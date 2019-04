Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afbb3728-486f-4832-b674-243546d3b233","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Mi minden ki nem derül, ha az ember figyelmesen nézi a munkahelye Twitterét.","shortLead":"Mi minden ki nem derül, ha az ember figyelmesen nézi a munkahelye Twitterét.","id":"20190411_A_neten_tudta_meg_a_BLgyoztes_focista_hogy_kozos_megegyezessel_szerzodest_bontott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afbb3728-486f-4832-b674-243546d3b233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c820e83-9963-49ea-816c-c47c2920997c","keywords":null,"link":"/sport/20190411_A_neten_tudta_meg_a_BLgyoztes_focista_hogy_kozos_megegyezessel_szerzodest_bontott","timestamp":"2019. április. 11. 17:13","title":"A neten tudta meg a BL-győztes focista, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kétoldali agyvérzése sem vette el a humorát.","shortLead":"Kétoldali agyvérzése sem vette el a humorát.","id":"20190412_Sas_Jozsef_iden_meg_csinal_egy_kabaret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e38d02-ce8e-4db7-ba25-4d2a78b9f973","keywords":null,"link":"/kultura/20190412_Sas_Jozsef_iden_meg_csinal_egy_kabaret","timestamp":"2019. április. 12. 09:22","title":"Sas József idén még csinál egy kabarét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d24a00-6d32-4d21-89ab-cc9b2bfc0dde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Keménykednek a tagországok vezetői. ","shortLead":"Keménykednek a tagországok vezetői. ","id":"20190410_EUcsucs_brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09d24a00-6d32-4d21-89ab-cc9b2bfc0dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bea451e-cb6e-4c9d-a0ba-a33559d5b848","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_EUcsucs_brexit","timestamp":"2019. április. 10. 18:27","title":"EU-csúcs: egyáltalán nem lehet biztosra venni a Brexit újabb halasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d321387-bdfa-4bab-a6c0-736def9518cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alkotás, amely a trianoni békeszerződésre emlékeztet, a fővárosi Alkotmány utca Kossuth tér felőli oldalára kerül majd, és legfeljebb 5 milliárd forintba fog kerülni.\r

","shortLead":"Az alkotás, amely a trianoni békeszerződésre emlékeztet, a fővárosi Alkotmány utca Kossuth tér felőli oldalára kerül...","id":"20190411_nemzeti_osszetartozas_emlekhelye_alkotmany_utca_kossuth_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d321387-bdfa-4bab-a6c0-736def9518cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be47dab-37d9-4fd7-b8e2-cce17323be9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_nemzeti_osszetartozas_emlekhelye_alkotmany_utca_kossuth_ter","timestamp":"2019. április. 11. 07:38","title":"Száz méter hosszú árok lesz a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem ő az egyetlen magyar, akinek ugyanez a címe.","shortLead":"Nem ő az egyetlen magyar, akinek ugyanez a címe.","id":"20190411_Megvan_hova_koltozott_Sarka_Kata_Luxemburgban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d267ab-c0f6-4e75-836c-0bb022a0920f","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Megvan_hova_koltozott_Sarka_Kata_Luxemburgban","timestamp":"2019. április. 11. 11:49","title":"Megvan, hová \"költözött\" Sarka Kata Luxemburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99ce46-a95f-4e0f-a75a-e7befae9c580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányt olyan választáson biztosan nem lehet leváltani, amelyet a Fidesz szervez, az ellenzék a részvételével csak legitimálja az antidemokratikus rendszert – véli Ungváry Krisztián történész. Szerinte ami most van, az áldemokrácia.","shortLead":"A kormányt olyan választáson biztosan nem lehet leváltani, amelyet a Fidesz szervez, az ellenzék a részvételével csak...","id":"20190411_Ungvary_Krisztian_Soros_isteni_ajandek_Orbannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd99ce46-a95f-4e0f-a75a-e7befae9c580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a1ccdd-8545-492f-8026-d936b3d9fffb","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Ungvary_Krisztian_Soros_isteni_ajandek_Orbannak","timestamp":"2019. április. 11. 05:30","title":"Ungváry Krisztián: Soros isteni ajándék Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 27 ezer cég, illetve magánszemély nem tett eleget az áfabevallási kötelezettségének. Jól ismert nevek is felbukkannak a listán.","shortLead":"Közel 27 ezer cég, illetve magánszemély nem tett eleget az áfabevallási kötelezettségének. Jól ismert nevek is...","id":"20190411_Meszaros_Lorinc_lanya_is_felkerult_a_NAV_egy_szegyenlistajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d453d15-cd03-4f28-a9d3-52132dc3a385","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Meszaros_Lorinc_lanya_is_felkerult_a_NAV_egy_szegyenlistajara","timestamp":"2019. április. 11. 15:45","title":"Mészáros Lőrinc lánya is felkerült a NAV egy szégyenlistájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f61906d-23de-4400-a6dc-3fc8f3960b00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tele volt az alkatrészraktár a forgalmazásra szánt bontott \"termékekkel\".","shortLead":"Tele volt az alkatrészraktár a forgalmazásra szánt bontott \"termékekkel\".","id":"20190410_autolopas_autobontas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f61906d-23de-4400-a6dc-3fc8f3960b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbadd3a-0da5-417b-8aeb-7428954a2b61","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_autolopas_autobontas","timestamp":"2019. április. 11. 04:06","title":"Nagyüzemben bontották a lopott tízmilliós autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]