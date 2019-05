Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44e75169-5ea9-41e4-9054-8b78f1d190fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A repertoáron lévő darabok közül az Elnöknők futott legrégebben, megelőzve ezzel a Portugált, ami 2018 őszén, 20 év után került le műsorról.","shortLead":"A repertoáron lévő darabok közül az Elnöknők futott legrégebben, megelőzve ezzel a Portugált, ami 2018 őszén, 20 év...","id":"20190530_Elnoknok_Katona_Jozsef_Szinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44e75169-5ea9-41e4-9054-8b78f1d190fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983cdc75-f0fe-4f09-81fb-60ba94b5c695","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Elnoknok_Katona_Jozsef_Szinhaz","timestamp":"2019. május. 30. 09:28","title":"23 év után búcsúzik a Katona előadása, az Elnöknők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e751fd-f378-40d4-a47b-4232e94e89ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190528_Marabu_FekNyuz_Feri_visszater","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79e751fd-f378-40d4-a47b-4232e94e89ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e9ba7b-858c-433a-a19b-52d09f118803","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Marabu_FekNyuz_Feri_visszater","timestamp":"2019. május. 29. 08:10","title":"Marabu FékNyúz: Feri visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hszi Csin-ping kínai elnök ellátogatott az ország ritkaföldfém-központjába, ahol a Mennyei Birodalom készletének több mint 80%-a található. Ebből az alkalomból a kínai kommunista pártsajtó megfenyegette az Egyesült Államokat.","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai elnök ellátogatott az ország ritkaföldfém-központjába, ahol a Mennyei Birodalom készletének több...","id":"20190529_A_kinai_Illetekes_elvtars_beszolt_a_kereskedelmi_haboruzo_Trumpnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93650ce8-ec74-481f-afcb-ed0982620f4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_A_kinai_Illetekes_elvtars_beszolt_a_kereskedelmi_haboruzo_Trumpnak","timestamp":"2019. május. 29. 15:10","title":"A kínai „illetékes elvtárs” beszólt a kereskedelmi háborúzó Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több rendőrt is kellemetlen meglepetés érhet: a szolgálati idejüket nem jól vezetheti a Nyugdíjfolyósító, mert 2013-ig nem kellett átküldenie az ORFK illetékes osztályának az adatokat. A helyesbítés a károsultak dolga.\r

","shortLead":"Több rendőrt is kellemetlen meglepetés érhet: a szolgálati idejüket nem jól vezetheti a Nyugdíjfolyósító, mert 2013-ig...","id":"20190529_Kellemetlen_pluszmunkat_kaphatnak_egyes_nyugdijba_vonulo_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c009a915-510d-487f-bccb-486d692f961c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Kellemetlen_pluszmunkat_kaphatnak_egyes_nyugdijba_vonulo_rendorok","timestamp":"2019. május. 29. 11:59","title":"Kellemetlen pluszmunkát kaphatnak egyes nyugdíjba vonuló rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b3a593-c0ee-450f-a3ae-6f8bb16717c8","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Jobb félni, mint megijedni, tartja a mondás. Ha pedig megnézzük az Európai Unió vagy az USA baleseti statisztikáit, kijelenthetjük: mindez bőven igaz. A modern társadalomban élők sok esetben rosszul mérik fel a rájuk leselkedő veszélyeket. Holott valójában otthonunkban sem vagyunk teljesen biztonságban. Sőt, néhány esetben ott a legkevésbé. De mit tehetünk testi épségünkért? A megoldás: konstruktív paranoia.","shortLead":"Jobb félni, mint megijedni, tartja a mondás. Ha pedig megnézzük az Európai Unió vagy az USA baleseti statisztikáit...","id":"generali_20190425_A_hosszu_elet_titka_a_paranoia_Talan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2b3a593-c0ee-450f-a3ae-6f8bb16717c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3251793d-dc88-4139-9299-55a3a795727f","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20190425_A_hosszu_elet_titka_a_paranoia_Talan","timestamp":"2019. május. 29. 11:30","title":"A hosszú élet titka a paranoia? Talán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"2e42c241-2454-448a-b9f7-5ce430bcdf2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo a tervek szerint 2020-ban dobja piacra az egyelőre csak Project Limitless néven emlegetett új notebookot, ami akár napokig is kibírja töltés nélkül.","shortLead":"A Lenovo a tervek szerint 2020-ban dobja piacra az egyelőre csak Project Limitless néven emlegetett új notebookot, ami...","id":"20190530_lenovo_project_limitless_laptop_5g_computex_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e42c241-2454-448a-b9f7-5ce430bcdf2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c5eb06-bca5-4946-a6e3-266d6c5151e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_lenovo_project_limitless_laptop_5g_computex_2019","timestamp":"2019. május. 30. 08:03","title":"Jön egy új laptop, ami nem órákig, hanem napokig bírja egy töltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégre száll a magyar közpénzből finanszírozott 300 milliárdos egyiptomi üzlet, írja a Népszava. A DJJ-t 5 éve vette meg a magyar állam a Bombardier-től nemzeti érdekre hivatkozva.\r

