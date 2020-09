Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Tényleg nem akarjuk ellenőrizni, hogy mi történik a gyermekeinkkel? Tényleg nincsen közünk ahhoz, hogy független szellem éljen az egyetemeken és a kutatóintézetekben? Tényleg nem fontos a szabad sajtó és a független bíróság?



","shortLead":"Tényleg nem akarjuk ellenőrizni, hogy mi történik a gyermekeinkkel? Tényleg nincsen közünk ahhoz, hogy független...","id":"20200907_Gyarmathy_Eva_A_rosszindulatu_daganattal_nem_szabad_targyalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89879750-59e3-4716-a5b0-c5e59a142097","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Gyarmathy_Eva_A_rosszindulatu_daganattal_nem_szabad_targyalni","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:50","title":"Gyarmathy Éva: A rosszindulatú daganattal nem szabad tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai és orosz kémek igyekeznek megszerezni a koronavírus-járvány elleni amerikai vakcinafejlesztések részleteit, és az elemzők szerint egyre inkább durvul a titkosszolgálatok közötti harc.

","shortLead":"A kínai és orosz kémek igyekeznek megszerezni a koronavírus-járvány elleni amerikai vakcinafejlesztések részleteit, és...","id":"20200905_Kemhaboru_bontakozik_ki_a_COVIDvakcina_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d061b464-d00f-4019-80f4-2a146edff322","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_Kemhaboru_bontakozik_ki_a_COVIDvakcina_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 05. 18:47","title":"Kémháború bontakozik ki a COVID-vakcina miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5e8161-73b1-4dd5-a601-b362e939ca99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Specifikációkban igencsak különlegest kell villantani ahhoz, hogy foglalkozzanak egy okostelefonnal, és ha nincs ilyen, akkor marad a dizájn. A Vivo ez utóbbi meggondolást követi legújabb, színváltós telefonjánál.","shortLead":"Specifikációkban igencsak különlegest kell villantani ahhoz, hogy foglalkozzanak egy okostelefonnal, és ha nincs ilyen...","id":"20200907_szinvaltos_vivo_telefon_prototipus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e5e8161-73b1-4dd5-a601-b362e939ca99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12800d0-b522-4e22-a32d-be50df9812dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_szinvaltos_vivo_telefon_prototipus","timestamp":"2020. szeptember. 07. 10:33","title":"Ha innen nézem, lila, ha onnan, ezüst – valóban színváltós telefont tervez a Vivo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11c7dcc-21cd-47ad-98df-cfb72fb6a9a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több ezer ember vett részt a Budapesten a Színház- és Filmművészeti Egyetem bedarálása ellen szervezett élőláncos demonstráción, a résztvevők az egyetem épületétől a Parlamentig álltak, és így adták kézről-kézre az intézményi autonómiát követelő chartaszöveget. Percről percre frissülő cikkünkben követtük az eseményeket.","shortLead":"Több ezer ember vett részt a Budapesten a Színház- és Filmművészeti Egyetem bedarálása ellen szervezett élőláncos...","id":"20200906_elolanc_szinmuveszeti_szfe_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d11c7dcc-21cd-47ad-98df-cfb72fb6a9a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3152fdc1-ac80-49a8-a88e-e7e3072ed4a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_elolanc_szinmuveszeti_szfe_tuntetes","timestamp":"2020. szeptember. 06. 14:59","title":"Az egyetemtől a Parlamentig ért a Színművészetiért kiállók élőlánca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296556fa-dc72-411e-855a-b2ed749ebb00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új eszközt is bemutatott a Samsung a virtuális Life Unstoppable eseményén. Egy olyan töltőt is láthattunk, amelyre egyszerre három eszköz is tehető, és ezek vezeték nélkül tölthetők.","shortLead":"Több új eszközt is bemutatott a Samsung a virtuális Life Unstoppable eseményén. Egy olyan töltőt is láthattunk, amelyre...","id":"20200906_samsung_wireless_charger_trio_vezetek_nelkuli_toltopad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=296556fa-dc72-411e-855a-b2ed749ebb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22deb126-3da7-4f8b-ab86-c1034a2277b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_samsung_wireless_charger_trio_vezetek_nelkuli_toltopad","timestamp":"2020. szeptember. 06. 10:03","title":"Három eszközt tölthet egyszerre vezeték nélkül a Samsung újdonságával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már nem érkeznek életjelek Bejrútban a romok alól - adta hírül szombaton az a chilei mentőcsapat, amely életjeleket vélt felfedezni csütörtökön, egy hónappal a hatalmas robbanás után.","shortLead":"Már nem érkeznek életjelek Bejrútban a romok alól - adta hírül szombaton az a chilei mentőcsapat, amely életjeleket...","id":"20200906_Mar_nem_erkeznek_eletjelek_a_bejruti_romok_alol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a032fdfe-30b8-4cf5-8b5f-2cf569fdb1e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Mar_nem_erkeznek_eletjelek_a_bejruti_romok_alol","timestamp":"2020. szeptember. 06. 07:56","title":"A bejrúti mentőcsapat közölte, már nem érkeznek életjelek a romok alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d1d6b8-10ed-4683-8f00-986867742b3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egri Márta, Udvaros Dorottya, Nagy-Kálózy Eszter és Bánsági Ildikó egy fotón.\r

","shortLead":"Egri Márta, Udvaros Dorottya, Nagy-Kálózy Eszter és Bánsági Ildikó egy fotón.\r

","id":"20200906_Egy_foto_a_tuntetesrol_kozos_kepen_a_magyar_szinjatszas_nagyasszonyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6d1d6b8-10ed-4683-8f00-986867742b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46895a5-f4ef-466a-8b78-298c2c94e937","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Egy_foto_a_tuntetesrol_kozos_kepen_a_magyar_szinjatszas_nagyasszonyai","timestamp":"2020. szeptember. 06. 19:47","title":"Egy fotó a tüntetésről: közös képen a magyar színjátszás nagyasszonyai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f8cc5a-4148-450b-b980-d596d3e4ec6f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Linas Linkevicius szerint a fehérorosz válság kezelése az EU külpolitikájának hitelességét is aláássa.","shortLead":"Linas Linkevicius szerint a fehérorosz válság kezelése az EU külpolitikájának hitelességét is aláássa.","id":"20200906_A_litvan_kulugyminiszter_tetlenseggel_vadolta_az_Europai_Uniot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f8cc5a-4148-450b-b980-d596d3e4ec6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528ab576-9063-4449-b874-c4b02847f659","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_A_litvan_kulugyminiszter_tetlenseggel_vadolta_az_Europai_Uniot","timestamp":"2020. szeptember. 06. 13:15","title":"A litván külügyminiszter tétlenséggel vádolja az Európai Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]