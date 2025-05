Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f7ff534d-e04f-4308-95be-f10fca7860a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reprezentatív felmérés szerint a DK és a Mi Hazánk kerülne még be a parlamentbe, ha most vasárnap lennének a választások.","shortLead":"A reprezentatív felmérés szerint a DK és a Mi Hazánk kerülne még be a parlamentbe, ha most vasárnap lennének...","id":"20250523_Publicus-Intezet-felmeres-partpreferencia-tisza-part-fidesz-magyar-peter-orban-viktor-dk-mi-hazank-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7ff534d-e04f-4308-95be-f10fca7860a9.jpg","index":0,"item":"ff274b06-54f7-4e19-af5d-c3a9a427308c","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Publicus-Intezet-felmeres-partpreferencia-tisza-part-fidesz-magyar-peter-orban-viktor-dk-mi-hazank-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 06:22","title":"Publicus Intézet: Tisza 43, Fidesz 36","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb45e75-36bd-48f3-9308-d704474af96a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Most is csak az egyik üzemanyag ára mozdul.","shortLead":"Most is csak az egyik üzemanyag ára mozdul.","id":"20250523_benzin-gazolaj-tankolas-benzinkut-nagykereskedelmi-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bb45e75-36bd-48f3-9308-d704474af96a.jpg","index":0,"item":"5016817b-829b-427b-bc8d-3f8247d13a06","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_benzin-gazolaj-tankolas-benzinkut-nagykereskedelmi-ar","timestamp":"2025. május. 23. 10:30","title":"Még olcsóbb lesz a gázolaj, mint a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9ad27e-afae-4fbb-a6dc-5ae9b115c0d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Valjancin Stermer már a nyolcadik politikai fogoly az országban, aki 2020 óta őrizetben halt meg.","shortLead":"Valjancin Stermer már a nyolcadik politikai fogoly az országban, aki 2020 óta őrizetben halt meg.","id":"20250522_feheroroszorszag-meghalt-valjancin-stermer-politikai-fogoly-lukasenka-ukrajnai-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea9ad27e-afae-4fbb-a6dc-5ae9b115c0d7.jpg","index":0,"item":"b4e2f882-867b-44af-891a-7ab86ce27de8","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_feheroroszorszag-meghalt-valjancin-stermer-politikai-fogoly-lukasenka-ukrajnai-haboru","timestamp":"2025. május. 22. 20:58","title":"Meghalt a börtönben egy fehérorosz üzletember, akit Lukasenka megsértéséért ítéltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edb6a16-bb69-4683-b1d1-440a261efa94","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Chevrolet Silverado EV Trail Boss valós hatótávja bőven 750 kilométer felett alakul.","shortLead":"A Chevrolet Silverado EV Trail Boss valós hatótávja bőven 750 kilométer felett alakul.","id":"20250523_itt-a-legujabb-hegyomlasnyi-amerikai-villanyauto-chevrolet-silverado-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1edb6a16-bb69-4683-b1d1-440a261efa94.jpg","index":0,"item":"38d658e8-c691-47d2-96fb-1809aeb6d602","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_itt-a-legujabb-hegyomlasnyi-amerikai-villanyauto-chevrolet-silverado-ev","timestamp":"2025. május. 23. 07:21","title":"Itt a legújabb hegyomlásnyi amerikai villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc6a58f-6dde-4035-90f0-6a683db70008","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Terjedni kezdtek a minden tudományos alapot nélkülöző összeesküvés-elméletek a volt elnök rákos megbetegedésével kapcsolatban. Vannak, akik már „turbó rákot” emlegetnek.","shortLead":"Terjedni kezdtek a minden tudományos alapot nélkülöző összeesküvés-elméletek a volt elnök rákos megbetegedésével...","id":"20250523_joe-biden-prosztatarak-konteok-osszeeskuves-elmeletek-covid-19-vakcina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fc6a58f-6dde-4035-90f0-6a683db70008.jpg","index":0,"item":"108a9ceb-4e89-408f-9b49-5cbbeb4983b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_joe-biden-prosztatarak-konteok-osszeeskuves-elmeletek-covid-19-vakcina","timestamp":"2025. május. 23. 12:03","title":"A Covid–19 elleni vakcina okozta Joe Biden rákját? Beindultak a konteók a volt elnök daganata kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a616a88-52ae-4c22-b75c-667685fc3e2c","c_author":"Moravecz Kata","category":"eurologus","description":"Az Európai Unió 2027-re szeretne teljesen függetlenedni az orosz gáztól, ami azt jelenti, hogy Magyarországnak és Szlovákiának, az utolsó két, orosz gázt vezetékesen importáló országnak is fel kell adnia ezeket a beszerzéseket. Persze ez a két kormány nem fogja szó nélkül beadni a derekát, de úgy tűnik, az EU készült erre.","shortLead":"Az Európai Unió 2027-re szeretne teljesen függetlenedni az orosz gáztól, ami azt jelenti, hogy Magyarországnak és...","id":"20250523_Az-EU-keszult-hogy-Magyarorszag-es-Szlovakia-ne-tudja-blokkolni-az-orosz-gaz-betiltasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a616a88-52ae-4c22-b75c-667685fc3e2c.jpg","index":0,"item":"69f97046-469b-4d30-a5ff-a0b28b2dd73a","keywords":null,"link":"/eurologus/20250523_Az-EU-keszult-hogy-Magyarorszag-es-Szlovakia-ne-tudja-blokkolni-az-orosz-gaz-betiltasat","timestamp":"2025. május. 23. 14:47","title":"Az EU készül arra, hogy Magyarország és Szlovákia ne tudja blokkolni az orosz gáz betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24efbc01-1fcf-47f3-8ad3-0b8658deaac9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A római Külpolitikai Intézet igazgatója a szélsőjobboldali veszélyről ír a World Politics Review-ban.","shortLead":"A római Külpolitikai Intézet igazgatója a szélsőjobboldali veszélyről ír a World Politics Review-ban.","id":"20250523_lapszemle-jd-vance-world-politics-review","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24efbc01-1fcf-47f3-8ad3-0b8658deaac9.jpg","index":0,"item":"a3413a06-ff5c-4ae5-a49e-76a3889b6c58","keywords":null,"link":"/360/20250523_lapszemle-jd-vance-world-politics-review","timestamp":"2025. május. 23. 07:41","title":"Nathalie Tocci: Az amerikai alelnök csak félig találta fején a szöget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e82e93a-052c-4446-a808-ed0e689bee56","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iPhone egyik legügyesebb trükkjével vetekedhet majd az az új androidos funkció, amelyet egyelőre csendben fejleszt a Google. Egy intelligens megjelenési módról van szó.","shortLead":"Az iPhone egyik legügyesebb trükkjével vetekedhet majd az az új androidos funkció, amelyet egyelőre csendben fejleszt...","id":"20250524_keszenlet-mod-android-ios-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e82e93a-052c-4446-a808-ed0e689bee56.jpg","index":0,"item":"7d73d5e8-7a83-48d2-9212-30d22df4aaa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250524_keszenlet-mod-android-ios-iphone","timestamp":"2025. május. 24. 12:03","title":"Irigyelt különleges mód jön az androidos telefonokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]