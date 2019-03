Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebfa44d6-ee96-4851-8c7f-71877e4725e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Március elsejéig visszamenőleg is megkapják az aszály miatt már eddig „ellocsolt” pluszpénzt a gazdálkodók, áprilistól pedig egyáltalán nem kell vízkészletjárulékot fizetni az aszály miatt.","shortLead":"Március elsejéig visszamenőleg is megkapják az aszály miatt már eddig „ellocsolt” pluszpénzt a gazdálkodók, áprilistól...","id":"20190329_Rabolintott_Pinter_Sandor_az_aszaly_miatti_veszhelyzetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebfa44d6-ee96-4851-8c7f-71877e4725e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affdbd0a-17fa-4da9-8ef0-db06f6d0346f","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Rabolintott_Pinter_Sandor_az_aszaly_miatti_veszhelyzetre","timestamp":"2019. március. 29. 16:15","title":"Rábólintott Pintér Sándor az aszály miatti vészhelyzetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c264747a-3557-45f1-b407-b79b507182e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sajátos megközelítés, de ezzel indokolta lépését a közmédiumok ernyőszervezete, az MTVA.","shortLead":"Sajátos megközelítés, de ezzel indokolta lépését a közmédiumok ernyőszervezete, az MTVA.","id":"20190330_Megall_az_esz_azert_tunik_el_a_tevebol_a_retrocsatorna_hogy_szabadabb_legyen_a_musorvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c264747a-3557-45f1-b407-b79b507182e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7e4dc0-932d-428b-b3e8-702758229620","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Megall_az_esz_azert_tunik_el_a_tevebol_a_retrocsatorna_hogy_szabadabb_legyen_a_musorvalasztas","timestamp":"2019. március. 30. 21:02","title":"Megáll az ész: azért tűnik el a tévéből a retrocsatorna, hogy szabadabb legyen a műsorválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4cf0192-725a-4d88-b3c8-a9ac53580ce2","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Csányi Gabriella ingyenes városi túrákat kínáló appot készít.","shortLead":"Csányi Gabriella ingyenes városi túrákat kínáló appot készít.","id":"20190331_Csanyi_Sandor_lanya_piacra_dobja_a_Tripadvisor_versenytarsat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4cf0192-725a-4d88-b3c8-a9ac53580ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24fbe5d3-9739-4454-8c74-0ecaae184c6a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190331_Csanyi_Sandor_lanya_piacra_dobja_a_Tripadvisor_versenytarsat","timestamp":"2019. március. 31. 13:28","title":"Csányi Sándor lánya kihívja a Tripadvisort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d393aecb-f630-4720-9af7-e695835055c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság Péterfalvi Attilának adott igazat, az egyház nem nagyja annyiban.","shortLead":"A bíróság Péterfalvi Attilának adott igazat, az egyház nem nagyja annyiban.","id":"20190330_Jogellenesen_kezel_adatokat_a_Szcientologia_Egyhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d393aecb-f630-4720-9af7-e695835055c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d0049d-6b46-414f-a817-dedc9ee8b3b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Jogellenesen_kezel_adatokat_a_Szcientologia_Egyhaz","timestamp":"2019. március. 30. 16:38","title":"Jogellenesen kezel adatokat a Szcientológia Egyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c56cf97-93ec-41b7-9f9f-a4b3a1776623","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milliókra perelte korábbi munkahelyét egy ausztrál férfi, mert felettese az elmúlt években többször is odaszellentett, ahol ő dolgozott. A bíróság most újra döntött az ügyben.","shortLead":"Milliókra perelte korábbi munkahelyét egy ausztrál férfi, mert felettese az elmúlt években többször is odaszellentett...","id":"20190329_Zaklatas_birosag_fellebbezes_Ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c56cf97-93ec-41b7-9f9f-a4b3a1776623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48de21f-7b22-406e-b985-a45832cc77b6","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Zaklatas_birosag_fellebbezes_Ausztralia","timestamp":"2019. március. 29. 14:21","title":"Döntött a bíróság: nem minősül zaklatásnak rászellenteni a kollégára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbd2fb3-7af2-423a-bf9c-fb146aa19b3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak egyszerű másolatról van szó.","shortLead":"Nem csak egyszerű másolatról van szó.","id":"20190329_Hamis_Botticellikeprol_derult_ki_hogy_ertekesebb_mint_hittek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fbd2fb3-7af2-423a-bf9c-fb146aa19b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cb0be1-0c55-400c-aa93-1217c667700b","keywords":null,"link":"/kultura/20190329_Hamis_Botticellikeprol_derult_ki_hogy_ertekesebb_mint_hittek","timestamp":"2019. március. 29. 18:41","title":"“Hamis” Botticelli-képről derült ki, hogy értékesebb, mint hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73887beb-0baa-449b-9ccd-d5e6dbc9e28b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit szészedte az Apple AirPods második generációs változatát, hogy kiderüljön, mennyire könnyű javítani.","shortLead":"Az iFixit szészedte az Apple AirPods második generációs változatát, hogy kiderüljön, mennyire könnyű javítani.","id":"20190329_apple_airpods_2_ifixit_teardown","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73887beb-0baa-449b-9ccd-d5e6dbc9e28b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662fa9d7-e5c9-4ba6-bf38-924a8aacf62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_apple_airpods_2_ifixit_teardown","timestamp":"2019. március. 29. 20:03","title":"Máris szétszedték az AirPods 2-t, ezt találták a belsejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b872d0-cd1a-4d79-bd1e-3d966c895044","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két kép, ami szinte azonos, mégis nagyon fontos különbségei vannak. Sokszor ennyin múlik. Észreveszi őket?","shortLead":"Két kép, ami szinte azonos, mégis nagyon fontos különbségei vannak. Sokszor ennyin múlik. Észreveszi őket?","id":"20190330_teszt_autos_kerekparos_ford","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5b872d0-cd1a-4d79-bd1e-3d966c895044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0eb5f3e-1db4-4a1d-8620-61dc1d6fc158","keywords":null,"link":"/cegauto/20190330_teszt_autos_kerekparos_ford","timestamp":"2019. március. 30. 08:41","title":"Reakcióteszt: Ön megúszná ezt a balesetet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]