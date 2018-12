Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rendező kilétéről most döntött a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF).","shortLead":"A rendező kilétéről most döntött a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF).","id":"20181204_atletika_vilagbajnoksag_2023_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7daba099-4268-4ee1-b96a-a4a828d090ba","keywords":null,"link":"/sport/20181204_atletika_vilagbajnoksag_2023_budapest","timestamp":"2018. december. 04. 12:47","title":"Budapesten lesz a 2023-as atlétika-vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc12e519-508f-4944-9a69-6106c7f8cdd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bronzérmet nyert a Brussels Beer Challenge nevű rangos versenyen a Kőszegi Sör Bécsi Lager terméke. ","shortLead":"Bronzérmet nyert a Brussels Beer Challenge nevű rangos versenyen a Kőszegi Sör Bécsi Lager terméke. ","id":"20181203_A_vilag_legjobbjai_koze_kerult_egy_magyar_sor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc12e519-508f-4944-9a69-6106c7f8cdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1e76c3-9835-428c-a7d2-f708cb78c12a","keywords":null,"link":"/elet/20181203_A_vilag_legjobbjai_koze_kerult_egy_magyar_sor","timestamp":"2018. december. 03. 15:51","title":"A világ legjobbjai közé került egy magyar sör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hivatásos kereskedők mellett, helypénz ellenében bárki árusíthat saját készítésű ajándéktárgyakat, kézműves termékeket, házilag termelt, előállított élelmiszereket. Az Adózóna azt nézte át, milyen adózási előírásokra ügyeljenek ők.","shortLead":"A hivatásos kereskedők mellett, helypénz ellenében bárki árusíthat saját készítésű ajándéktárgyakat, kézműves...","id":"20181204_A_karacsonyi_vasarok_eladoira_is_raszallhat_a_NAV_ha_nem_vigyaznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792fd339-a9c6-486a-9e30-019fd3883a8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_A_karacsonyi_vasarok_eladoira_is_raszallhat_a_NAV_ha_nem_vigyaznak","timestamp":"2018. december. 04. 16:12","title":"A karácsonyi vásárok eladóira is rászállhat a NAV, ha nem vigyáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c8297e-229e-4577-acf3-6be9d8875107","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A filmsztár kisfiának Paige Butcher ausztrál modell az édesanyja.","shortLead":"A filmsztár kisfiának Paige Butcher ausztrál modell az édesanyja.","id":"20181204_A_tizedik_gyereke_is_megszuletetett_Eddie_Murphynek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53c8297e-229e-4577-acf3-6be9d8875107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08b46fa-470b-47d2-847a-69d8401acf4e","keywords":null,"link":"/elet/20181204_A_tizedik_gyereke_is_megszuletetett_Eddie_Murphynek","timestamp":"2018. december. 04. 09:32","title":"A tizedik gyereke is megszületett Eddie Murphynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa898b7a-030b-4cf5-b755-24643c578156","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Joulupukki a Fővárosi Állat- és Növénykertbe sem ment üres kézzel.","shortLead":"Joulupukki a Fővárosi Állat- és Növénykertbe sem ment üres kézzel.","id":"20181203_Joulupukki_lappfoldi_Mikulas_allatkert_kiselefant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa898b7a-030b-4cf5-b755-24643c578156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e46db6-2c2e-4396-8f6f-3c5249500fdb","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Joulupukki_lappfoldi_Mikulas_allatkert_kiselefant","timestamp":"2018. december. 03. 14:49","title":"A budapesti állatkert egyéves kiselefántja is nagyon örült a lappföldi Mikulásnak – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Országos sztrájkkal hívják fel a figyelmet a nők elleni erőszakra.","shortLead":"Országos sztrájkkal hívják fel a figyelmet a nők elleni erőszakra.","id":"20181204_Oriasi_akciora_keszulnek_a_nok_Izraelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6b1517-669a-4825-8e1e-891497df1a41","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Oriasi_akciora_keszulnek_a_nok_Izraelben","timestamp":"2018. december. 04. 08:27","title":"Óriási akcióra készülnek a nők Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi szervezet aggódó hangú közleményben értékelte a múlt heti fejleményeket. ","shortLead":"A nemzetközi szervezet aggódó hangú közleményben értékelte a múlt heti fejleményeket. ","id":"20181203_Riporterek_Hatarok_Nelkul_a_fideszes_mediagolemrol_Ilyenre_a_kommunizmus_ota_nem_volt_pelda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8498a548-6faa-4770-9758-c11093df4d8a","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Riporterek_Hatarok_Nelkul_a_fideszes_mediagolemrol_Ilyenre_a_kommunizmus_ota_nem_volt_pelda","timestamp":"2018. december. 03. 20:30","title":"Riporterek Határok Nélkül a fideszes médiagólemről: Ilyenre a kommunizmus óta nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7e0eed-11e4-4980-96af-f8f78021e851","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ABC News tudósítóját nem nézték jó szemmel a parlamentben, mert ujjatlan felsőt viselt. Később a kormány elnézést kért tőle. ","shortLead":"Az ABC News tudósítóját nem nézték jó szemmel a parlamentben, mert ujjatlan felsőt viselt. Később a kormány elnézést...","id":"20181204_Kitiltottak_egy_ujsagirot_az_ausztral_parlamentbol_mert_kilatszott_a_valla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d7e0eed-11e4-4980-96af-f8f78021e851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b6bf8a-575e-4a6e-b287-383b6bc85753","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Kitiltottak_egy_ujsagirot_az_ausztral_parlamentbol_mert_kilatszott_a_valla","timestamp":"2018. december. 04. 17:19","title":"Kitiltottak egy újságírót az ausztrál parlamentből, mert kilátszott a válla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]