Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59502fc7-49be-4d30-aaea-262bf64621e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ráadásul nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházássá is nyilvánították a beruházást. ","shortLead":"Ráadásul nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházássá is nyilvánították a beruházást. ","id":"20190125_Hozzanyulnak_a_VOLT_Fesztival_helyszinehez_kozel_1_milliardot_ad_ra_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59502fc7-49be-4d30-aaea-262bf64621e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5289c0-481a-4435-af63-6150c4b95f09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Hozzanyulnak_a_VOLT_Fesztival_helyszinehez_kozel_1_milliardot_ad_ra_a_kormany","timestamp":"2019. január. 25. 20:09","title":"Hozzányúlnak a VOLT Fesztivál helyszínéhez, közel 1 milliárdot ad rá a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b68bd2-3956-474d-bf18-6a5a8fa74bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes önkormányzat napirendre sem vette az ellenzékiek közös javaslatát.","shortLead":"A fideszes önkormányzat napirendre sem vette az ellenzékiek közös javaslatát.","id":"20190125_Egy_perc_alatt_leszavazta_a_gyori_kozgyules_a_tuloratorvenyt_elutasito_javaslatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06b68bd2-3956-474d-bf18-6a5a8fa74bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6cd3d0b-e5a8-45b7-970c-5e9eff25614e","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Egy_perc_alatt_leszavazta_a_gyori_kozgyules_a_tuloratorvenyt_elutasito_javaslatot","timestamp":"2019. január. 25. 17:47","title":"Egy perc alatt leszavazta a győri közgyűlés a túlóratörvényt elutasító javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5155108a-0d5c-4b42-9291-3fb6a0d894f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Autobahn nagykutyái. ","shortLead":"Az Autobahn nagykutyái. ","id":"20190125_BMW_M3_Competition_Audi_RS4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5155108a-0d5c-4b42-9291-3fb6a0d894f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3178ff0-15f2-4115-8406-2ec19dfd313f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_BMW_M3_Competition_Audi_RS4","timestamp":"2019. január. 26. 10:50","title":"270-nel kergetőzik autópályán ez a BMW M3 Competition és Audi RS4 - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673676f4-b0d2-4d44-a148-151999787492","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat békésen sétált a panelek között. ","shortLead":"Az állat békésen sétált a panelek között. ","id":"20190125_Video_Oz_boklaszott_a_Havannalakotelepen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=673676f4-b0d2-4d44-a148-151999787492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d3e47bc-359e-40c5-ba19-f0b674465b96","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Video_Oz_boklaszott_a_Havannalakotelepen","timestamp":"2019. január. 25. 20:30","title":"Videó: Őz bóklászott a Havanna-lakótelepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetet okozó sofőr is meghalt, ezért megszüntették a nyomozást. ","shortLead":"A balesetet okozó sofőr is meghalt, ezért megszüntették a nyomozást. ","id":"20190125_Megszuntettek_a_nyomozast_a_9_ember_halalaval_jaro_cegledberceli_baleset_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d139b69-9693-4312-b909-16cbdcf5d2a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Megszuntettek_a_nyomozast_a_9_ember_halalaval_jaro_cegledberceli_baleset_ugyeben","timestamp":"2019. január. 25. 15:57","title":"Megszüntették a nyomozást a 9 ember halálával járó ceglédberceli baleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10758ab-0d0d-4542-81fe-8137f9b5f23f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jegesmedve-állatorvoslás játékosan!","shortLead":"Jegesmedve-állatorvoslás játékosan!","id":"20190125_Mackofesztival_lesz_az_Allatkertben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a10758ab-0d0d-4542-81fe-8137f9b5f23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf8c10c-bfcf-46e3-a446-1942a21042b1","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Mackofesztival_lesz_az_Allatkertben","timestamp":"2019. január. 25. 12:16","title":"Mackófesztivál lesz az Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vonaton végül nem találtak semmit. ","shortLead":"A vonaton végül nem találtak semmit. ","id":"20190125_Bombafegyenetes_miatt_uritettek_ki_egy_vonatot_Frankfurtban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27486723-1146-4944-b9d1-cd3cb2a7f4dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Bombafegyenetes_miatt_uritettek_ki_egy_vonatot_Frankfurtban","timestamp":"2019. január. 25. 16:37","title":"Bombafenyegetés miatt ürítettek ki egy vonatot Frankfurtban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New Yorkban élő kínai fényképész családját a hatóságok értesítették januárban, hogy rokonukat őrizetbe vették, de azóta sem tudni hollétéről.","shortLead":"A New Yorkban élő kínai fényképész családját a hatóságok értesítették januárban, hogy rokonukat őrizetbe vették, de...","id":"20190125_Ket_honapja_tunt_el_Kinaban_egy_kornyezetszennyezest_dokumentalo_fotos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df7c565-9dcf-4a48-a4b7-fd8ac50794da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_Ket_honapja_tunt_el_Kinaban_egy_kornyezetszennyezest_dokumentalo_fotos","timestamp":"2019. január. 25. 20:03","title":"Két hónapja tűnt el Kínában egy környezetszennyezést dokumentáló fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]