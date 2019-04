Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit tudósok felfedezték az állandó jégtakarókban az atomkísérletek, atomrobbanások és atomkatasztrófák aggasztó mértékű maradványait.","shortLead":"Brit tudósok felfedezték az állandó jégtakarókban az atomkísérletek, atomrobbanások és atomkatasztrófák aggasztó...","id":"20190410_Veszelyes_merteku_radioaktivitast_rejthetnek_a_gleccserek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c530f2cf-5ae7-4855-a142-741871ab0191","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_Veszelyes_merteku_radioaktivitast_rejthetnek_a_gleccserek","timestamp":"2019. április. 10. 20:46","title":"Veszélyes lehet az emberre is a gleccserekben összegyűlő radioaktivitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf71768-23f6-43e5-b88e-7072f49b9091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eseménytelen estének indult, de éjfélre a 23 éves férfi nagyjából mindent elkövetett, amit lehet.\r

\r

","shortLead":"Eseménytelen estének indult, de éjfélre a 23 éves férfi nagyjából mindent elkövetett, amit lehet.\r

\r

","id":"20190410_Par_ora_alatt_megszegett_egy_rakat_szabalyt_es_torvenyt_egy_gyulai_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cf71768-23f6-43e5-b88e-7072f49b9091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93dad9d-efed-4f95-9f45-64d1d9ed9081","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Par_ora_alatt_megszegett_egy_rakat_szabalyt_es_torvenyt_egy_gyulai_ferfi","timestamp":"2019. április. 10. 19:55","title":"Pár óra alatt megszegett egy rakat szabályt és törvényt egy gyulai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d9f65f-3166-4ea4-ada0-25e154ba09d3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Bombákat találtak egy környékbeli építkezésen, ezért szerda reggel nyolc órakor lezárják a BAH-csomópont környékét, megkezdődik a terület kiürítése. Az evakuáció végeztével – várhatóan a reggeli, délelőtti óráktól kezdődően – a csomóponton sem lehet majd áthaladni, a teljes zárást a robbanótestek hatástalanítása után oldják csak fel.","shortLead":"Bombákat találtak egy környékbeli építkezésen, ezért szerda reggel nyolc órakor lezárják a BAH-csomópont környékét...","id":"20190409_bah_csomopont_vilaghaborus_robbanotestek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5d9f65f-3166-4ea4-ada0-25e154ba09d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116c6004-8709-4904-ab44-9929ec10c2ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_bah_csomopont_vilaghaborus_robbanotestek","timestamp":"2019. április. 09. 14:16","title":"Káosz készül szerda reggel Budán: lezárják, kiürítik a BAH-csomópont környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Uniós szervezetek már vizsgálják a közintézmények Office-használatának jogszerűségét, miután felmerült, hogy a Microsoft irodai programcsomagjának működése sértheti a GDPR néven közismert EU-s adatvédelmi szabályokat.","shortLead":"Uniós szervezetek már vizsgálják a közintézmények Office-használatának jogszerűségét, miután felmerült...","id":"20190411_microsoft_office_proplus_office_365_gdpr_adatvedelmi_iranyelv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a469aaf-7337-450b-bcd7-ec6b1da729e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_microsoft_office_proplus_office_365_gdpr_adatvedelmi_iranyelv","timestamp":"2019. április. 11. 09:03","title":"Erre nem sokan gondoltak: az Office programok használata sértheti a GDPR-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75abad73-9e39-49fd-a0a7-905606a011d1","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"23 éve nem jelent meg albuma a Balaton zenekarnak, most sok feldolgozással kijött a Lassan már... hiába... stb, amit a hvg.hu-n végig is hallgathat. Mit keres a Hungária és az Illés száma vagy Petőfi apokaliptikus verse az albumon? Miért rémisztően könnyű félrevezetni az embereket? Lustaság-e, ha az ember nem csinál semmit? Lemezfelvezető interjú Víg Mihállyal. ","shortLead":"23 éve nem jelent meg albuma a Balaton zenekarnak, most sok feldolgozással kijött a Lassan már... hiába... stb, amit...","id":"20190410_Balaton_vig_mihaly_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75abad73-9e39-49fd-a0a7-905606a011d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb11597-113d-4225-804f-0d4d27b1c772","keywords":null,"link":"/kultura/20190410_Balaton_vig_mihaly_interju","timestamp":"2019. április. 10. 20:00","title":"„A halott szerző a jó szerző” – interjú Víg Mihállyal az új Balaton-lemezről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f259859-5b96-4938-9562-3902aee5c034","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drágul a sonka, de a tojás ára várhatóan nem fog emelkedni. Az európai piacokat elárasztja az ukrán tojás, és ez aggasztja a hazai termelőket is, de egyelőre itthon ez nem okoz drágulást.","shortLead":"Drágul a sonka, de a tojás ára várhatóan nem fog emelkedni. Az európai piacokat elárasztja az ukrán tojás, és...","id":"20190411_Husvetra_sem_szokik_az_egig_a_tojas_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f259859-5b96-4938-9562-3902aee5c034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4e74ce-3189-4970-ac2b-1958bdd2310e","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Husvetra_sem_szokik_az_egig_a_tojas_ara","timestamp":"2019. április. 11. 06:15","title":"Húsvétra sem szökik az égig a tojás ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt 300 ezer forint sérelemdíjat köteles fizetni Vona Gábornak, akitől nyilvánosan bocsánatot is kell kérnie – döntött a Kúria a két fél személyiségi jog megsértése miatt indult ügyében. A bíróság szerint ugyanis a közbeszédnek az a szintje, amelynek során valaki gecinek és szarnak nevez valakit, példátlan.","shortLead":"Bayer Zsolt 300 ezer forint sérelemdíjat köteles fizetni Vona Gábornak, akitől nyilvánosan bocsánatot is kell kérnie –...","id":"20190410_bayer_zsolt_vona_gabor_per_kuria_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f87faed-63a3-465c-8deb-41ec7257be72","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_bayer_zsolt_vona_gabor_per_kuria_itelet","timestamp":"2019. április. 10. 17:35","title":"Pert vesztett Bayer Zsolt: bocsánatot kell kérnie Vona Gábortól, sérelemdíjat is fizethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kisfiú kedden jött világra 2,9 kilogrammos súllyal, édesanyjával együtt egészségesek. ","shortLead":"A kisfiú kedden jött világra 2,9 kilogrammos súllyal, édesanyjával együtt egészségesek. ","id":"20190411_haromszulos_gyerek_gorogorszag_mitokondrium_mesterseges_megtermekenyites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dc14d0-809b-4a3d-9d71-082f0dc5851f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_haromszulos_gyerek_gorogorszag_mitokondrium_mesterseges_megtermekenyites","timestamp":"2019. április. 11. 11:34","title":"Háromszülős baba született Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]