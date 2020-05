Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester állítja, minden frakcióvezetővel egyeztetett a meghozott döntések előtt, ezt azonban a kormánypárt nem így látja. Szerintük több esetben csak utólagos értesítést kaptak.","shortLead":"A főpolgármester állítja, minden frakcióvezetővel egyeztetett a meghozott döntések előtt, ezt azonban a kormánypárt nem...","id":"20200522_karacsony_gergely_fidesz_fopolgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55479998-2e5e-4736-858f-c19ae7cf1666","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_karacsony_gergely_fidesz_fopolgarmester","timestamp":"2020. május. 22. 16:40","title":"Áll a bál a fővárosi Fidesz és Karácsony között a vészhelyzetben hozott rendeletek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91715125-ef1b-46b9-a3c6-357dfae75974","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csecsen elnök egy hónapja arról nyilatkozott, hogy le kellene lőni azokat a koronavírusos betegeket, akik megsértik a karantént. Hétfőn a \"provokátor\" orvosok ellen szólalt fel, szerdán már orosz kórházba kellett szállítani.","shortLead":"A csecsen elnök egy hónapja arról nyilatkozott, hogy le kellene lőni azokat a koronavírusos betegeket, akik megsértik...","id":"20200521_koronavirusos_kadirov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91715125-ef1b-46b9-a3c6-357dfae75974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2155e8d5-bc9e-47bf-a1d7-d1fffb48860f","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_koronavirusos_kadirov","timestamp":"2020. május. 21. 18:58","title":"Koronavírusos lehet Ramzan Kadirov, súlyos betegen kezelik Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02376bba-12b5-4c56-b158-45e16e497fed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A távoktatásban használt keretrendszerek, programok népszerűségi versenyét a Google nyerte.","shortLead":"A távoktatásban használt keretrendszerek, programok népszerűségi versenyét a Google nyerte.","id":"20200522_Kiderult_mivel_zajlott_a_leginkabb_a_digitalis_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02376bba-12b5-4c56-b158-45e16e497fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763e0641-eb26-498b-a534-d65541f096b0","keywords":null,"link":"/kultura/20200522_Kiderult_mivel_zajlott_a_leginkabb_a_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. május. 22. 14:17","title":"Kiderült, mivel zajlik leginkább a digitális oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz perc alatt eredményt mutató, laboratóriumi vizsgálatot nem igénylő koronavírusteszt próbája kezdődött csütörtökön Nagy-Britanniában.","shortLead":"Húsz perc alatt eredményt mutató, laboratóriumi vizsgálatot nem igénylő koronavírusteszt próbája kezdődött csütörtökön...","id":"20200522_Megkezdodott_a_20_perces_koronavirusteszt_probaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcc1834-e4ed-47ff-b709-b31efa05ba21","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_Megkezdodott_a_20_perces_koronavirusteszt_probaja","timestamp":"2020. május. 22. 05:40","title":"Megkezdődött a húszperces koronavírus teszt próbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Agyhártyagyulladásban hunyt el egy fiatal esztergomi nő, a képviselő szerint azért, mert a koronavírusra hivatkozva nem látták el rendesen a kórházban. ","shortLead":"Agyhártyagyulladásban hunyt el egy fiatal esztergomi nő, a képviselő szerint azért, mert a koronavírusra hivatkozva nem...","id":"20200522_esztergom_regina_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e185d1-dc5e-4b04-93ae-65cadecb805f","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_esztergom_regina_korhaz","timestamp":"2020. május. 22. 12:48","title":"Bangóné: Meghalt egy 33 éves nő, mert nem látták el megfelelően a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70b04b5-82ed-4638-b8ca-c0e67f2c12af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Este tízkor be kell zárniuk a teraszoknak.","shortLead":"Este tízkor be kell zárniuk a teraszoknak.","id":"20200523_Tiltakoznak_a_bulinegyed_vendeglatosai_a_friss_keruleti_korlatozas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d70b04b5-82ed-4638-b8ca-c0e67f2c12af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cd4ed2-0115-4fcb-9796-ece61174ab4d","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Tiltakoznak_a_bulinegyed_vendeglatosai_a_friss_keruleti_korlatozas_miatt","timestamp":"2020. május. 23. 12:52","title":"Tiltakoznak a bulinegyed vendéglátósai a friss kerületi korlátozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6808c39-07a9-4a9c-9b2e-27c1a8e4cf00","c_author":"HVG","category":"360","description":"Julia Boyd angol kutató páratlan kitartással gereblyézte össze a világ minden tájának levéltáraiból, magánarchívumaiból, mit szóltak a külföldiek turisták a náci Németországhoz az 1930-as években.","shortLead":"Julia Boyd angol kutató páratlan kitartással gereblyézte össze a világ minden tájának levéltáraiból...","id":"202021_konyv__onaltato_vilag_julia_boyd_szornyeteg_vagy_peldakep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6808c39-07a9-4a9c-9b2e-27c1a8e4cf00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8430ed05-525c-4c21-a961-100753042291","keywords":null,"link":"/360/202021_konyv__onaltato_vilag_julia_boyd_szornyeteg_vagy_peldakep","timestamp":"2020. május. 22. 16:15","title":"Arturo Toscanininek nem tetszett Hitler felhatalmazási törvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A halálos áldozatokon kívül más nem sérült meg, a sértetti kör szerepe még tisztázatlan. Jelenleg is tartanak a kihallgatások.","shortLead":"A halálos áldozatokon kívül más nem sérült meg, a sértetti kör szerepe még tisztázatlan. Jelenleg is tartanak...","id":"20200522_keseles_deak_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd97d5f-7ad7-462f-baab-032463b233aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_keseles_deak_ter","timestamp":"2020. május. 22. 14:54","title":"Deák téri gyilkosság: fiatalok estek egymásnak, a késelő éppen csak 18 múlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]