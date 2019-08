Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A múlt héten lezajlott etióp akció után ezúttal Indiában ragadtak ásót az emberek, hogy faültetéssel jelezzék: készek megmenteni a bolygót.","shortLead":"A múlt héten lezajlott etióp akció után ezúttal Indiában ragadtak ásót az emberek, hogy faültetéssel jelezzék: készek...","id":"20190809_india_faultetes_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1292328f-a513-4792-9950-b70cdf7798ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_india_faultetes_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 09. 19:03","title":"Óriási faültetésbe kezd India is, már meg is tették az első lépést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Leginkább az idősek között aratott a forróság.","shortLead":"Leginkább az idősek között aratott a forróság.","id":"20190809_Tobb_szaz_halalesetet_okozott_a_meleg_Hollandiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c8365f-8630-4ecf-b63a-33ac245fa391","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Tobb_szaz_halalesetet_okozott_a_meleg_Hollandiaban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 18:03","title":"Több száz halálesetet okozott a meleg Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.","shortLead":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.","id":"20190810_Teherautoba_hajtott_egy_szemelyauto_az_M7esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227de9d8-d2a2-46bd-bff6-8c7449cb28e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Teherautoba_hajtott_egy_szemelyauto_az_M7esen","timestamp":"2019. augusztus. 10. 09:12","title":"Teherautóba hajtott egy személyautó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2da579b-74f3-4e41-80b4-dcfbd669b1eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Zsolnay-negyed közlése szerint pár napig tényleg meleg volt az épületben, de ez még nem ártott a festményeknek. ","shortLead":"A Zsolnay-negyed közlése szerint pár napig tényleg meleg volt az épületben, de ez még nem ártott a festményeknek. ","id":"20190810_Mobilklimaval_vedik_a_Munkacsyfestmenyeket_a_pecsi_kiallitason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2da579b-74f3-4e41-80b4-dcfbd669b1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a33232-096b-473c-926f-a668f586e515","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Mobilklimaval_vedik_a_Munkacsyfestmenyeket_a_pecsi_kiallitason","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:42","title":"Mobil klímával védik a Munkácsy-festményeket a pécsi kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ababe63f-92f8-436b-9e3e-9833c0650bee","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Tudta, hogy több száz álruhás nyomozó dolgozik a Sziget Fesztiválon? Hogy drogügyekben kétszáz ember koordinál akár percről perce? A Sziget hatalmas buliözöne mögött óriási biztonsági struktúra áll, ezt néztük meg.","shortLead":"Tudta, hogy több száz álruhás nyomozó dolgozik a Sziget Fesztiválon? Hogy drogügyekben kétszáz ember koordinál akár...","id":"20190810_sziget_biztonsag_benis_befogadokepesses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ababe63f-92f8-436b-9e3e-9833c0650bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb78c06-1437-4c6e-9a90-3aacd9a0a22f","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_sziget_biztonsag_benis_befogadokepesses","timestamp":"2019. augusztus. 10. 14:05","title":"Fegyveres fedett nyomozó is csápolhat ön mellett a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cdeb0a5-17e0-4092-a61a-be24d2d438fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer ember zarándokol most egy buddhista templomhoz, ami a rendkívüli aszályok miatt ismét láthatóvá vált Lopburi város mellett, Thaiföldön.","shortLead":"Több ezer ember zarándokol most egy buddhista templomhoz, ami a rendkívüli aszályok miatt ismét láthatóvá vált Lopburi...","id":"20190810_lopburi_thaifold_templom_buddha_szobor_szarazsag_aszaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cdeb0a5-17e0-4092-a61a-be24d2d438fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabe4271-bd0e-4012-99e7-5724e6f6abf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_lopburi_thaifold_templom_buddha_szobor_szarazsag_aszaly","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:27","title":"A szárazság miatt újra előkerült egy rég eltűnt templom Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e93cae3-b73b-4921-b047-a31742be7235","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég rémisztő jelenetet vettek fel a moszkvai körgyűrűn.","shortLead":"Elég rémisztő jelenetet vettek fel a moszkvai körgyűrűn.","id":"20190811_Felrobbant_a_Tesla_a_baleset_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e93cae3-b73b-4921-b047-a31742be7235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6f6a77-220c-457e-96ba-8eba9818702f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Felrobbant_a_Tesla_a_baleset_utan","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:55","title":"Felrobbant egy Tesla a balesete után Moszkvában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078c0361-7680-4de8-a1e7-23796d5f7ca0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Időről-időre készülnek hasonló alkotások, de Lewis Wake videói mindenképp a legjobbak közt vannak. ","shortLead":"Időről-időre készülnek hasonló alkotások, de Lewis Wake videói mindenképp a legjobbak közt vannak. ","id":"20190809_Lewis_Wake_hires_tancjelenetek_zene_film_mozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=078c0361-7680-4de8-a1e7-23796d5f7ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea688d0-e312-4ccc-978e-611333c0cd2a","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Lewis_Wake_hires_tancjelenetek_zene_film_mozi","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:25","title":"És most tapsoljuk meg a Twitter hősét, aki kicserélte a híres táncjelenetek zenéit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]