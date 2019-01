Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új okostelefon-sorozatot indít a Samsung, és a sor alján lévő tag, a Galaxy M10 után a Galaxy M20-ról és M30-ról szivárogtak ki részletek.","shortLead":"Új okostelefon-sorozatot indít a Samsung, és a sor alján lévő tag, a Galaxy M10 után a Galaxy M20-ról és M30-ról...","id":"20190112_samsung_galaxy_m20_m30_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476d65e7-4ee2-462a-b12a-64bf895232ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_samsung_galaxy_m20_m30_specifikacio","timestamp":"2019. január. 12. 10:03","title":"Jönnek a pénztárcabarát Samsung-telefonok: újabb részletek a Galaxy M családról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összecsapások voltak a sárgamellényes tiltakozók és a rendfenntartók között szombat délután a párizsi Diadalívnél.","shortLead":"Összecsapások voltak a sárgamellényes tiltakozók és a rendfenntartók között szombat délután a párizsi Diadalívnél.","id":"20190112_A_Diadalivnel_oszlattak_a_sargamellenyeseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49891042-29a6-40f9-addb-72ca4f3d3d95","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_A_Diadalivnel_oszlattak_a_sargamellenyeseket","timestamp":"2019. január. 12. 18:56","title":"A Diadalívnél oszlatták a sárgamellényeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7560853d-2846-43b8-a17f-af2638cb576c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Renderelt képek jelentek meg a 2019-es iPhone hátlapjáról, elsősorban a kamera-elrendezésre fókuszálva. Úgy tűnik, az Apple is előrelép a kameraszenzorok számát illetően.","shortLead":"Renderelt képek jelentek meg a 2019-es iPhone hátlapjáról, elsősorban a kamera-elrendezésre fókuszálva. Úgy tűnik...","id":"20190112_apple_iphone_xi_2019_harom_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7560853d-2846-43b8-a17f-af2638cb576c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b253c5-65a2-42e2-b182-c7b6d6e1a3d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_apple_iphone_xi_2019_harom_kamera","timestamp":"2019. január. 12. 12:03","title":"Úgy tűnik, három kamera lesz az idei iPhone-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1859e0-1852-4401-b5d2-6de5609532fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak oktatásügyi követeléseik vannak.","shortLead":"Nemcsak oktatásügyi követeléseik vannak.","id":"20190113_Sztrajkra_keszulnek_a_pedagogusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e1859e0-1852-4401-b5d2-6de5609532fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbffee1-afe3-4e26-bacb-399f885ca504","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Sztrajkra_keszulnek_a_pedagogusok","timestamp":"2019. január. 13. 11:46","title":"Sztrájkra készülnek a pedagógusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdf1d8d-589e-47fe-a2ad-864b7be0d9b4","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A Viharsarokban negyedszer is több százan mentek ki az utcára, most majdnem minden párt parlamenti képviselője is ott volt Békéscsabán.","shortLead":"A Viharsarokban negyedszer is több százan mentek ki az utcára, most majdnem minden párt parlamenti képviselője is ott...","id":"20190112_Bekescsaban_negyedszer_is_tuntettek_Ne_a_fel_palyat_hanem_az_egeszet_zarjuk_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffdf1d8d-589e-47fe-a2ad-864b7be0d9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96e87de-bbff-4e97-912c-c70e9d36a607","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Bekescsaban_negyedszer_is_tuntettek_Ne_a_fel_palyat_hanem_az_egeszet_zarjuk_le","timestamp":"2019. január. 12. 20:14","title":"Békéscsabán negyedszer is tüntettek: „Ne a fél pályát, hanem az egészet zárjuk le”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Diego Maradona világbajnok argentin labdarúgó vasárnap elhagyhatta azt a Buenos Aires-i kórházat, ahol egy nappal korábban gyomorműtétet hajtottak végre rajta.","shortLead":"Diego Maradona világbajnok argentin labdarúgó vasárnap elhagyhatta azt a Buenos Aires-i kórházat, ahol egy nappal...","id":"20190113_Maradona_kijott_a_korhazbol_mutetje_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447c75ef-e1eb-4f2f-a305-8c1c5bba8706","keywords":null,"link":"/sport/20190113_Maradona_kijott_a_korhazbol_mutetje_utan","timestamp":"2019. január. 13. 18:58","title":"Maradona kijött a kórházból műtétje után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207db1c0-120e-4724-8131-bed0c137e218","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 34-24-re legyőzte Angola csapatát a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének második fordulójában, vasárnap Koppenhágában.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 34-24-re legyőzte Angola csapatát a német-dán közös rendezésű világbajnokság...","id":"20190113_Gyoztek_a_magyar_kezisek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=207db1c0-120e-4724-8131-bed0c137e218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3244eb09-8243-493f-a9cc-b48e4cdb364d","keywords":null,"link":"/sport/20190113_Gyoztek_a_magyar_kezisek","timestamp":"2019. január. 13. 19:45","title":"Győztek a magyar kézisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormányfő szerint sérülne a demokráciába vetett bizalom, John Major viszont újabb népszavazást írna ki.","shortLead":"A brit kormányfő szerint sérülne a demokráciába vetett bizalom, John Major viszont újabb népszavazást írna ki.","id":"20190113_Theresa_May_szerint_katasztrofavoz_vezet_ha_nem_hajtjak_vegre_a_Brexitet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469e233f-88e4-4165-aa97-b9cf5c043706","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Theresa_May_szerint_katasztrofavoz_vezet_ha_nem_hajtjak_vegre_a_Brexitet","timestamp":"2019. január. 13. 12:49","title":"Theresa May szerint katasztrófához vezet, ha nem hajtják végre a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]