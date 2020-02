Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6205568-e18b-488f-8e94-4e20e84487a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy szlovákiai biogáz üzemből került ki az iszapszerű anyag. ","shortLead":"Egy szlovákiai biogáz üzemből került ki az iszapszerű anyag. ","id":"20200206_Haromezer_kobmeter_veszelyes_hulladek_omlott_ki_30_kilometerre_a_magyar_hatartol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6205568-e18b-488f-8e94-4e20e84487a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77488881-5311-4f6c-b3ae-68af56583be2","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Haromezer_kobmeter_veszelyes_hulladek_omlott_ki_30_kilometerre_a_magyar_hatartol","timestamp":"2020. február. 06. 19:22","title":"Háromezer köbméter veszélyes hulladék ömlött ki 30 kilométerre a magyar határtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7d1245-a857-45a5-8f28-9c83cd9b4e81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eredmények már másnapra elkészülnek.","shortLead":"Az eredmények már másnapra elkészülnek.","id":"20200207_Szentpetervaron_hazhoz_rendelheto_a_koronavirusteszt_mintavetele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de7d1245-a857-45a5-8f28-9c83cd9b4e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9bac27d-c8be-4205-ad0c-bc3a2f270efb","keywords":null,"link":"/vilag/20200207_Szentpetervaron_hazhoz_rendelheto_a_koronavirusteszt_mintavetele","timestamp":"2020. február. 07. 18:25","title":"Szentpéterváron házhoz rendelhető a koronavírus-teszt mintavétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65290fde-9280-4c74-95d0-80bab21ae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A finn kormány reformjának köszönhetően akár egy évnél tovább is otthon lehetne a szülők.

","shortLead":"A finn kormány reformjának köszönhetően akár egy évnél tovább is otthon lehetne a szülők.

","id":"20200206_Magyarorszagon_7_nap_Finnorszagban_7_honap_fizetett_szuloi_szabadsag_jar_az_apaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65290fde-9280-4c74-95d0-80bab21ae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58e3610-38f2-4d4c-a433-fe8344558c7e","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Magyarorszagon_7_nap_Finnorszagban_7_honap_fizetett_szuloi_szabadsag_jar_az_apaknak","timestamp":"2020. február. 06. 18:42","title":"Magyarországon 7 nap, Finnországban 7 hónap fizetett szülői szabadság jár az apáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750af460-a1f1-452d-bc52-244d1745c972","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"2500 négyzetméteres lesz a kiállítótér, ötezer képzőművész több mint 60 ezer alkotása kap helyet.","shortLead":"2500 négyzetméteres lesz a kiállítótér, ötezer képzőművész több mint 60 ezer alkotása kap helyet.","id":"20200207_Uj_modern_muveszeti_muzeum_nyilik_marciusban_Becsben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=750af460-a1f1-452d-bc52-244d1745c972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fc369c-a195-4fa1-ba61-18798d8452b0","keywords":null,"link":"/kultura/20200207_Uj_modern_muveszeti_muzeum_nyilik_marciusban_Becsben","timestamp":"2020. február. 07. 19:51","title":"Új modern művészeti múzeum nyílik Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748032c9-4aa8-4146-bfaa-b967e3c19269","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömegverekedés volt egy kazahsztáni faluban, Maszancsiban péntek éjjel, nyolcan életület vesztették. Több százan vettek részt a csetepatéban, amelynek a rendőrség és a nemzeti gárda vetett véget - közölte szombaton a belügyminisztérium. A rendbontásról videók is készültek.","shortLead":"Tömegverekedés volt egy kazahsztáni faluban, Maszancsiban péntek éjjel, nyolcan életület vesztették. Több százan vettek...","id":"20200208_Nemzetisegi_alapu_tomegverekedes_volt_Kazahsztanban_tobben_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=748032c9-4aa8-4146-bfaa-b967e3c19269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c29dfc-9f62-4588-bbf1-431fa3142413","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Nemzetisegi_alapu_tomegverekedes_volt_Kazahsztanban_tobben_meghaltak","timestamp":"2020. február. 08. 10:47","title":"Nemzetiségi alapú tömegverekedés volt Kazahsztánban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02a9aea-845d-4cc0-8b90-593bd2a650f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író szerint tömeges szülői tiltakozásra van szükség. ","shortLead":"Az író szerint tömeges szülői tiltakozásra van szükség. ","id":"20200207_zavada_pal_nemzeti_alaptanterv_irodalom_tanitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e02a9aea-845d-4cc0-8b90-593bd2a650f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc4fdd5-9790-4300-ba12-72887f730bce","keywords":null,"link":"/kultura/20200207_zavada_pal_nemzeti_alaptanterv_irodalom_tanitas","timestamp":"2020. február. 07. 17:44","title":"Závada: Ez az irodalomtanítás visszacsúszás a Rákosi-korszak oktatáspolitikájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29a55c7-6f3d-49c9-ba40-f113c47ff943","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az erős szélben elszakadtak a tartókötelek, a hajó végül egy sziklán állt meg.","shortLead":"Az erős szélben elszakadtak a tartókötelek, a hajó végül egy sziklán állt meg.","id":"20200206_Elszabadult_egy_tanker_a_spliti_kikotoben__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c29a55c7-6f3d-49c9-ba40-f113c47ff943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802ee458-6b13-4d2f-8354-b5850eec103b","keywords":null,"link":"/kkv/20200206_Elszabadult_egy_tanker_a_spliti_kikotoben__video","timestamp":"2020. február. 06. 18:51","title":"Elszabadult egy tanker a spliti kikötőben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legnagyobb kiállító, az Ericsson sem vesz részt a február végi barcelonai mobilos seregszemlén, az MWC-n. A döntés a koronavírushoz kapcsolódik.","shortLead":"Az egyik legnagyobb kiállító, az Ericsson sem vesz részt a február végi barcelonai mobilos seregszemlén, az MWC-n...","id":"20200207_koronavirus_mwc_2020_barcelona_ericsson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e743b87e-7f2a-43d6-a122-9224f4a184c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_koronavirus_mwc_2020_barcelona_ericsson","timestamp":"2020. február. 07. 12:23","title":"A koronavírus miatt az Ericsson sem megy az MWC-re, féltik a dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]