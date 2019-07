Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára cáfolta azokat a horvát sajtóértesüléseket, amelyek szerint két felnőttet és gyereküket mesterséges kómában tartanák.","shortLead":"A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára cáfolta azokat a horvát sajtóértesüléseket, amelyek szerint két...","id":"20190712_magyar_csalad_baleset_horvatorszag_bmw_stabil_allapot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067a291e-ff93-45bf-8b17-083074242276","keywords":null,"link":"/cegauto/20190712_magyar_csalad_baleset_horvatorszag_bmw_stabil_allapot","timestamp":"2019. július. 12. 21:41","title":"Nincsenek életveszélyben a horvátországi baleset magyar sérültjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt, Görögországban már korábban menedékkérelmet benyújtott férfit próbált egy kamionsofőr átcsempészni, Prágában fogták el\r

\r

","shortLead":"Öt, Görögországban már korábban menedékkérelmet benyújtott férfit próbált egy kamionsofőr átcsempészni, Prágában fogták...","id":"20190711_Embercsempesz_magyar_sofort_kaptak_el_Pragaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a403c0-5413-4c5e-add1-a22bc86b4de9","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Embercsempesz_magyar_sofort_kaptak_el_Pragaban","timestamp":"2019. július. 11. 19:46","title":"Embercsempész magyar sofőrt kaptak el Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911d8115-7332-4312-9b50-8a0f40abc6c7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A vád szerint 2014-ben hajléktalanszállón italt és pénzt adott a lakóknak azért, hogy vallják magukat örménynek. ","shortLead":"A vád szerint 2014-ben hajléktalanszállón italt és pénzt adott a lakóknak azért, hogy vallják magukat örménynek. ","id":"20190712_Valasztasi_csalas_gyanuja_miatt_felfuggesztettek_az_ormeny_szoszolo_mentelmi_jogat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=911d8115-7332-4312-9b50-8a0f40abc6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f84a3e9-26df-47bb-859e-29c11abc31af","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Valasztasi_csalas_gyanuja_miatt_felfuggesztettek_az_ormeny_szoszolo_mentelmi_jogat","timestamp":"2019. július. 12. 14:00","title":"Választási csalás gyanúja miatt felfüggesztették az örmény szószóló mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49bfa40-7d26-4369-b5c5-a986e09951c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly májusi esetet idézett fel gyűlöletbeszédről szóló cikksorozatában a The Washington Post. Technikai malőrnek köszönhetően bukott le az a négy marylandi diák, akiknek most nem csak rongálás, de gyűlöletbeszéd miatt is felelniük kellett.","shortLead":"Tavaly májusi esetet idézett fel gyűlöletbeszédről szóló cikksorozatában a The Washington Post. Technikai malőrnek...","id":"20190713_wifi_rongalas_homofobia_antiszemitizmus_rasszizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b49bfa40-7d26-4369-b5c5-a986e09951c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf01cf6-1072-43cc-8abe-3bf8fc7bfbd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_wifi_rongalas_homofobia_antiszemitizmus_rasszizmus","timestamp":"2019. július. 13. 08:03","title":"Bekapcsolva maradt a wifi a telefonjukon, lebuktak a rasszista-homofób diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef3010e-e07c-4219-9c22-62369c7b8903","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Dollárban túl van az ezermilliárdon, euróban még nincs a világ leggazdagabb szuverén alapja, melyet a norvég nemzeti bank kezel az ötmillió polgár javára. ","shortLead":"Dollárban túl van az ezermilliárdon, euróban még nincs a világ leggazdagabb szuverén alapja, melyet a norvég nemzeti...","id":"20190712_A_norveg_vagyonalap_kiszall_a_hagyomanyos_energiahordozokbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ef3010e-e07c-4219-9c22-62369c7b8903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17de9a3c-372b-4172-a6fd-5068d46e0cf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_A_norveg_vagyonalap_kiszall_a_hagyomanyos_energiahordozokbol","timestamp":"2019. július. 12. 08:28","title":"A norvég vagyonalap kiszáll a hagyományos energiahordozókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötödik alkalommal kapta meg a jegybank a „Családbarát Munkahely” címet az Emmitől.","shortLead":"Ötödik alkalommal kapta meg a jegybank a „Családbarát Munkahely” címet az Emmitől.","id":"20190712_A_jegybank_megint_csaladbarat_hely_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bdb6d64-964e-45cd-8da9-917f7606006a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_A_jegybank_megint_csaladbarat_hely_lett","timestamp":"2019. július. 12. 10:03","title":"A jegybank megint családbarát hely lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8cbeb87-93bb-40f7-bdd5-609bf42b0899","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgócsapatot működtető Újpest 1885 Kft. hét pontból álló feltételrendszert adott át a megbeszélésen.\r

","shortLead":"A labdarúgócsapatot működtető Újpest 1885 Kft. hét pontból álló feltételrendszert adott át a megbeszélésen.\r

","id":"20190712_Cimervita_targyalasok_kezdodtek_az_UTE_es_az_Ujpest_FC_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8cbeb87-93bb-40f7-bdd5-609bf42b0899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2130eeed-a8c1-442f-99d2-ae319cfeb93a","keywords":null,"link":"/sport/20190712_Cimervita_targyalasok_kezdodtek_az_UTE_es_az_Ujpest_FC_kozott","timestamp":"2019. július. 12. 16:42","title":"Címervita: tárgyalások kezdődtek az UTE és az Újpest FC között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b83fb55-6e66-4c73-b5c9-ed29d21e326a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szürtei iskola a település egyetlen oktatási intézménye.\r

","shortLead":"A szürtei iskola a település egyetlen oktatási intézménye.\r

","id":"20190712_Penzzel_segiti_a_viharban_megrongalodott_karpataljai_iskolaepulet_helyreallitasat_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b83fb55-6e66-4c73-b5c9-ed29d21e326a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef912f2-5f1e-4278-8ee2-63a096faecfe","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Penzzel_segiti_a_viharban_megrongalodott_karpataljai_iskolaepulet_helyreallitasat_a_kormany","timestamp":"2019. július. 12. 13:48","title":"Pénzzel segíti a viharban megrongálódott kárpátaljai iskolaépület helyreállítását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]