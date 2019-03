Egy Macbookot, egy Iphone-t és egy Ipadet is találtak Meng Van-csounál, a Huawei alapítójának lányánál, a cég pénzügyi vezérigazgató-helyettesénél, akit tavaly tartóztattak le.

Most hozták nyilvánosságra, hogy milyen elektronikus eszközöket találtak Meng Van-csounál, a Huawei alapítójának lányánál, a cég pénzügyi vezérigazgató-helyettesénél, akit tavaly december elsején a vancouveri reptéren tartóztattak le a kanadai hatóságok amerikai kérésre, és akit azóta is házi őrizetben tartanak - szúrta ki a 444.hu.

Meng Van-csou csomagjában megtalálták volt cége legnagyobb konkurensének egy rakás termékét. Azért volt nála egy darab Huawei-csúcstelefon is - írja a lap.

A dolgon azért vicces, mert nemrég a Huawei durván büntette meg két alkalmazottját, mert azok egy Iphone-ról küldtek el egy twitet a cég Twitter-csatornájára, ami ki volt írva a boldog új évet kívánó bejegyzés aljára. A cég akkori közleménye szerint a két megtévedt alkalmazott ezzel súlyosan rongálta a vállalat imidzsét.

A Huaweit azzal vádolják, hogy leányvállalatai segítségével megsértette az Irán elleni szankciókat, valamint azt feltételezik, hogy műszaki és kereskedelmi titkokat lopott el amerikai cégektől.

Most hozták nyilvánosságra, hogy milyen elektronikus eszközöket találtak Meng Van-csounál, a Huawei alapítójának lányánál, a cég pénzügyi vezérigazgató-helyettesénél, akit tavaly december elsején a vancouveri reptéren tartóztattak le a kanadai hatóságok amerikai kérésre, és akit azóta is házi őrizetben tartanak - vette észre a 444.hu. Meng Van-csou csomagjában megtalálták volt cége legnagyobb konkurensének egy rakás termékét. Azért volt nála egy darab Huawei-csúcstelefon is - írja a lap.

A dolgon azért vicces, mert nemrég a Huawei durván büntette meg két alkalmazottját, mert azok egy Iphone-ról küldtek el egy twitet a cég Twitter-csatornájára, ami ki volt írva a boldog új évet kívánó bejegyzés aljára. A cég akkori közleménye szerint a két megtévedt alkalmazott ezzel súlyosan rongálta a vállalat imidzsét.



A Huaweit azzal vádolják, hogy leányvállalatai segítségével megsértette az Irán elleni szankciókat, valamint azt feltételezik, hogy műszaki és kereskedelmi titkokat lopott el amerikai cégektől.