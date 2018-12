Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"355411e9-1386-4fc0-97f0-601fb5295ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb tüntetések zajlottak Budapesten - írja a hirado.hu, pedig még le sem zajlottak.\r

","shortLead":"Újabb tüntetések zajlottak Budapesten - írja a hirado.hu, pedig még le sem zajlottak.\r

","id":"20181216_A_hiradohu_szerint_mar_lezarultak_a_tuntetesek_pedig_epp_az_ablakuk_alatt_zajlik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=355411e9-1386-4fc0-97f0-601fb5295ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c911b3-8eeb-4cef-9773-9d4a49b76238","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_A_hiradohu_szerint_mar_lezarultak_a_tuntetesek_pedig_epp_az_ablakuk_alatt_zajlik","timestamp":"2018. december. 16. 20:41","title":"A hirado.hu szerint már lezárultak a tüntetések, pedig épp az ablakuk alatt zajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703449a-4e1b-40c9-b627-8d5c1feacee0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél órával azután, hogy bementek az MTVA-székházba beolvasni a tüntetők petícióját, az ellenzéki képviselők küldöttsége kijött, hogy megnyugtassa a tömeget és elmondják, mire jutottak. ","shortLead":"Másfél órával azután, hogy bementek az MTVA-székházba beolvasni a tüntetők petícióját, az ellenzéki képviselők...","id":"20181216_Szel_Minden_ellenzeki_kepviselo_jojjon_az_MTVA_szekhazhoz_mert_most_itt_van_dolga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d703449a-4e1b-40c9-b627-8d5c1feacee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c9bc44-5802-470a-a329-2dd76caef7a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Szel_Minden_ellenzeki_kepviselo_jojjon_az_MTVA_szekhazhoz_mert_most_itt_van_dolga","timestamp":"2018. december. 16. 23:25","title":"Szél: \"Minden ellenzéki képviselő jöjjön az MTVA székházhoz, mert most itt van dolga!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4687e280-940e-49b5-bdbd-4ed54b370ed2","c_author":"Csíki Sándor","category":"elet","description":"„ Maledictus piscis in aqua tertia- átkozott a hal a harmadik vízben” - tartja egy latin mondás. \r

\r

","shortLead":"„ Maledictus piscis in aqua tertia- átkozott a hal a harmadik vízben” - tartja egy latin mondás. \r

\r

","id":"20181218_A_halak_uszni_akarnak__borvalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4687e280-940e-49b5-bdbd-4ed54b370ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5782d208-66e9-4806-a5a3-85a353bcd270","keywords":null,"link":"/elet/20181218_A_halak_uszni_akarnak__borvalasztas","timestamp":"2018. december. 18. 19:07","title":"A halak szeretik a bort - mi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly hatással volt a megszavazott \"rabszolgatörvény\" miatt napok tartó tüntetéssorozat a televíziós nézettségre. Közben kiderült: Szél Bernadettre majdnem annyian voltak kíváncsiak, mint az M1 műsorára.","shortLead":"Komoly hatással volt a megszavazott \"rabszolgatörvény\" miatt napok tartó tüntetéssorozat a televíziós nézettségre...","id":"20181217_tuntetes_facebook_elo_video_szel_bernadett_m1_nezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68577f7d-863c-4eb5-9717-b133b1697e3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_tuntetes_facebook_elo_video_szel_bernadett_m1_nezettseg","timestamp":"2018. december. 17. 18:33","title":"Tüntetések: majdnem annyian nézték Szél Bernadett Facebook-élőjét, mint az M1-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rádió1 reggeli műsorában Sebestyén Balázs és műsorvezető társai is megemlékeztek az MTVA előtti tüntetésről. Megvan a véleményük, de nem politikai műsort csinálnak.","shortLead":"A Rádió1 reggeli műsorában Sebestyén Balázs és műsorvezető társai is megemlékeztek az MTVA előtti tüntetésről. Megvan...","id":"20181217_Sebestyen_Balazsnak_megvan_a_velemenye_arrol_milyen_gane_az_MTVA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c5d90a-fcc6-46f3-9951-459ce6b061e7","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Sebestyen_Balazsnak_megvan_a_velemenye_arrol_milyen_gane_az_MTVA","timestamp":"2018. december. 17. 16:07","title":"Sebestyén Balázsnak megvan a véleménye arról, milyen gané az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4112555-cac4-4fd4-ada8-02e0327b36e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két olyan automatát is elhelyeztek Los Angelesben, melyek csokoládé és üdítő helyett Instagram-követőket árusítanak. A bedobott pénzből azonbna senki nem lesz a közösségi média sztárja, egész másról van szó.","shortLead":"Két olyan automatát is elhelyeztek Los Angelesben, melyek csokoládé és üdítő helyett Instagram-követőket árusítanak...","id":"20181217_instagram_kovetok_vasarlasa_social_animals_dokumentumfilm_kozossegi_media_fuggoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4112555-cac4-4fd4-ada8-02e0327b36e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f212b365-92c2-4069-b522-7c4549b60334","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_instagram_kovetok_vasarlasa_social_animals_dokumentumfilm_kozossegi_media_fuggoseg","timestamp":"2018. december. 17. 13:03","title":"Vannak, akik bedőlnek az automatának, amelyből Instagram-követőket lehet vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tüntetésekről kérdezték az Európai Bizottság szóvivőjét, a jogállam helyzetéről beszélt.","shortLead":"A tüntetésekről kérdezték az Európai Bizottság szóvivőjét, a jogállam helyzetéről beszélt.","id":"20181217_Brusszelt_aggasztja_ami_Magyarorszagon_tortenik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11689bfe-6888-4195-b102-9556f5a2fadc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Brusszelt_aggasztja_ami_Magyarorszagon_tortenik","timestamp":"2018. december. 17. 17:23","title":"Brüsszelt aggasztja, ami Magyarországon történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181217_Ez_most_csak_ugy_eszunkbe_jutott_az_ejjel_tortentekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2e2d41-1932-444d-bf4d-618c298000f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Ez_most_csak_ugy_eszunkbe_jutott_az_ejjel_tortentekrol","timestamp":"2018. december. 17. 09:32","title":"Ez most csak úgy eszünkbe jutott az éjjel történtekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]