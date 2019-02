Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"404b5e2d-02bc-40da-a4ce-6bce57dc4204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pestszentlőrinci hálózatot a rendőrség derítette fel, az ügyészség most emelt vádat ellenük.","shortLead":"A pestszentlőrinci hálózatot a rendőrség derítette fel, az ügyészség most emelt vádat ellenük.","id":"20190205_Akar_eletfogytiglant_is_kaphat_a_hettagu_drogkereskedohalozat_ket_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=404b5e2d-02bc-40da-a4ce-6bce57dc4204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d5e5b2-0164-40ff-b4cb-01c88dddd431","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Akar_eletfogytiglant_is_kaphat_a_hettagu_drogkereskedohalozat_ket_tagja","timestamp":"2019. február. 05. 09:33","title":"Van, aki akár életfogytiglant is kaphat a héttagú drogkereskedő-hálózatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d18e582-e587-4058-a8f2-40d4df9ca69a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit nem engedték be Zágrábba, de nem akarja elhagyni az országot. ","shortLead":"A férfit nem engedték be Zágrábba, de nem akarja elhagyni az országot. ","id":"20190204_Negyedik_napja_el_a_zagrabi_repteren_egy_pakisztani_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d18e582-e587-4058-a8f2-40d4df9ca69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68d7cec-182a-4c9e-8c66-9633f462a1ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_Negyedik_napja_el_a_zagrabi_repteren_egy_pakisztani_ferfi","timestamp":"2019. február. 04. 20:32","title":"Negyedik napja él a zágrábi reptéren egy pakisztáni férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3db1ed-83c2-4208-9c91-444714e493be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Krimibe illő történetről adott hírt a Bloomberg, amely szerint a január eleji Las Vegas-i CES technológiai szakkiállítás színfalai mögött FBI-ügynökök titkos akciót hajtottak végre a Huawei ellen. Az ügy hátterében egy új, a telefonok kijelzőit sokkal ellenállóbbá tévő üvegtechnológia áll, amelyet a kínai óriás állítólag megpróbált az Egyesült Államokból kilopni.","shortLead":"Krimibe illő történetről adott hírt a Bloomberg, amely szerint a január eleji Las Vegas-i CES technológiai...","id":"20190205_huawei_akhan_semiconductor_fbi_akcio_mobilkepernyo_uveg_szabadalomsertes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b3db1ed-83c2-4208-9c91-444714e493be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0537b435-738d-44ee-99e8-7cff2467e7e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_huawei_akhan_semiconductor_fbi_akcio_mobilkepernyo_uveg_szabadalomsertes","timestamp":"2019. február. 05. 11:33","title":"Egy hamburgerezőben zajlott fedett FBI-akció a Huawei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32b2bd-1337-4025-a81f-4897f06f5419","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Adam Levine felsője kicsit megbolygatta a Twittert.","shortLead":"Adam Levine felsője kicsit megbolygatta a Twittert.","id":"20190204_Super_Bowl_Adam_Levine_ruha_felso_Twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa32b2bd-1337-4025-a81f-4897f06f5419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a4b42f-287c-4d80-a09b-731bc4b2dcbf","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Super_Bowl_Adam_Levine_ruha_felso_Twitter","timestamp":"2019. február. 04. 16:04","title":"Furán ismerős ez a szett a Super Bowl-ról. Csak nem a méteráruboltból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többszörös visszaesőként, kábítószer birtoklásáért tíz év fegyházbüntetésre ítélt nem jogerősen a Zalaegerszegi Törvényszék egy zalai férfit, társa egy év börtönt kapott.","shortLead":"Többszörös visszaesőként, kábítószer birtoklásáért tíz év fegyházbüntetésre ítélt nem jogerősen a Zalaegerszegi...","id":"20190205_Kezigranat_alaku_drogot_rendeltek_a_netrol_ket_zalai_ferfi_eliteltek_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2238eb4-9c43-4801-bd2e-23125f8285b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Kezigranat_alaku_drogot_rendeltek_a_netrol_ket_zalai_ferfi_eliteltek_oket","timestamp":"2019. február. 05. 10:03","title":"Kézigránát alakú drogot rendelt a netről két zalai férfi, elítélték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81caa48-1c1a-4fd0-b36d-5365090c3cd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály logikus lépésnek nevezte, hogy egy terjeszkedő szakaszban lévő nemzetközi fejlesztési bank Magyarországon választ új székhelyet. ","shortLead":"Varga Mihály logikus lépésnek nevezte, hogy egy terjeszkedő szakaszban lévő nemzetközi fejlesztési bank Magyarországon...","id":"20190205_Budapestre_koltozik_a_volt_KGSTbank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e81caa48-1c1a-4fd0-b36d-5365090c3cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4db82d-9ffc-4a1f-8906-81b29e2a4ea0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Budapestre_koltozik_a_volt_KGSTbank","timestamp":"2019. február. 05. 12:22","title":"Budapestre költözik a volt KGST-bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden tagállam meghosszabbítaná, a magyar kormány feltételeket köt. \r

","shortLead":"Minden tagállam meghosszabbítaná, a magyar kormány feltételeket köt. \r

","id":"20190204_Magyarorszag_most_a_Feheroroszorszag_elleni_unios_embargot_blokkolna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f373a179-2c4d-4693-bf08-9d5778619b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Magyarorszag_most_a_Feheroroszorszag_elleni_unios_embargot_blokkolna","timestamp":"2019. február. 04. 15:02","title":"Magyarország most a Fehéroroszország elleni uniós embargót blokkolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74df7052-d2aa-4ba8-ac7d-2ef66c1a716b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ballai Attila lesz a Magyar Nemzetté átnevezett Magyar Idők új főszerkesztője.","shortLead":"Ballai Attila lesz a Magyar Nemzetté átnevezett Magyar Idők új főszerkesztője.","id":"20190205_Gajdics_Ottot_levaltjak_nem_o_lesz_a_Magyar_Nemzet_foszerkesztoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74df7052-d2aa-4ba8-ac7d-2ef66c1a716b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba478c39-6a71-4775-8857-6fed3714476c","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Gajdics_Ottot_levaltjak_nem_o_lesz_a_Magyar_Nemzet_foszerkesztoje","timestamp":"2019. február. 05. 12:28","title":"Gajdics Ottót leváltják, nem ő lesz a Magyar Nemzet főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]