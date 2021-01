Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Romániában lekerült Magyarország a „sárga” országok listájáról. ","shortLead":"Romániában lekerült Magyarország a „sárga” országok listájáról. ","id":"20210109_Magyarorszag_Romaniaban_lekerult_a_magas_jarvanyugyi_kockazatot_jelento_orszagok_listajarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46821261-b32c-49d8-bbba-0e0f540ecc54","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Magyarorszag_Romaniaban_lekerult_a_magas_jarvanyugyi_kockazatot_jelento_orszagok_listajarol","timestamp":"2021. január. 09. 21:49","title":"Eltörlik a 14 napos karantént a Magyarországról érkezőknek Romániában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d04603-46b2-4a4a-9cd9-ed15ceb4a93c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különleges delfinfajta populációja folyamatosan csökken.","shortLead":"A különleges delfinfajta populációja folyamatosan csökken.","id":"20210108_disznodelfin_eszaki_tenger_veszelyeztetett_allatfaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39d04603-46b2-4a4a-9cd9-ed15ceb4a93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49577248-39c6-443e-b432-273c5908db2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_disznodelfin_eszaki_tenger_veszelyeztetett_allatfaj","timestamp":"2021. január. 08. 14:03","title":"A kutatók sem értik, miért, de egyre kevesebb disznódelfin van az Északi-tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03bad0d-6f67-48a4-a4d4-15d933b0aad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemi autonómiát itt is felváltaná a kuratóriumi irányítás.","shortLead":"Az egyetemi autonómiát itt is felváltaná a kuratóriumi irányítás.","id":"20210109_Nepszava_A_Semmelweis_Egyetem_2022_januarjatol_mar_alapitvanyi_formaban_mukodhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03bad0d-6f67-48a4-a4d4-15d933b0aad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291adda2-7b6d-4762-8fb8-68c90638a2d4","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Nepszava_A_Semmelweis_Egyetem_2022_januarjatol_mar_alapitvanyi_formaban_mukodhet","timestamp":"2021. január. 09. 09:45","title":"Népszava: A Semmelweis Egyetem 2022 januárjától alapítványi formában működhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 10 554-re emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma 10 554-re emelkedett.","id":"20210109_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914e491f-a937-42ea-b5f9-768e5f6c97d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. január. 09. 09:20","title":"Újabb 114 magyar áldozata van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966efa98-00f8-4697-aaac-d2665d41abe6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A neves amerikai szaklap, a The New York City Jazz Record a 2020-as év öt legjobb jazz lemezkiadója közé választotta a BMC Recordsot, több tavalyi albumát pedig külön is díjazta. ","shortLead":"A neves amerikai szaklap, a The New York City Jazz Record a 2020-as év öt legjobb jazz lemezkiadója közé választotta...","id":"20210108_Budapesti_lemezkiadot_valasztott_az_ev_legjobbjai_koze_egy_New_Yorki_jazzmagazin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=966efa98-00f8-4697-aaac-d2665d41abe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc52c25-9210-43cf-9b31-e03e3afb9bd4","keywords":null,"link":"/kultura/20210108_Budapesti_lemezkiadot_valasztott_az_ev_legjobbjai_koze_egy_New_Yorki_jazzmagazin","timestamp":"2021. január. 08. 16:27","title":"Budapesti lemezkiadót választott az év legjobbjai közé egy New York-i jazzmagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szegedi Tudományegyetem is elismerte, zajlanak tárgyalások a fenntartóváltásról. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint az egyetemek alapítványi fenntartásban jobban működnek. ","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem is elismerte, zajlanak tárgyalások a fenntartóváltásról. Az Innovációs és Technológiai...","id":"20210108_Modellvaltas_a_videki_egyetemeken_Egyeztetes_van_de_a_szinfalak_mogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9148ffd6-e8ff-4c6f-b221-f3f118deeb12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210108_Modellvaltas_a_videki_egyetemeken_Egyeztetes_van_de_a_szinfalak_mogott","timestamp":"2021. január. 08. 19:10","title":"Modellváltás a vidéki egyetemeken: Egyeztetnek a színfalak mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ritka az olyan nap mostanában, amikor 100 alá csökken a koronavírusban elhunytak száma 24 óra alatt, de most ez történt. A többi adat is bizakodásra adhat okot. ","shortLead":"Ritka az olyan nap mostanában, amikor 100 alá csökken a koronavírusban elhunytak száma 24 óra alatt, de most...","id":"20210110_Friss_jarvanyadatok_100_alatt_a_napi_halalozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39f9964-0b4b-486e-aaf3-0b660958e929","keywords":null,"link":"/itthon/20210110_Friss_jarvanyadatok_100_alatt_a_napi_halalozas","timestamp":"2021. január. 10. 09:40","title":"Friss járványadatok: 100 alatt a napi halálozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d8526ba-46c4-4bda-a83f-71fbd9458492","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több autó is eltűnt a gödörben, de áldozatokról nem tudni. ","shortLead":"Több autó is eltűnt a gödörben, de áldozatokról nem tudni. ","id":"20210108_napoly_korhaz_parkolo_robbanas_godor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d8526ba-46c4-4bda-a83f-71fbd9458492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0b372c-2750-403a-978e-9c1da58c27ed","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_napoly_korhaz_parkolo_robbanas_godor","timestamp":"2021. január. 08. 14:50","title":"Megnyílt a föld Nápoly mellett és elnyelte egy kórház parkolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]