Nagy Viktor védéseivel indult a találkozó, majd Manhercz Krisztián nyitotta meg a gólok sorát távolról. Hozzá hasonlóan Vincenzo Dolce is messziről talált be, de a negyedet így is a magyarok nyerték Kovács Gergő találatának köszönhetően.

Az olaszok egy ejtéssel egyenlítettek a második negyed elején, de Hosnyánszky Norbert akcióból válaszolt. A vendégek egy véleményes lefordulást követően egyenlítettek újra, a magyarok 15 másodperccel a félidő előtt fórból lőhettek volna gólt, de az előny kimaradt.

A harmadik negyedet újra Manhercz találata vezette fel, de nem sokkal ezután Francesco Di Fulvio két blokkoló magyar kéz között lőtt óriási gólt. A következő magyar fór előtt Märcz Tamás időt kért, majd tökéletes figurát hívott, amelyet Angyal Dániel értékesített.

A zárónegyedben

az olaszok egy perc alatt három támadásból két gólt lőttek, és átvették a vezetést,

ráadásul még Oscar Gonzalo Echenique is meglepte Nagy Viktort. Jansik Szilárd pillanatokkal később minimalizálta a különbséget, miután a rövid sarokba húzott be egy labdát, majd Erdélyi Balázs előtt adódott nagy lehetőség, de közelről szétforgácsolta a kapufát. A túloldalon az olasz fór kimaradt – Kovács Gergő gyönyörűen védekezett –, Alessandro Campagna, a világbajnok olaszok szövetségi kapitánya pedig annyira hevesen reklamált, hogy kiállították. Jött a magyar emberelőny, ám Manhercz a kapusba lőtt, Di Fulvio pedig megúszott és egészen ötméteresig vitte a labdát, a büntetőt pedig Niccolo Figari a kapufát is használva vágta be.

Manhercz az előbbi hibáját egy világklasszis ejtéssel tette jóvá akcióból, két perccel a vége előtt visszahozva ezzel a reményeket. A túloldalon rögtön jött az olasz fór, amelyet egy időkérést követően ki is használt a rivális. Manhercz egy elveszettnek hitt labdát szerzett vissza, így Angyal gólt szerezhetett, amikor már csak egy perc volt hátra. Ezután egy jó védekezést követően 15 másodperce maradt a magyaroknak, de lövés már nem lett az akcióból.

„Az első két negyeddel elégedett voltam, és annak ellenére, hogy hiányoztak többen is mindkét csapatból, ez egy nagyon jó meccs volt. Kevés gólon tudtuk tartani a világbajnok olaszokat, akik inkább a mi támadóhibáinkból jöttek vissza, és fordultak le minket, két vagy három alkalommal is. Kicsit magunknak köszönhetjük, hogy átvették az irányítást, és aztán kapaszkodtunk, megvolt az esélyünk a döntetlenre is. Örülök, hogy ilyen jó meccset játszottunk. A harmadik negyedben láttam fáradtságot a csapaton, fejben is, ez döntőnek bizonyult” – mondta Märcz Tamás szövetségi kapitány a szövetség honlapjának a mérkőzés után.

A debreceni selejtezőben nyolc válogatott küzd egymással. A helyosztókat vasárnap rendezik. Erről a tornáról három csapat szerepelhet majd a Georgiában sorra kerülő nyári Szuperdöntőben.

Eredmények, negyeddöntő: Olaszország-Magyarország 9-8 (1-2, 2-1, 1-2, 5-3)

gólszerzők: Echenique, Di Fulvio, Figari 2-2, Dolce, Di Summa, Napolitano 1-1, illetve Manhercz 3, Angyal 2, Kovács G., Hosnyánszky, Jansik Sz. 1-1

Korábban:

Montenegró-Horvátország 15-14 (1-2, 1-1, 3-4, 5-3) - büntetőkkel

Görögország-Franciaország 12-3 (3-1, 4-2, 3-0, 2-0)