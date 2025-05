Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b4fd5d38-3e77-44ab-8ccb-37922a270137","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Nem hozta közelebb az ukrajnai tűzszünetet és békét Donald Trump amerikai elnök maratoni telefonbeszélgetése Vlagyimir Putyin orosz, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Viszont az kiderült, hogy a Fehér Ház ura azt fontolgatja, ha már egy, illetve száz nap alatt nem sikerült lezárnia a 2022 februárja óta tartó konfliktust, akkor kivonul a közvetítésből.","shortLead":"Nem hozta közelebb az ukrajnai tűzszünetet és békét Donald Trump amerikai elnök maratoni telefonbeszélgetése Vlagyimir...","id":"20250520_Trump-Putyin-Zelenszkij-targyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4fd5d38-3e77-44ab-8ccb-37922a270137.jpg","index":0,"item":"55bf5a6b-d94b-425f-8e58-980bac38b401","keywords":null,"link":"/360/20250520_Trump-Putyin-Zelenszkij-targyalasok","timestamp":"2025. május. 20. 18:00","title":"A béketárgyalások állnak, Trump pedig most már annak is az ellenkezőjét mondja, mint amit két napja állított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c10f28-8915-4a97-8944-8c45f25c3f75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újabb feszült szócsata a Fehér Házban.","shortLead":"Újabb feszült szócsata a Fehér Házban.","id":"20250521_donald-trump-cyril-ramaphosa-del-afrika-nepirtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c10f28-8915-4a97-8944-8c45f25c3f75.jpg","index":0,"item":"cbaa8c53-0484-49e9-943e-1396e2625dcb","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_donald-trump-cyril-ramaphosa-del-afrika-nepirtas","timestamp":"2025. május. 21. 21:39","title":"Trump a dél-afrikai elnöknek: „Népirtás” zajlik a fehér telepesek ellen az országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f1ae1f-bb7a-4ff3-9f53-1d8a79b73081","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal többek között azt kifogásolta, hogy a filmklubjaikon egy transznemű tinédzser életét bemutató filmet is vetítettek.","shortLead":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal többek között azt kifogásolta, hogy a filmklubjaikon egy transznemű tinédzser életét...","id":"20250521_szuverenitasvedelmi-hivatal-nyomasgyakorlo-szervezet-kinedok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0f1ae1f-bb7a-4ff3-9f53-1d8a79b73081.jpg","index":0,"item":"c22f153d-15c7-464e-9cc6-f1b2e3456d8c","keywords":null,"link":"/kultura/20250521_szuverenitasvedelmi-hivatal-nyomasgyakorlo-szervezet-kinedok","timestamp":"2025. május. 21. 15:52","title":"Nyomásgyakorló szervezetnek neveztek Láncziék egy egyesületet, amely magyar állami támogatást is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b288a3-4482-40c5-92ff-cffa7dfa1eba","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Cosmoprof Bologna 2025 nem csupán egy újabb szépségipari szakkiállítás volt – tökéletesen tükrözte, milyen gyorsan változik az iparág. Farkas Zsolt beszámolója.","shortLead":"A Cosmoprof Bologna 2025 nem csupán egy újabb szépségipari szakkiállítás volt – tökéletesen tükrözte, milyen...","id":"20250520_marketing-avolut-markahuseg-hianycikk-szepsegipar-marka-Cosmoprof-Bologna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25b288a3-4482-40c5-92ff-cffa7dfa1eba.jpg","index":0,"item":"2fca2314-c758-4636-97d2-b4e3e41f7280","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_marketing-avolut-markahuseg-hianycikk-szepsegipar-marka-Cosmoprof-Bologna","timestamp":"2025. május. 21. 07:37","title":"A márkahűség hiánycikk 2025-ben – állítják a szépségipari márkák a Cosmoprof Bolognán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4c03cc-e23b-42cc-bb87-bd312d33873d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A rossz gazdasági helyzet miatt a dolgozók nincsenek annyira erős pozícióban, jó tisztában lenni a munkajogi szabályokkal. Egyebek mellett azzal, milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak és a munkavállalónak, ha a dolgozó alkalmatlannak bizonyul az üzemorvosi vizsgálaton. Milyen feltételekkel lehet kirúgni egy dolgozót? Hogyan oszthatja be a munkáltató a munkavállaló munkaidejét? Ezekről a témákról is szó lesz a HVG Munkajog konferenciáján.","shortLead":"A rossz gazdasági helyzet miatt a dolgozók nincsenek annyira erős pozícióban, jó tisztában lenni a munkajogi...","id":"20250520_Megteveszto-az-alacsony-munkanelkuliseg-a-dolgozok-egyre-kiszolgaltatottabbak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb4c03cc-e23b-42cc-bb87-bd312d33873d.jpg","index":0,"item":"1945eb0d-a258-453c-a55b-14fc2b2675cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_Megteveszto-az-alacsony-munkanelkuliseg-a-dolgozok-egyre-kiszolgaltatottabbak","timestamp":"2025. május. 21. 09:10","title":"Megtévesztő az alacsony munkanélküliség, a dolgozók egyre kiszolgáltatottabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szexuális zaklatás miatt börtönbe került egykori sztárproducer azt állítja, hibázott ugyan, de törvényt nem sértett.","shortLead":"A szexuális zaklatás miatt börtönbe került egykori sztárproducer azt állítja, hibázott ugyan, de törvényt nem sértett.","id":"20250520_harvey-weinstein-interju-artatlansag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2.jpg","index":0,"item":"3b47d28a-d297-40bc-bfd1-49761c8ed1f2","keywords":null,"link":"/elet/20250520_harvey-weinstein-interju-artatlansag","timestamp":"2025. május. 20. 10:41","title":"Weinstein Istenre és a családjára esküdözött, hogy ártatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecbb66f-ae7d-41f2-b5ac-f98ced14854d","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"A három korábbi A csoportos szereplés alkalmával mindig kiesett a magyar csapat. Most sikerült megkapaszkodni az elitben.","shortLead":"A három korábbi A csoportos szereplés alkalmával mindig kiesett a magyar csapat. Most sikerült megkapaszkodni...","id":"20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-a-csoport-elit-bennmaradas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ecbb66f-ae7d-41f2-b5ac-f98ced14854d.jpg","index":0,"item":"1f723786-c354-46b8-996f-7cb992d9d2f8","keywords":null,"link":"/sport/20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-a-csoport-elit-bennmaradas","timestamp":"2025. május. 20. 15:34","title":"Bennmaradt az A csoportban, történelmet írt a férfihoki-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33263e4d-ae7a-4c36-9ce0-17dad77f9eae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök fia a vietnámi miniszterelnökkel együtt ünnepelte egy másfél milliárd dolláros luxuslakópark építésének kezdetét.","shortLead":"Az amerikai elnök fia a vietnámi miniszterelnökkel együtt ünnepelte egy másfél milliárd dolláros luxuslakópark...","id":"20250521_Trump-csaladi-ingatlanprojektjet-tamogatja-Vietnam-mikozben-a-vamokrol-targyalnak-az-Egyesult-Allamokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33263e4d-ae7a-4c36-9ce0-17dad77f9eae.jpg","index":0,"item":"32e73eb9-9dc2-41c7-81f0-e592b376a8c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_Trump-csaladi-ingatlanprojektjet-tamogatja-Vietnam-mikozben-a-vamokrol-targyalnak-az-Egyesult-Allamokkal","timestamp":"2025. május. 21. 19:27","title":"Trump családi ingatlanprojektjét támogatja Vietnám, miközben a vámokról tárgyalnak az Egyesült Államokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]