[{"available":true,"c_guid":"ab92fbd2-e4e3-4846-8614-8df0b1646cef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Srbenka című horvát film kapta a legjobb emberi jogi film díját, a nemzetközi diákzsűri különdíját pedig a Semmi sem mutatja című ukrán film érdemelte ki a 15. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon.","shortLead":"A Srbenka című horvát film kapta a legjobb emberi jogi film díját, a nemzetközi diákzsűri különdíját pedig a Semmi sem...","id":"20181111_Verzio_Filmfesztival_legjobb_emberi_jogi_film_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab92fbd2-e4e3-4846-8614-8df0b1646cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7460f503-0ac4-48e6-ab35-3a6b9fbd22dc","keywords":null,"link":"/kultura/20181111_Verzio_Filmfesztival_legjobb_emberi_jogi_film_dij","timestamp":"2018. november. 11. 10:34","title":"Hogyan lehet megbirkózni a múlt sötét árnyaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Földön lévő víz egy része a még fiatal Nap környezetében lévő por- és gázfelhőből származhatott – állapította meg egy amerikai kutatócsoport. Emellett azt is megállapították, hogy bolygónk jóval több hidrogént tartalmaz, mint azt eddig vélték.","shortLead":"A Földön lévő víz egy része a még fiatal Nap környezetében lévő por- és gázfelhőből származhatott – állapította meg...","id":"20181111_fold_vizkeszlet_nap_napkod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792f07f4-0c1b-4663-89e4-3017f2cf69d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_fold_vizkeszlet_nap_napkod","timestamp":"2018. november. 11. 10:03","title":"Most derült ki: 100 liter vízből 1-2 liter igen meglepő helyről származik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ötszörös Forma-1 világbajnok, Lewis Hamilton nyerte meg a Brazíl nagydíjat.","shortLead":"Az ötszörös Forma-1 világbajnok, Lewis Hamilton nyerte meg a Brazíl nagydíjat.","id":"20181111_Hamiltone_a_brazil_nagydij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930bcef0-c81e-438a-9fa1-d25fcdb2f0d5","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Hamiltone_a_brazil_nagydij","timestamp":"2018. november. 11. 19:41","title":"Hamiltoné a brazil nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55abe5c-6e41-434f-ad52-0b269d73024d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Csak egy elvetemült alkoholista lesz részeg délután fél kettőre – mondta az Air India egyik vezető pilótája. Szerinte belenyúltak az alkoholteszt eredményébe, a cégen belüli háború miatt függesztették fel a repülési engedélyét.","shortLead":"Csak egy elvetemült alkoholista lesz részeg délután fél kettőre – mondta az Air India egyik vezető pilótája. Szerinte...","id":"20181112_Ketszer_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott_az_Air_India_vezeto_pilotaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e55abe5c-6e41-434f-ad52-0b269d73024d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0c4b41-c481-4938-bf98-9d17309cd19b","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Ketszer_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott_az_Air_India_vezeto_pilotaja","timestamp":"2018. november. 12. 09:51","title":"Kétszer is megbukott az alkoholteszten repülés előtt az Air India vezető pilótája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c86b08-a354-4932-841d-5bde21a0b2f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 18 leányvállalat fele válaszolt az LMP társelnöke kérdésére, a cégek csupa jó célra adakoztak, de közben arra is figyeltek, hogy melyik alapítvány kihez köthető.","shortLead":"A 18 leányvállalat fele válaszolt az LMP társelnöke kérdésére, a cégek csupa jó célra adakoztak, de közben arra is...","id":"20181112_Atlatszo_Az_MVM_leanyvallalatai_is_a_kormany_kedvenc_civil_szervezeteit_tamogatjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33c86b08-a354-4932-841d-5bde21a0b2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a899fd86-bd08-44a3-b544-39080deeb24b","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Atlatszo_Az_MVM_leanyvallalatai_is_a_kormany_kedvenc_civil_szervezeteit_tamogatjak","timestamp":"2018. november. 12. 11:13","title":"Demeter: Az MVM leányvállalatai is a kormány kedvenc civil szervezeteit támogatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"099bb7ff-2f99-4a76-b7c7-1bb49469c3fb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kikapott a Bayern a Dortmundtól, benne volt a francia is. Amikor ezt szóvá tették, ütött.","shortLead":"Kikapott a Bayern a Dortmundtól, benne volt a francia is. Amikor ezt szóvá tették, ütött.","id":"20181112_franck_ribery_bayern_munchen_borussia_dortmund_bundesliga_riporter_pofozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=099bb7ff-2f99-4a76-b7c7-1bb49469c3fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087389df-5114-406a-b92f-e9264b9e265b","keywords":null,"link":"/sport/20181112_franck_ribery_bayern_munchen_borussia_dortmund_bundesliga_riporter_pofozas","timestamp":"2018. november. 12. 11:21","title":"Elborult Ribéry agya, felpofozott egy riportert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b98ec6-3f3d-416e-8b7a-9ed3dd00fc9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November 12-én 17.30-ra állampolgári tiltakozó akciót szervez a Nemzeti Nyomozó Iroda épületéhez a Főnix mozgalom. A szervezet az ellen tiltakozik, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást az ELIOS-ügyben.","shortLead":"November 12-én 17.30-ra állampolgári tiltakozó akciót szervez a Nemzeti Nyomozó Iroda épületéhez a Főnix mozgalom...","id":"20181111_Tiltakozas_az_ELIOSugy_lezarasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61b98ec6-3f3d-416e-8b7a-9ed3dd00fc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abbce57-9fb7-4016-ab86-ac7255ca87d4","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Tiltakozas_az_ELIOSugy_lezarasa_miatt","timestamp":"2018. november. 11. 17:29","title":"Tiltakozás az ELIOS-ügy lezárása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f548f4-34ba-457d-808b-80624c06d3ba","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"Ennek az országnak nem Orbán Viktor a problémája – legalábbis Vona Gábor szerint. A Jobbik volt elnöke újabb elemzést írt arról, hogyan látja a jelenlegi politikai helyzetet. Úgy fogalmazott: 20-30 évenként a nemzet egyik fele fizikailag és/vagy lelkileg megroppantja a másikat. Úgy fogalmazott: ez az ország a bosszú országa.","shortLead":"Ennek az országnak nem Orbán Viktor a problémája – legalábbis Vona Gábor szerint. A Jobbik volt elnöke újabb elemzést...","id":"20181110_A_bosszu_orszaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8f548f4-34ba-457d-808b-80624c06d3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e369e6b-0ef6-48e2-9685-f44a8b46b679","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_A_bosszu_orszaga","timestamp":"2018. november. 10. 12:35","title":"Vona Gábor lebontaná a falakat a \"bosszú országában\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]