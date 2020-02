Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsított fideszes képviselőnek ugyanis jószerével semmije nincs. Friss vagyonbevallása minimális változástól eltekintve az elejétől a végéig megegyezik az egy évvel ezelőttivel: továbbra is csak 5600 forint van a számláján, van viszont egy ennek tizenötezerszeresére rúgó tartozása. ","shortLead":"A bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsított fideszes képviselőnek ugyanis jószerével semmije...","id":"20200201_Simonka_Gyorgy_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4e4c74-bc44-4165-bb70-9c7393e7758d","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Simonka_Gyorgy_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2020. február. 01. 01:07","title":"Továbbra is talány, miből érvényesítenék Simonkánál a 850 milliós vagyonelkobzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf20ceae-c4bc-4d7f-8fdf-c12ced93c73f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindössze kétszáz forintért látható a reggeliző panda.","shortLead":"Mindössze kétszáz forintért látható a reggeliző panda.","id":"20200131_Most_vigye_allatkertbe_a_mackojat_megeri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf20ceae-c4bc-4d7f-8fdf-c12ced93c73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb414c5-51c2-499d-bb6b-4ae65eafa52d","keywords":null,"link":"/elet/20200131_Most_vigye_allatkertbe_a_mackojat_megeri","timestamp":"2020. január. 31. 10:35","title":"Most vigye állatkertbe a mackóját, megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b36eae-8d2e-47d7-8d2b-d04270c73ea5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megnézték a Pénzügyminisztériumban a kórházi beszállítók pénzügyi helyzetét, és úgy gondolják, kibírják, ha a követeléseiknek a 20 százalékát nem kapják meg.","shortLead":"Megnézték a Pénzügyminisztériumban a kórházi beszállítók pénzügyi helyzetét, és úgy gondolják, kibírják, ha...","id":"20200131_A_kormany_csak_a_tartozas_80_szazalekat_fizetne_vissza_a_korhazi_beszallitoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4b36eae-8d2e-47d7-8d2b-d04270c73ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf29c0c6-e077-4410-a00f-b17e5e884c94","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_A_kormany_csak_a_tartozas_80_szazalekat_fizetne_vissza_a_korhazi_beszallitoknak","timestamp":"2020. január. 31. 14:58","title":"A kormány csak a tartozás 80 százalékát fizetné vissza a kórházi beszállítóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69880720-2f86-4c27-aff6-fb67d2d8855a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nehéz lenne azt mondani, hogy nem másolt le sok mindent az Oppo az Apple-től, amikor megtervezte okosóráját. De vajon elég lesz-e ez a sikerhez?","shortLead":"Nehéz lenne azt mondani, hogy nem másolt le sok mindent az Oppo az Apple-től, amikor megtervezte okosóráját. De vajon...","id":"20200131_oppo_okosora_ekg_funkcio_apple_watch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69880720-2f86-4c27-aff6-fb67d2d8855a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ad24ce-de25-4556-a04a-ee6ec6a7246c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200131_oppo_okosora_ekg_funkcio_apple_watch","timestamp":"2020. január. 31. 12:03","title":"Ez az óra annyira okos, hogy az életét is megmentheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d6ca77-7a89-47e5-b60f-a7d27dbb5410","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összehangolt nemzetközi fellépésre van szükség.","shortLead":"Összehangolt nemzetközi fellépésre van szükség.","id":"20200130_Kihirdette_a_globalis_egeszsegugyi_veszhelyzetet_a_WHO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4d6ca77-7a89-47e5-b60f-a7d27dbb5410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcec725e-1ac7-41ee-9489-4e2a7a84a0fd","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Kihirdette_a_globalis_egeszsegugyi_veszhelyzetet_a_WHO","timestamp":"2020. január. 30. 20:50","title":"Kihirdette a globális egészségügyi vészhelyzetet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) illusztrációt készített a kínai Vuhan városából kitört fertőzésről, a 2019-nCov humán koronavírusról. A tüskéi miatt lett ez a neve. Eddig 213-an haltak meg a vírusban.","shortLead":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) illusztrációt készített a kínai Vuhan városából kitört fertőzésről, a 2019-nCov...","id":"20200131_koronavirus_foto_2019_ncov_vuhan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc480527-f867-4387-9255-dd65b0883913","keywords":null,"link":"/tudomany/20200131_koronavirus_foto_2019_ncov_vuhan","timestamp":"2020. január. 31. 16:03","title":"Közeli kép készült a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"El kell ismernünk: a brit popzenészek érzékenyebben és értelmesebben énekeltek az elmúlt években, évtizedekben a Brexitről, vagy mindarról, ami ide elvezetett, mint ahogyan a politikusok szóltak róla. És van pár igazi remekmű, amelyik aligha született volna meg, ha nincs a 2016-os, a kilépésről döntő népszavazás. Itt a hvg.hu Brexit-listája.","shortLead":"El kell ismernünk: a brit popzenészek érzékenyebben és értelmesebben énekeltek az elmúlt években, évtizedekben...","id":"20200131_Zene_nemzetgyalazashoz_itt_a_nagy_Brexitplaylist","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5a3049-ed98-4b17-a9fc-55953f51a093","keywords":null,"link":"/kultura/20200131_Zene_nemzetgyalazashoz_itt_a_nagy_Brexitplaylist","timestamp":"2020. január. 31. 15:30","title":"Zene ön- és nemzetgyalázáshoz: itt a nagy Brexit-playlist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d8ecc3-c66f-4332-89b5-48850692d256","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretné, ha az emberek jobban ismernék a vakokat, ezért iskolai foglalkozásokon is részt vesz.","shortLead":"Szeretné, ha az emberek jobban ismernék a vakokat, ezért iskolai foglalkozásokon is részt vesz.","id":"20200130_Soha_nem_latta_meg_egyetlen_alkotasat_sem_a_vak_lufihajtogato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81d8ecc3-c66f-4332-89b5-48850692d256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6c00c1-0dc7-4762-b7ab-18844ffbb509","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Soha_nem_latta_meg_egyetlen_alkotasat_sem_a_vak_lufihajtogato","timestamp":"2020. január. 30. 20:09","title":"A vak lufihajtogató, aki nemzetközi versenyeken is indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]