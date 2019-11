Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a6a1ac9-2e2d-467a-88a5-91be071568eb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fürjes Balázs szerint nem az a kérdés, hogy a sorozat fináléja Magyarországra kerül-e, hanem az, hogy mikor.","shortLead":"Fürjes Balázs szerint nem az a kérdés, hogy a sorozat fináléja Magyarországra kerül-e, hanem az, hogy mikor.","id":"20191115_Nehany_even_belul_Bajnokok_Ligajadontot_rendez_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a6a1ac9-2e2d-467a-88a5-91be071568eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cedb019f-70a7-46d3-8063-60d61913682e","keywords":null,"link":"/sport/20191115_Nehany_even_belul_Bajnokok_Ligajadontot_rendez_Budapest","timestamp":"2019. november. 15. 15:09","title":"Az új Puskás Arénával már a BL-döntő megrendezését is megcélozta a kormánybiztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b02aa45-9f87-4cd7-8e44-d41d8205db92","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új bolíviai kormány megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat a Nicolás Maduro vezette Venezuelával - jelentette be pénteken a külügyminiszter arra hivatkozva, hogy a venezuelai képviselettel kapcsolatban álló személyek fenyegetést jelentenek az ország biztonságára.","shortLead":"Az új bolíviai kormány megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat a Nicolás Maduro vezette Venezuelával - jelentette be...","id":"20191115_Bolivia_megszakitotta_a_diplomaciai_kapcsolatokat_Venezuelaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b02aa45-9f87-4cd7-8e44-d41d8205db92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7de8ae3-42fd-401f-918f-d3267ed22df5","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Bolivia_megszakitotta_a_diplomaciai_kapcsolatokat_Venezuelaval","timestamp":"2019. november. 15. 21:38","title":"Bolívia megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Venezuelával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Távoltartási indítványt terjesztett elő az ügyészség a Bujákon súlyos testi sértést elkövető férfi ügyében.","shortLead":"Távoltartási indítványt terjesztett elő az ügyészség a Bujákon súlyos testi sértést elkövető férfi ügyében.","id":"20191115_brutalisan_megvert_no_orosz_bernadett_tavoltartas_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a432b7-c209-45ce-8e28-008180c25c5d","keywords":null,"link":"/elet/20191115_brutalisan_megvert_no_orosz_bernadett_tavoltartas_ugyeszseg","timestamp":"2019. november. 15. 10:50","title":"Lépett az ügyészség az összevert bujáki nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d1da30-dbb2-4b70-9559-e1f2a0ea87f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megvalósult a civilek ötlete.","shortLead":"Megvalósult a civilek ötlete.","id":"20191115_Ejjel_hajlektalanok_parkolhatnak_az_autok_helyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d1da30-dbb2-4b70-9559-e1f2a0ea87f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a57ff90-5fc0-48b8-bbad-762ba3104932","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Ejjel_hajlektalanok_parkolhatnak_az_autok_helyen","timestamp":"2019. november. 15. 09:49","title":"Éjjel hajléktalanok használhatnak egy ausztrál parkolóházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c055d5ba-f19c-4d69-9409-78425b498c34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Disney+ és a The Mandalorian című sorozat sikere a torrentek világában is jól lemérhető.","shortLead":"A Disney+ és a The Mandalorian című sorozat sikere a torrentek világában is jól lemérhető.","id":"20191115_star_wars_the_mandalorian_disney_plus_streaming_torrent_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c055d5ba-f19c-4d69-9409-78425b498c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8bc15c-cecf-4a0b-8001-76aae8640981","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_star_wars_the_mandalorian_disney_plus_streaming_torrent_letoltes","timestamp":"2019. november. 15. 10:33","title":"Alig indult el a Disney+, máris berobbant az új Star Wars-sorozat a torrentoldalakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0702ab-15a1-4f7d-b950-dbbc5e27130b","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A maga kegyetlen, elégikus módján kifejezetten szép film Az ír, és persze nagyszerű együtt látni Robert De Nirót, Joe Pescit és Al Pacinót, ám a digitális fiatalítás belerondít az élménybe. És azért a streaming-premier előtt mindenképp érdemes megnézni moziban. Kritika. ","shortLead":"A maga kegyetlen, elégikus módján kifejezetten szép film Az ír, és persze nagyszerű együtt látni Robert De Nirót, Joe...","id":"20191116_Scorsese_harom_es_feloras_gengsztertemetest_rendezett_a_Netflixnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee0702ab-15a1-4f7d-b950-dbbc5e27130b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d254484-6e7d-4500-9486-a1fb34d74f35","keywords":null,"link":"/kultura/20191116_Scorsese_harom_es_feloras_gengsztertemetest_rendezett_a_Netflixnek","timestamp":"2019. november. 16. 20:00","title":"Scorsese három és félórás gengsztertemetést rendezett a Netflixnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikus szív- és érrendszeri problémákkal küzd.","shortLead":"A politikus szív- és érrendszeri problémákkal küzd.","id":"20191116_Korhazba_kerult_a_szerb_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bc4ea1-cdc1-4467-9cdd-7c1ab7040a03","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Korhazba_kerult_a_szerb_elnok","timestamp":"2019. november. 16. 10:18","title":"Kórházba került a szerb elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffaf57d-70c7-4142-8a8f-e2c5ae4e9a6f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megint. Ezúttal négy embert állítottak elő.","shortLead":"Megint. Ezúttal négy embert állítottak elő.","id":"20191115_kurdbarat_polgarmester_torokorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ffaf57d-70c7-4142-8a8f-e2c5ae4e9a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2918920-6bb8-4ed8-8eb8-c2bf5926ce29","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_kurdbarat_polgarmester_torokorszag","timestamp":"2019. november. 15. 13:14","title":"Kurdbarát polgármestereket vettek őrizetbe Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]