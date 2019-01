Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4dfa71d-e454-499d-aebf-0d9171d0a8ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Josh Cartu hamarosan átveszi a limitált szériás új Ferrari még limitáltabb kiadását.","shortLead":"Josh Cartu hamarosan átveszi a limitált szériás új Ferrari még limitáltabb kiadását.","id":"20190111_a_ritkanal_is_ritkabb_legujabb_ferrari_jon_budapestre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4dfa71d-e454-499d-aebf-0d9171d0a8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3155d2cf-f27e-4e45-87a9-f67834cc8071","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_a_ritkanal_is_ritkabb_legujabb_ferrari_jon_budapestre","timestamp":"2019. január. 14. 06:41","title":"A ritkánál is ritkább legújabb Ferrari jön Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán elleni katonai akció terveinek kidolgozását kérte tavaly ősszel a washingtoni Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsa a védelmi minisztériumtól - jelentette vasárnap a The Wall Street Journal című konzervatív amerikai lap.","shortLead":"Irán elleni katonai akció terveinek kidolgozását kérte tavaly ősszel a washingtoni Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsa...","id":"20190113_Trump_nem_pihen_Irant_is_bombazta_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1cdc48-21b0-44f3-a571-acbf93246d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Trump_nem_pihen_Irant_is_bombazta_volna","timestamp":"2019. január. 13. 20:49","title":"Trump nem pihen, Iránt is bombázta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy negyedik áldozat is lehet.","shortLead":"Egy negyedik áldozat is lehet.","id":"20190113_Lavina_olt_meg_harom_embert_Ausztriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3286c0b-d59d-4096-babe-701839a9464b","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Lavina_olt_meg_harom_embert_Ausztriaban","timestamp":"2019. január. 13. 10:19","title":"Lavina ölt meg három embert Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Peter Knoll elmondása szerint a Gundel Étterem és a miniszterelnöki menza somlóija közötti tízszeres árkülönbséget a helyszín, a séf, az alapanyagok és az ételek elkészítésének, tálalásénak különbsége adja. Azt is mondta, hogy Orbán semmilyen befolyással nem volt sem az árképzésre, sem a kínálatra. ","shortLead":"Peter Knoll elmondása szerint a Gundel Étterem és a miniszterelnöki menza somlóija közötti tízszeres árkülönbséget...","id":"20190114_Megmagyarazta_a_Gundel_ugyvezetoje_miert_olcso_Orban_menzaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef92524b-c7f2-4227-969b-b2a3de55e949","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_Megmagyarazta_a_Gundel_ugyvezetoje_miert_olcso_Orban_menzaja","timestamp":"2019. január. 14. 06:55","title":"Megmagyarázta a Gundel ügyvezetője, miért olcsó Orbán menzája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nővére volt élettársa verte fejbe és lőtte meg csütörtökön.","shortLead":"Nővére volt élettársa verte fejbe és lőtte meg csütörtökön.","id":"20190112_Elet_es_halal_kozott_a_haromeves_kislany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44bc029-8579-4b9d-8327-6baa3fe36cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Elet_es_halal_kozott_a_haromeves_kislany","timestamp":"2019. január. 12. 19:20","title":"Élet és halál között a meglőtt hároméves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c490736-cc72-4cde-a149-5b0a7e37a19c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hamarosan véget ér a 2015-16-ban Budapesten forgalomba állított spanyol villamosok gyártói karbantartása, a munkát a BKV saját embereinek kell átvenni, ráadásul a közlekedési vállalatnak rengeteg alkatrészt is vásárolnia kell. 600 millió forintból kijött volna még kétévi karbantartás. A BKV-s karbantartók túlterheltek, de nem a CAF-okkal fognak legtöbbet küzdeni.","shortLead":"Hamarosan véget ér a 2015-16-ban Budapesten forgalomba állított spanyol villamosok gyártói karbantartása, a munkát...","id":"20190114_A_BKV_kezdi_inni_az_olcso_villamosok_hig_levet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c490736-cc72-4cde-a149-5b0a7e37a19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3bfe22-6a75-4de6-b661-ef6c5d2a4a3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_A_BKV_kezdi_inni_az_olcso_villamosok_hig_levet","timestamp":"2019. január. 14. 06:17","title":"A BKV-nak innentől kezdve saját zsebből kell költenie a hároméves villamosokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormányfő szerint sérülne a demokráciába vetett bizalom, John Major viszont újabb népszavazást írna ki.","shortLead":"A brit kormányfő szerint sérülne a demokráciába vetett bizalom, John Major viszont újabb népszavazást írna ki.","id":"20190113_Theresa_May_szerint_katasztrofavoz_vezet_ha_nem_hajtjak_vegre_a_Brexitet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469e233f-88e4-4165-aa97-b9cf5c043706","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Theresa_May_szerint_katasztrofavoz_vezet_ha_nem_hajtjak_vegre_a_Brexitet","timestamp":"2019. január. 13. 12:49","title":"Theresa May szerint katasztrófához vezet, ha nem hajtják végre a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730e8998-1d34-4393-99cd-3298b9496276","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl sokat akar a Tesla egyszerre, ezért lemaradhat egy egyre fontosabbnak tűnő piacon.","shortLead":"Túl sokat akar a Tesla egyszerre, ezért lemaradhat egy egyre fontosabbnak tűnő piacon.","id":"20190112_Ki_nyeri_a_versenyfutast_Hamarosan_jonnek_az_onvezeto_kamionok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=730e8998-1d34-4393-99cd-3298b9496276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083829d0-b9e2-4d9d-9d4c-82d0f4626a42","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_Ki_nyeri_a_versenyfutast_Hamarosan_jonnek_az_onvezeto_kamionok","timestamp":"2019. január. 12. 14:54","title":"Ki nyeri a versenyfutást? Hamarosan jönnek az önvezető kamionok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]