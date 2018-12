"Rabszolgatörvény": a mémgyárakat is beindította a parlamenti szavazás

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0217cd97-f803-46b1-b0e3-820584591031","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legismertebb szervezete, a NASA sem tétlenkedik, ha egy szuperhős élete forog kockán. ","shortLead":"A világ egyik legismertebb szervezete, a NASA sem tétlenkedik, ha egy szuperhős élete forog kockán. ","id":"20181211_avengers_endgame_nasa_tony_stark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0217cd97-f803-46b1-b0e3-820584591031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b67153-dc8c-44ce-bb9a-dbab67a41219","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_avengers_endgame_nasa_tony_stark","timestamp":"2018. december. 11. 20:03","title":"A NASA is \"besegít\", hogy megtalálják Tony Starkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e10f4a-8153-4860-8e9f-8dcea48b01ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az RS-Computer a cipőgyártó Puma 1986-ban megjelent \"okoslábbelijének\" mai változata. A lépésszámot és az elégetett kalóriát is nyomon követi.","shortLead":"Az RS-Computer a cipőgyártó Puma 1986-ban megjelent \"okoslábbelijének\" mai változata. A lépésszámot és az elégetett...","id":"20181212_puma_okoscipo_rs_computer_lepesszamlalo_kaloriaszamlalo_futocipo_sportolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82e10f4a-8153-4860-8e9f-8dcea48b01ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75d126a-50df-41b2-9dd6-c7c03bff3adc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_puma_okoscipo_rs_computer_lepesszamlalo_kaloriaszamlalo_futocipo_sportolas","timestamp":"2018. december. 12. 10:33","title":"Megjött a Puma új cipője, amiben akkumulátor és egy miniszámítógép is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfbe14d-1183-4b45-9014-12d48821dd51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elütés minden sajtótermékben előfordul, ám ritkán okoz olyan kellemetlen végeredményt, mint a Post-Journal esetében.","shortLead":"Elütés minden sajtótermékben előfordul, ám ritkán okoz olyan kellemetlen végeredményt, mint a Post-Journal esetében.","id":"20181211_Julia_Robert_lyukait_dicserte_meg_veletlenul_egy_New_Yorki_lap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bfbe14d-1183-4b45-9014-12d48821dd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45569e1-c4b3-4013-b960-24d77cc52186","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Julia_Robert_lyukait_dicserte_meg_veletlenul_egy_New_Yorki_lap","timestamp":"2018. december. 11. 19:05","title":"Julia Roberts \"lyukait\" dicsérte meg véletlenül egy New York-i lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebe84c9-e2c3-4dc8-bbed-4f1c1be7aa37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmérést végzett a Republikon Intézet, megvizsgálták a „rabszolgatörvény” társadalmi megítélését. Sokan hallottak róla, és a megkérdezettek túlnyomó része ellenzi azt.","shortLead":"Felmérést végzett a Republikon Intézet, megvizsgálták a „rabszolgatörvény” társadalmi megítélését. Sokan hallottak...","id":"20181212_Meg_a_fideszesek_ketharmada_is_eliteli_a_rabszolgatorvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eebe84c9-e2c3-4dc8-bbed-4f1c1be7aa37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47125282-6a9f-43c1-af02-05ed36fbe190","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Meg_a_fideszesek_ketharmada_is_eliteli_a_rabszolgatorvenyt","timestamp":"2018. december. 12. 08:22","title":"Még a fideszesek kétharmada is elítéli a „rabszolgatörvényt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A bíróság szerint elképzelhető, hogy a férfi külföldre távozna, mivel Magyarországon nincsenek kapcsolatai.","shortLead":"A bíróság szerint elképzelhető, hogy a férfi külföldre távozna, mivel Magyarországon nincsenek kapcsolatai.","id":"20181212_Meghosszabbitottak_a_szexualis_eroszakkal_vadolt_afgan_ferfi_letartoztatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80f2cb4-4206-429e-aa34-ea3493159e00","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Meghosszabbitottak_a_szexualis_eroszakkal_vadolt_afgan_ferfi_letartoztatasat","timestamp":"2018. december. 12. 16:36","title":"Meghosszabbították a szexuális erőszakkal vádolt afgán férfi letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kormányszóvivő szerint a lapnak el kellene gondolkodnia, érdemes-e politikai aktivistákat alkalmaznia.","shortLead":"A volt kormányszóvivő szerint a lapnak el kellene gondolkodnia, érdemes-e politikai aktivistákat alkalmaznia.","id":"20181212_Kovacs_Zoltan_nem_tekinti_ujsagironak_a_Politico_magyar_alkalmazottjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b642397a-1347-4dfb-accc-83ffc30c31dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Kovacs_Zoltan_nem_tekinti_ujsagironak_a_Politico_magyar_alkalmazottjat","timestamp":"2018. december. 12. 18:22","title":"Kovács Zoltán nem tekinti újságírónak a Politico magyar származású alkalmazottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állítólagos orosz kapcsolatait vizsgáló ügyészek miatt nem aggódik, szerinte \"pitiáner dolgok ezek\". A Hasogdzsi-ügy nem érdekli, Szaúd-Arábiát viszont jó szövetségesnek tartja. ","shortLead":"Az állítólagos orosz kapcsolatait vizsgáló ügyészek miatt nem aggódik, szerinte \"pitiáner dolgok ezek\". A Hasogdzsi-ügy...","id":"20181212_Trump_szerint_az_emberek_fellazadnanak_ha_ot_eltavolitanak_a_hivatalabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba48b134-e57f-43ce-9b9c-f4d8945654c9","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_Trump_szerint_az_emberek_fellazadnanak_ha_ot_eltavolitanak_a_hivatalabol","timestamp":"2018. december. 12. 07:17","title":"Trump szerint az emberek fellázadnának, ha őt eltávolítanák a hivatalából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787a38f1-dc48-4788-b046-722ca6fa7bd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késik Sneider Tamás bejegyzése, jogerősen még nem ő a Jobbik pártelnöke.","shortLead":"Késik Sneider Tamás bejegyzése, jogerősen még nem ő a Jobbik pártelnöke.","id":"20181212_Papiron_meg_Vona_a_Jobbik_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=787a38f1-dc48-4788-b046-722ca6fa7bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23850ea9-47c5-4720-bb4a-68259ad4ed67","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Papiron_meg_Vona_a_Jobbik_elnoke","timestamp":"2018. december. 12. 10:30","title":"Papíron még Vona a Jobbik elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]