[{"available":true,"c_guid":"35452124-8a45-4317-84f7-790a92345ccf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Siker, siker, siker, Szijjártó Péter diadalittasan számolt be a magyar-laoszi külgazdasági sikerekről, de a számok alapján enyhe túlzás a keleti nyitás áttöréséről beszélni.\r

\r

","shortLead":"Siker, siker, siker, Szijjártó Péter diadalittasan számolt be a magyar-laoszi külgazdasági sikerekről, de a számok...","id":"20190311_Szijjarto_elkepeszto_sikerkent_probalja_meg_eladni_a_laoszi_terjeszkedesunket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35452124-8a45-4317-84f7-790a92345ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce39638e-abfd-4ed4-b9bc-76a609d8c7d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Szijjarto_elkepeszto_sikerkent_probalja_meg_eladni_a_laoszi_terjeszkedesunket","timestamp":"2019. március. 11. 12:49","title":"Szijjártó elképesztő sikerként próbálja meg eladni a laoszi terjeszkedésünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lovász László MTA-dolgozóknak küldött levele szerint Palkovics ultimátumot adott nekik: vagy belemennek a kutatóhálózat leválasztásába, vagy a megkérdezésük nélkül veszik el azt tőlük. ","shortLead":"Lovász László MTA-dolgozóknak küldött levele szerint Palkovics ultimátumot adott nekik: vagy belemennek a kutatóhálózat...","id":"20190311_Gyakorlatilag_megzsarolta_az_MTAt_Palkovics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8eb0506-b883-40a9-9abe-1e605433b02c","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Gyakorlatilag_megzsarolta_az_MTAt_Palkovics","timestamp":"2019. március. 11. 21:59","title":"Palkovics gyakorlatilag megzsarolta az MTA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd1b7e13-cea0-4dda-ae70-a2e4a35ae000","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oroszlányi Wescast gyárban egy műszak alatt elérték a dolgozók, amit akartak. ","shortLead":"Az oroszlányi Wescast gyárban egy műszak alatt elérték a dolgozók, amit akartak. ","id":"20190312_Egy_muszak_alatt_gyozott_a_sztrajk_Oroszlanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd1b7e13-cea0-4dda-ae70-a2e4a35ae000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73360638-d9a2-44a5-b4b2-416c39aa477c","keywords":null,"link":"/kkv/20190312_Egy_muszak_alatt_gyozott_a_sztrajk_Oroszlanyban","timestamp":"2019. március. 12. 20:33","title":"Egy műszak alatt győzött a sztrájk Oroszlányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d457cab4-77e5-4e90-99f0-676a98573645","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190312_Palkovics_lakasugy_RTL","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d457cab4-77e5-4e90-99f0-676a98573645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beaf483c-0786-469d-9f11-e597e7d295d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Palkovics_lakasugy_RTL","timestamp":"2019. március. 12. 20:15","title":"Palkovics az anyósához akart közelebb költözni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6bb654-da93-4b36-bd51-e8fa6a194fd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leghíresebb nyugati borvidékek termékeit is veri a 2008-as magyar bor.","shortLead":"A leghíresebb nyugati borvidékek termékeit is veri a 2008-as magyar bor.","id":"20190311_Magyar_a_vilag_legdragabb_bora_11_millio_forint_egy_palack","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd6bb654-da93-4b36-bd51-e8fa6a194fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b977c4-52da-4d45-9bd0-3e24c554c850","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Magyar_a_vilag_legdragabb_bora_11_millio_forint_egy_palack","timestamp":"2019. március. 11. 10:03","title":"Magyar a világ legdrágább bora, 11 millió forint egy palack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9477c7-dd9c-496e-8cf8-eb6fc43566e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először fordult elő, hogy egy orosz állampolgár vezeti a londoni milliárdosok listáját. A pozícióba a 15 milliárd dolláros vagyont összegyűjtött Mihail Fridman került. ","shortLead":"Először fordult elő, hogy egy orosz állampolgár vezeti a londoni milliárdosok listáját. A pozícióba a 15 milliárd...","id":"20190312_Orosz_allampolgar_lett_London_leggazdagabbja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e9477c7-dd9c-496e-8cf8-eb6fc43566e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70eef1fd-8249-4f3b-a8cc-498a88b5895a","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Orosz_allampolgar_lett_London_leggazdagabbja","timestamp":"2019. március. 12. 14:25","title":"Orosz állampolgár lett London leggazdagabbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a4ab7c-6877-451c-a69e-879afb8c0899","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Nem lát logikát a magyar kormány viselkedésében Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs és uniós belügyekért, valamint az uniós polgárságért felelős biztosa. Azt viszont populista módszernek tartja, ha valaki a saját belpolitikai érdekei miatt hamis képet fest állampolgárainak az EU-ról. A hvg.hu-nak e-mailben adott interjújában az EU-biztos elmondta: a magyar kormány már többször kapott milliós támogatást a határvédelemre, de van olyan összeg, aminek csak a harmadát hívta le. ","shortLead":"Nem lát logikát a magyar kormány viselkedésében Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs és uniós...","id":"20190311_dimitrisz_avramopulosz_europai_bizottsag_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29a4ab7c-6877-451c-a69e-879afb8c0899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5255db14-f330-4ab9-8cd0-c3a85dab6b72","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_dimitrisz_avramopulosz_europai_bizottsag_interju","timestamp":"2019. március. 11. 14:00","title":"Avramopulosz: A kormány EU-ellenes kampánya tulajdonképpen Magyarország-ellenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos testi sértés a vád négy férfi ellen, akik három másikat vertek meg egy bulinegyedi szórakozóhely előtt.\r

\r

","shortLead":"Súlyos testi sértés a vád négy férfi ellen, akik három másikat vertek meg egy bulinegyedi szórakozóhely előtt.\r

\r

","id":"20190312_Szorakozohelyi_verekedoket_fogtak_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f9a665-893a-451f-adba-c55713b2c35d","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Szorakozohelyi_verekedoket_fogtak_el","timestamp":"2019. március. 12. 17:52","title":"Szórakozóhelyi verekedőket fogtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]