[{"available":true,"c_guid":"b90e5ab2-4396-4e7c-b348-357d3f71c0c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Political Capital az előző választások napközbeni tendenciái alapján mondja ezt.","shortLead":"A Political Capital az előző választások napközbeni tendenciái alapján mondja ezt.","id":"20190526_ep_valasztas_2019_reszveteli_adatok_political_capital","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b90e5ab2-4396-4e7c-b348-357d3f71c0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9987d89c-b03c-4541-b01b-273259477f89","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas_2019_reszveteli_adatok_political_capital","timestamp":"2019. május. 26. 12:59","title":"Rekord magasan, 42 százalékon zárhat a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4bdca9-6d6f-4a5f-a530-0b9b00ecc5de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A filmfesztivál utolsó napján történt a tragédia.","shortLead":"A filmfesztivál utolsó napján történt a tragédia.","id":"20190526_Meghalt_egy_ferfi_Cannesban_mikor_osszeutkozott_ket_szuperjacht","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f4bdca9-6d6f-4a5f-a530-0b9b00ecc5de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00204127-19ac-4c2e-b74b-6bd38bcba64d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Meghalt_egy_ferfi_Cannesban_mikor_osszeutkozott_ket_szuperjacht","timestamp":"2019. május. 26. 14:36","title":"Meghalt egy férfi Cannes-ban, mikor összeütközött két szuperjacht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773802c8-e312-4242-af4a-7ca96187a0b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fair playt játszik a Huawei alapítója, egyben első embere: a cégével történtek ellenére elismeri az iPhone-t és a köré épülő ökoszisztémát.","shortLead":"Fair playt játszik a Huawei alapítója, egyben első embere: a cégével történtek ellenére elismeri az iPhone-t és a köré...","id":"20190527_huawei_vezer_ren_zhengfei_iphone_dicseret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=773802c8-e312-4242-af4a-7ca96187a0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c8cf41-ca2b-48b1-804c-f28da83382cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_huawei_vezer_ren_zhengfei_iphone_dicseret","timestamp":"2019. május. 27. 11:03","title":"Váratlan kijelentés a Huawei-vezértől: az iPhone-t dicséri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb345bb-9276-4f66-99d5-037394c5582b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A már-már megfizethetetlen lakbérekről alig esett szó a kampányban, pedig a lakhatás egyre több uniós polgárnak okoz fejtörést – írja a párizsi Le Figaro.","shortLead":"A már-már megfizethetetlen lakbérekről alig esett szó a kampányban, pedig a lakhatás egyre több uniós polgárnak okoz...","id":"20190527_Megoldasert_kialto_milliokat_erinto_tema_sikkadt_el_az_EPkampanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeb345bb-9276-4f66-99d5-037394c5582b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8e32fd-7c46-45a1-aeae-3f3876a99579","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Megoldasert_kialto_milliokat_erinto_tema_sikkadt_el_az_EPkampanyban","timestamp":"2019. május. 27. 11:06","title":"Megoldásért kiáltó, milliókat érintő téma sikkadt el az EP-kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77495a5f-1b93-4c97-9e7a-ec06c12ae189","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tudnivalót is megosztott felhőalapú játékszolgáltatásáról a Microsoft. 