Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1edc8af7-7f76-4b66-8066-95e76ce07dcc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"2018 után ismét megpróbálkozna egy dedikált rövid videós appal a Meta, kihasználva a TikTok körüli bizonytalanságot.","shortLead":"2018 után ismét megpróbálkozna egy dedikált rövid videós appal a Meta, kihasználva a TikTok körüli bizonytalanságot.","id":"20250227_meta-instagram-uj-alkalmazas-reels-videok-tiktok-versenytars","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1edc8af7-7f76-4b66-8066-95e76ce07dcc.jpg","index":0,"item":"9668c271-736e-4792-99e6-d7eb354b5352","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_meta-instagram-uj-alkalmazas-reels-videok-tiktok-versenytars","timestamp":"2025. február. 27. 15:03","title":"Teljesen új appot adhat ki az Instagram, a TikTokot szorongatná meg vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Milorad Dodik korábban közölte, hogy amennyiben bűnösnek találják, az ítéletet nem fogadja el, és a boszniai Szerb Köztársaság megkezdi kivonulását a szövetségi intézményekből. Emellett ismét felvetette az országrész elszakadásának lehetőségét.","shortLead":"Milorad Dodik korábban közölte, hogy amennyiben bűnösnek találják, az ítéletet nem fogadja el, és a boszniai Szerb...","id":"20250228_boszniai-szerbek-igazsagugyi-rendszer-elszakadas-dodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4.jpg","index":0,"item":"34474be2-1dcc-45d2-8486-d1d50845dcb8","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_boszniai-szerbek-igazsagugyi-rendszer-elszakadas-dodik","timestamp":"2025. február. 28. 08:47","title":"A Banja Luka-i parlament megszavazta a boszniai szerb igazságügyi rendszernek a szövetségitől való elszakadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3763f1c8-fc9a-48a8-856b-4bfe215bf486","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Andrzej Duda köztársasági elnök legújabb kinevezése kétségessé teszi az államfőválasztás zavartalanságát, mert az új tisztségviselő egy szélsőségesen konzervatív szervezet tagja. Az Ordo Iuris az abortuszon kívül a fogamzásgátlást, a szexuális nevelést és a válást is szeretné betiltani.","shortLead":"Andrzej Duda köztársasági elnök legújabb kinevezése kétségessé teszi az államfőválasztás zavartalanságát, mert az új...","id":"20250228_lengyelorszag-elnokvalasztas-ervenyesseg-krzysztof-wiak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3763f1c8-fc9a-48a8-856b-4bfe215bf486.jpg","index":0,"item":"7912afb9-b079-44d0-9181-6a4ee67f66c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_lengyelorszag-elnokvalasztas-ervenyesseg-krzysztof-wiak","timestamp":"2025. február. 28. 16:15","title":"Katolikus fundamentalista főbíró dönthet a lengyel elnökválasztás érvényességéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b442cdb-f05d-4f5d-8f4f-127a54d12f7d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A sportot körülvevő környezet megmérgezi a lényeget, amiről a futball szólna: magát a játékot.","shortLead":"A sportot körülvevő környezet megmérgezi a lényeget, amiről a futball szólna: magát a játékot.","id":"20250228_Neymar-Santos-brazil-valogatott-karrier-szogletgol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b442cdb-f05d-4f5d-8f4f-127a54d12f7d.jpg","index":0,"item":"08013490-deef-4b95-af58-53a7c1c6a5ac","keywords":null,"link":"/sport/20250228_Neymar-Santos-brazil-valogatott-karrier-szogletgol","timestamp":"2025. február. 28. 05:10","title":"Neymar karrierje csak egy dolgot bizonyít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3a498a-56bd-457a-ba14-798ad9d47f0d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Borisz Nyemcov ellenzéki politikus meggyilkolását tartják a Vlagyimir Putyin hatalomra kerülése utáni legjelentősebb oroszországi politikai gyilkosságnak.","shortLead":"Borisz Nyemcov ellenzéki politikus meggyilkolását tartják a Vlagyimir Putyin hatalomra kerülése utáni legjelentősebb...","id":"20250227_Tiz-eve-gyilkoltak-meg-Putyin-egykori-rivalisat-Borisz-Nyemcovot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c3a498a-56bd-457a-ba14-798ad9d47f0d.jpg","index":0,"item":"bf19e324-e161-45ce-bc03-f7b73638a5b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_Tiz-eve-gyilkoltak-meg-Putyin-egykori-rivalisat-Borisz-Nyemcovot","timestamp":"2025. február. 27. 13:58","title":"Tíz éve gyilkolták meg Putyin legfőbb riválisát, Borisz Nyemcovot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a767df7-2e72-48d0-a26c-db5a4d60c072","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sébastien Lecornu francia védelmi miniszter arról beszélt, hogy egyes nyersanyagokra szükségük van katonai célokra a következő 30-40 évben.","shortLead":"Sébastien Lecornu francia védelmi miniszter arról beszélt, hogy egyes nyersanyagokra szükségük van katonai célokra...","id":"20250227_franciaorszag-targyalas-ukran-nyersanyagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a767df7-2e72-48d0-a26c-db5a4d60c072.jpg","index":0,"item":"31e05abe-2b7b-43b1-953e-a5e242f19080","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_franciaorszag-targyalas-ukran-nyersanyagok","timestamp":"2025. február. 27. 21:16","title":"Franciaország is tárgyal az ukrán nyersanyagokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Megoldották, hogy az Olasz szalmakalap című darabban tudjon szerepelni.","shortLead":"Megoldották, hogy az Olasz szalmakalap című darabban tudjon szerepelni.","id":"20250227_bodrogi-gyula-kerekesszek-nemzeti-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d.jpg","index":0,"item":"85a8955c-2a74-4076-8ebe-2860fb37fbd5","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_bodrogi-gyula-kerekesszek-nemzeti-szinhaz","timestamp":"2025. február. 27. 19:40","title":"Bodrogi Gyula kerekesszékben tért vissza a színpadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fd23a7-5062-43ba-9a8f-736208a1e5bd","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nagy pénzszórásra készül a kormány a választás előtt – így futottak rá nem csak 2026-ra, hanem már 2022-re is. Akkor mindent arra az egy lapra tettek fel: hiába okoz az osztogatás egy ideig nagy inflációt, majd kezelik ezt, ha nyugodt lesz a nemzetközi helyzet. Nem jött össze.","shortLead":"Nagy pénzszórásra készül a kormány a választás előtt – így futottak rá nem csak 2026-ra, hanem már 2022-re is. Akkor...","id":"20250301_valasztas-osztogatas-penzszoras-kampany-covid-arstop-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72fd23a7-5062-43ba-9a8f-736208a1e5bd.jpg","index":0,"item":"968b9dbd-b8a5-45b1-822f-4212d54175ec","keywords":null,"link":"/360/20250301_valasztas-osztogatas-penzszoras-kampany-covid-arstop-inflacio","timestamp":"2025. március. 01. 09:00","title":"Csúnya vége lett, amikor a Fidesz legutóbb egy 2000 milliárd forintos osztogatással akarta megnyerni a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]