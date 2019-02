Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első blikkre nincs köze az Európai Bizottságnak a fideszes médiagólemhez.","shortLead":"Első blikkre nincs köze az Európai Bizottságnak a fideszes médiagólemhez.","id":"20190220_Brusszel_meg_keresi_a_fogast_a_kormanyparti_mediaholdingon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32161ea-1c3f-4e43-994e-55255bf9a144","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Brusszel_meg_keresi_a_fogast_a_kormanyparti_mediaholdingon","timestamp":"2019. február. 20. 05:15","title":"Brüsszel még keresi a fogást a kormánypárti médiaholdingon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50eaded-aa64-417b-bc76-65f414747eca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hányszor mondtuk már, hogy a Balaton négyévszakos. Köveskál sem csak a dübörgő nyári szezonban gasztrofalu.\r

\r

","shortLead":"Hányszor mondtuk már, hogy a Balaton négyévszakos. Köveskál sem csak a dübörgő nyári szezonban gasztrofalu.\r

\r

","id":"20190219_Furmintos_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f50eaded-aa64-417b-bc76-65f414747eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e831b7-929f-49ff-9c3f-91da812156ab","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Furmintos_hetvege","timestamp":"2019. február. 19. 18:28","title":"Furmintos hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb akció, amikor együtt áll ki az ellenzék.","shortLead":"Újabb akció, amikor együtt áll ki az ellenzék.","id":"20190220_Kozosen_koveteli_az_ellenzek_az_Allami_Szamvevoszek_elnokenek_levaltasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e62c24d-3515-4a8c-9566-d2759cabd207","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Kozosen_koveteli_az_ellenzek_az_Allami_Szamvevoszek_elnokenek_levaltasat","timestamp":"2019. február. 20. 15:06","title":"Közösen követeli az ellenzék az Állami Számvevőszék elnökének leváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hírről az Index számolt be elsőként, az értesülést később a MÁV is megerősítette. \r

","shortLead":"A hírről az Index számolt be elsőként, az értesülést később a MÁV is megerősítette. \r

","id":"20190219_mav_start_csepke_andras_felmentes_ertesules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd33b59-7b05-4ff3-8cb2-5c1172128392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_mav_start_csepke_andras_felmentes_ertesules","timestamp":"2019. február. 19. 16:04","title":"Felmentették a MÁV-START vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38fddc7f-37e0-4640-ba41-cc4380a5c18f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bíróság elé állhat a házaspár, akik takarítóként több laptopot is elloptak egy irodából.","shortLead":"Bíróság elé állhat a házaspár, akik takarítóként több laptopot is elloptak egy irodából.","id":"20190220_Szemeteszsakokban_loptak_a_laptopokat_a_takaritok__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38fddc7f-37e0-4640-ba41-cc4380a5c18f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e2e01d5-c35b-46ef-8094-2963aa92a033","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Szemeteszsakokban_loptak_a_laptopokat_a_takaritok__video","timestamp":"2019. február. 20. 08:55","title":"Szemeteszsákokban lopták a laptopokat a takarítók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb7cfa7-ca9c-4271-b1ba-0166f3d056e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Bayern München liverpooli, illetve a Barcelona lyoni vendégjátéka során sem született gól a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a párharcok keddi első mérkőzésén.","shortLead":"A Bayern München liverpooli, illetve a Barcelona lyoni vendégjátéka során sem született gól a labdarúgó Bajnokok Ligája...","id":"20190220_labdarugo_bajnokok_ligaja_bayern_munchen_liverpool_olympique_lyon_barcelona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deb7cfa7-ca9c-4271-b1ba-0166f3d056e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2592e5a-b754-41f7-ac66-9673f6caf9cf","keywords":null,"link":"/sport/20190220_labdarugo_bajnokok_ligaja_bayern_munchen_liverpool_olympique_lyon_barcelona","timestamp":"2019. február. 20. 07:58","title":"Izgalmas 0-0-k a BL-ben – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember súlyosan megsérült, egyet a rendőrök vettek őrizetbe.","shortLead":"Egy ember súlyosan megsérült, egyet a rendőrök vettek őrizetbe.","id":"20190219_Nagy_verekedes_volt_a_Corvin_mozinal_hetfo_delutan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6610b6-8c0d-464d-99a9-a3fabbe7c6ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Nagy_verekedes_volt_a_Corvin_mozinal_hetfo_delutan","timestamp":"2019. február. 19. 07:19","title":"Nagy verekedés volt a Corvin mozinál hétfő délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec7e7d3-5eb8-4b95-b08b-1bcb65caa818","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolcvanöt éves korában meghalt Karl Lagerfeld német divattervező.","shortLead":"Nyolcvanöt éves korában meghalt Karl Lagerfeld német divattervező.","id":"20190219_Meghalt_Karl_Lagerfeld","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ec7e7d3-5eb8-4b95-b08b-1bcb65caa818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca00c5f9-e5f4-44a6-96ad-85cd0de147bd","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Meghalt_Karl_Lagerfeld","timestamp":"2019. február. 19. 12:40","title":"Meghalt Karl Lagerfeld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]