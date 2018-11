Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20181130_Zsebeben_fegyverrel_ment_a_boltba_egy_ferfi__veletlenul_meglotte_sajat_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cb466f7-d522-4076-8a99-7ddbd8ce80f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa6b617-a694-4cef-9054-ac0acf959e30","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Zsebeben_fegyverrel_ment_a_boltba_egy_ferfi__veletlenul_meglotte_sajat_magat","timestamp":"2018. november. 30. 10:24","title":"Zsebében fegyverrel ment a boltba egy férfi – véletlenül meglőtte saját magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az orosz tévé ukrán pánikról beszél, Kijevben azonban úgy látják nincsenek erre utaló jelek. A feszültség nő az azovi-tengeri konfliktus után, Szijjártó Péter nyilatkozata nem nyerte meg az ukránok tetszését. Egy akadémikus azt nyilatkozta, a szovjet módszerek semmit sem változtak.

","shortLead":"Az orosz tévé ukrán pánikról beszél, Kijevben azonban úgy látják nincsenek erre utaló jelek. A feszültség nő...","id":"20181130_Ukranorosz_krizis_a_feszultseg_no_Szijjarto_nyilatkozata_kiverte_a_biztositekot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0babaf8f-7672-44c8-bbcf-912e30386fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Ukranorosz_krizis_a_feszultseg_no_Szijjarto_nyilatkozata_kiverte_a_biztositekot","timestamp":"2018. november. 30. 15:46","title":"Ukrán–orosz krízis: a feszültség nő, Szijjártó nyilatkozata kiverte a biztosítékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e714a8c8-5f54-42fe-a181-b08554aed0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kisfiú mászott fel a színpadra Ferenc pápa mellé, de az egyházfőt mindez nem zavarta.","shortLead":"Egy kisfiú mászott fel a színpadra Ferenc pápa mellé, de az egyházfőt mindez nem zavarta.","id":"20181128_Varatlan_vendeg_okozott_derultseget_a_papai_audiencian__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e714a8c8-5f54-42fe-a181-b08554aed0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9291d6e1-2aae-4766-a09f-c57b192683f9","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Varatlan_vendeg_okozott_derultseget_a_papai_audiencian__video","timestamp":"2018. november. 28. 20:56","title":"Váratlan vendég okozott derültséget a pápai audiencián – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b647ef30-089c-4335-bae8-33779c194bd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb német bank központjánál pénzmosás gyanúja miatt tartott razziát a rendőrség. Az ügynek a Panama-iratokhoz is köze van. ","shortLead":"A legnagyobb német bank központjánál pénzmosás gyanúja miatt tartott razziát a rendőrség. Az ügynek a Panama-iratokhoz...","id":"20181129_Rendorok_leptek_el_a_Deutsche_Bank_irodait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b647ef30-089c-4335-bae8-33779c194bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab1354f-84ba-49c2-9611-8e36c789a7ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Rendorok_leptek_el_a_Deutsche_Bank_irodait","timestamp":"2018. november. 29. 13:04","title":"170 rendőr lepte el Deutsche Bank irodáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cs. Sándornak 27 biztosítónál 29 biztosítása volt, ezért nem fizettek neki, amikor négy éve mindkét lábát levágta a vonat. A férfi gyanús volt, de most az első polgári peres eljárás neki adott igazat. Az egyik biztosítónak nagyjából 11 millió forintot kell kifizetnie neki, plusz a kamatokat.","shortLead":"Cs. Sándornak 27 biztosítónál 29 biztosítása volt, ezért nem fizettek neki, amikor négy éve mindkét lábát levágta...","id":"20181129_Pert_nyert_a_ferfi_akinek_mindket_labat_levagta_a_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e40fcf-48d8-439e-b762-bee1141f2a99","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Pert_nyert_a_ferfi_akinek_mindket_labat_levagta_a_vonat","timestamp":"2018. november. 29. 09:34","title":"Biztosítási pert nyert a férfi, akinek mindkét lábát levágta a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd7d4ac-53f6-4a88-813a-b0fde533309d","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Egyelőre még nem nálunk sütik, hanem egy spanyolországi kis település pékségében, amelynek a lakossága még a 800 főt sem éri el.\r

\r

","shortLead":"Egyelőre még nem nálunk sütik, hanem egy spanyolországi kis település pékségében, amelynek a lakossága még a 800 főt...","id":"20181130_Nem_vicc_aranypor_is_van_a_vilag_legdragabb_kenyereben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bd7d4ac-53f6-4a88-813a-b0fde533309d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b4a53e-5f86-4539-8a64-77e3750394d3","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Nem_vicc_aranypor_is_van_a_vilag_legdragabb_kenyereben","timestamp":"2018. november. 30. 11:11","title":"Nem vicc: aranypor is van a világ legdrágább kenyerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypártivá silányított, egykor nagynevű Figyelő címlapon megy neki a Mazsihisznek és Heisler Andrásnak az Együttélés Háza miatt.","shortLead":"A kormánypártivá silányított, egykor nagynevű Figyelő címlapon megy neki a Mazsihisznek és Heisler Andrásnak...","id":"20181130_Az_izraeli_nagykovet_megdobbent_a_Figyelo_cimlapjan_es_aggodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6edc1aa-c795-4c6c-88ab-f59128c1dd6a","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Az_izraeli_nagykovet_megdobbent_a_Figyelo_cimlapjan_es_aggodik","timestamp":"2018. november. 30. 12:44","title":"Az izraeli nagykövet megdöbbent a Figyelő címlapján és aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c21512-3511-4657-88e9-8b12d698cd4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most indul a Los Angeles-i Autóshow, amelynek egyik látványossága lehet ez a futurista jármű.","shortLead":"Most indul a Los Angeles-i Autóshow, amelynek egyik látványossága lehet ez a futurista jármű.","id":"20181129_icona_nucleus_los_angeles_autoshow","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60c21512-3511-4657-88e9-8b12d698cd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d23ef7-5d2b-4f29-977e-5dc726cf6822","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_icona_nucleus_los_angeles_autoshow","timestamp":"2018. november. 29. 17:48","title":"Az Icona Nucleus leginkább a holnapután autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]