[{"available":true,"c_guid":"b23f2ca8-94c3-4fbd-90e1-20be44290dea","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A szakmai szempontokon túlmutató elvárások, mint lassan ölő méreg, apránként épülhetnek be a bíró tudatába, befolyásolva annak döntéseit - figyelmeztet Diós Erzsébet, a Budapest Környéki Törvényszék nyugdíjba vonuló tanácselnöke.","shortLead":"A szakmai szempontokon túlmutató elvárások, mint lassan ölő méreg, apránként épülhetnek be a bíró tudatába...","id":"20181216_dios_erzsebet_interju_biroi_fuggetlenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b23f2ca8-94c3-4fbd-90e1-20be44290dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30efaaf6-2032-4cce-ad84-f55c52e68ca8","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_dios_erzsebet_interju_biroi_fuggetlenseg","timestamp":"2018. december. 16. 10:00","title":"\"A bíróknak sem jó üzenet, ha a jogszabályokat épp a bíróságon szegik meg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8a04eb-02fb-4aab-904c-13673e872794","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A biztonságosabb közlekedéshez is hozzájárulhat az a ködöt előrejelző, a korábbinál pontosabb adatokat szolgáltató rendszer, amelyen a veszprémi Pannon Egyetem kutatói dolgoznak az Országos Meteorológiai Szolgálattal és a Pécsi Tudományegyetemmel közösen.","shortLead":"A biztonságosabb közlekedéshez is hozzájárulhat az a ködöt előrejelző, a korábbinál pontosabb adatokat szolgáltató...","id":"20181216_omsz_pannon_egyetem_pte_kod_elorejelzes_idojaras_legszennyezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8a04eb-02fb-4aab-904c-13673e872794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a0e0d4-bfb8-463a-94dc-9e27dafb4659","keywords":null,"link":"/tudomany/20181216_omsz_pannon_egyetem_pte_kod_elorejelzes_idojaras_legszennyezettseg","timestamp":"2018. december. 16. 08:03","title":"Magyar tudósok olyan rendszeren dolgoznak, ami előre szól majd, hol várható köd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több országgyűlési, illetve EP-képviselő a közmédiában éjszakázott, reggel kidobták őket.","shortLead":"Több országgyűlési, illetve EP-képviselő a közmédiában éjszakázott, reggel kidobták őket.","id":"20181217_Negy_fegyveres_rangatta_ki_Hadhazyt_a_kozmedia_szekhazabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e018fc-e16d-4edd-91d7-dc9f4da15a24","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Negy_fegyveres_rangatta_ki_Hadhazyt_a_kozmedia_szekhazabol","timestamp":"2018. december. 17. 08:09","title":"Négy fegyveres rángatta ki Hadházyt a közmédia székházából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A problémát az jelenti, hogy a rendszer megfogja ugyan a műanyagot, de nem tartja meg. ","shortLead":"A problémát az jelenti, hogy a rendszer megfogja ugyan a műanyagot, de nem tartja meg. ","id":"20181215_szemetcsapda_csendes_ocean_szeme_hulladek_ocean_cleanup","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbc8c1c-e67e-4683-b7a4-50d6e4114f9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_szemetcsapda_csendes_ocean_szeme_hulladek_ocean_cleanup","timestamp":"2018. december. 15. 18:33","title":"Nem jött be a nagyszabású terv: nem jól működik az óceán szemétcsapdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c48a00-9751-43cd-9a6f-30a45c6aaa29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arrébb mégsem kotorhatja. ","shortLead":"Arrébb mégsem kotorhatja. ","id":"20181215_hokotro_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c48a00-9751-43cd-9a6f-30a45c6aaa29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813e82dc-5dc2-4b07-b64e-9ab682e76f5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_hokotro_video","timestamp":"2018. december. 15. 16:43","title":"Mit kezdjen a szabálytalanul parkoló autóval a hókotró? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2465c944-4764-4793-8b6f-9e165f9d5032","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törökország szerint Donald Trump amerikai elnök a napokban megerősítette, kiadná Ankarának azt a Fethullah Gulent, akit Recep Tayyip Erdogan török államfő azzal vádol, ő szervezte a 2016-os törökországi puccskísérletet. Ha igaz a hír, az azt jelenti, hogy a Fehér Ház ura 180 fokos fordulatot hajt végre Törökország-politikájában.","shortLead":"Törökország szerint Donald Trump amerikai elnök a napokban megerősítette, kiadná Ankarának azt a Fethullah Gulent, akit...","id":"20181216_Trump_kiadna_Erdogannak_a_2016os_puccs_allitolagos_szervezojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2465c944-4764-4793-8b6f-9e165f9d5032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5839678f-8931-4357-b232-95d28dad0d9c","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Trump_kiadna_Erdogannak_a_2016os_puccs_allitolagos_szervezojet","timestamp":"2018. december. 16. 14:09","title":"Trump kiadná Erdogannak a 2016-os puccs állítólagos szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca190e1-b143-4ed6-a8bf-4f008bea3e34","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Országszerte tüntetések voltak vasárnap, a fővárosban az MTVA előtt ezrek követelték, hogy olvassák be a demonstrálók követeléseit, több ellenzéki képviselő a közmédia épületén belül. Orbán Viktor focimeccsen volt mindeközben.","shortLead":"Országszerte tüntetések voltak vasárnap, a fővárosban az MTVA előtt ezrek követelték, hogy olvassák be a demonstrálók...","id":"20181217_Orban_meccsen_volt_mikozben_tobb_ezren_tuntettek_ellene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ca190e1-b143-4ed6-a8bf-4f008bea3e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4333f9-c3f7-43ac-a888-703b0d0dd372","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Orban_meccsen_volt_mikozben_tobb_ezren_tuntettek_ellene","timestamp":"2018. december. 17. 07:36","title":"Orbán meccsen volt, miközben több ezren tüntettek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46eddadf-4b80-4c58-8862-7ba50f0e342c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szu-27-est a nyugat-ukrajnai Zsitomiri területen érte a szerencsétlenség – közölte az ukrán vezérkar sajtószolgálata Facebook-oldalán.","shortLead":"A Szu-27-est a nyugat-ukrajnai Zsitomiri területen érte a szerencsétlenség – közölte az ukrán vezérkar sajtószolgálata...","id":"20181215_lezuhant_egy_ukran_vadaszrepulo_meghalt_a_pilota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46eddadf-4b80-4c58-8862-7ba50f0e342c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6714105c-0509-45ed-ab1b-5a393ca6e460","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_lezuhant_egy_ukran_vadaszrepulo_meghalt_a_pilota","timestamp":"2018. december. 15. 16:21","title":"Lezuhant egy ukrán vadászrepülő, meghalt a pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]