harry-je és Sally-je, Billy Crystal és Meg Ryan a színpadon. Kettősük nemrég egy majonézreklámban váltotta aprópénzre klasszikus filmjük emlékét. Conan O’Brien minden idők legjobb Oscar-házigazdájaként konferálja fel Crystalt.

És a legjobb film: Anora.

Sean Baker filmje öt Oscart nyert ma, közülük négyet maga Baker. Bár az Anorát levegőnek nézték a Golden Globe-on és sokáig A brutalistának állt a zászló, egy ideje már Sean Baker filmje volt a favorit.

Mi is elégedettek lehetünk, Oscar-jóslataink nagy része bejött.