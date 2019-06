Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"378b9b7d-8eee-417a-972a-1ef089f714c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amekkora kegyetlenség ezt tenni egy M3-assal, annyira egyedi is. ","shortLead":"Amekkora kegyetlenség ezt tenni egy M3-assal, annyira egyedi is. ","id":"20190615_tesla_motor_bmw_m3_e36","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=378b9b7d-8eee-417a-972a-1ef089f714c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a56b9ae-e852-486e-a8f7-f3f1d2275c5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_tesla_motor_bmw_m3_e36","timestamp":"2019. június. 15. 10:22","title":"Megcsinálták a Tesla-motoros BMW M3-ast, ami 800 lóerős – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac55322-cbec-4dc5-abce-86b9d324b744","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintegy húszezer oldalnyi anyag gyűlt össze. ","shortLead":"Mintegy húszezer oldalnyi anyag gyűlt össze. ","id":"20190615_Most_fejeztek_be_a_nyomozast_a_soroksari_kocogo_no_megolesevel_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eac55322-cbec-4dc5-abce-86b9d324b744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4afc062-c086-412c-9742-31827adbf154","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Most_fejeztek_be_a_nyomozast_a_soroksari_kocogo_no_megolesevel_kapcsolatban","timestamp":"2019. június. 15. 08:42","title":"Most fejezték be a nyomozást a soroksári kocogó nő megölésével kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d62ca9c-e174-4a05-8012-ade4fa4b2e4d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szülők kezdeményezték a változtatást, amihez csatlakoztak a pedagógusok és az önkormányzat.","shortLead":"A szülők kezdeményezték a változtatást, amihez csatlakoztak a pedagógusok és az önkormányzat.","id":"20190616_Igazgato_egyhaz_tolnai_iskola_allami_fenntartasu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d62ca9c-e174-4a05-8012-ade4fa4b2e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a43cd08-7a07-48f8-960f-062118b428f2","keywords":null,"link":"/kultura/20190616_Igazgato_egyhaz_tolnai_iskola_allami_fenntartasu","timestamp":"2019. június. 16. 08:48","title":"Le akarták váltani a tanárok az igazgatót, erre kivonult az egyház egy tolnai iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e42e92-5379-4c30-b0b8-0ee76e5fc2cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gép német pilótája meghalt.\r

","shortLead":"A gép német pilótája meghalt.\r

","id":"20190615_plock_legibemutato_pilota_lezuhant_repulo_visztula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27e42e92-5379-4c30-b0b8-0ee76e5fc2cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1080c5b-a669-4468-9e89-98a4c1b503db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190615_plock_legibemutato_pilota_lezuhant_repulo_visztula","timestamp":"2019. június. 15. 18:54","title":"A Visztulába zuhant egy repülő egy lengyel légiparádén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841990b9-4b6d-4b7c-9395-a95cdd27fa3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség több hónapig nyomozott az ügyben, most átadták az iratokat az ügyészségnek. ","shortLead":"A rendőrség több hónapig nyomozott az ügyben, most átadták az iratokat az ügyészségnek. ","id":"20190616_Allatkinzas_Komlo_rendorseg_allatvedok_bejelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=841990b9-4b6d-4b7c-9395-a95cdd27fa3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83581ad9-561a-4916-9bea-64e5c49fc498","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Allatkinzas_Komlo_rendorseg_allatvedok_bejelentes","timestamp":"2019. június. 16. 10:23","title":"Egy hétig élt volna még a kutya, ha nem tesznek bejelentést az állatvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9c4107-2311-4b1f-bbc5-4d2c12dc71d5","c_author":"Morvay Péter","category":"gazdasag","description":"Andrej Babis maga a két lábon járó összeférhetetlenség, hiszen uniós pénzekből gazdagodik. Bűnvádi eljárás folyik ellene, ezért rátámadt a független igazságszolgáltatásra, ami viszont már a cseh polgároknak is sok, tüntetéseken követelik a lemondását.","shortLead":"Andrej Babis maga a két lábon járó összeférhetetlenség, hiszen uniós pénzekből gazdagodik. Bűnvádi eljárás folyik...","id":"201924__tuntetok_pragaban__babis_kitart__brusszelt_vadolja__zsebcselek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b9c4107-2311-4b1f-bbc5-4d2c12dc71d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ceced9-8932-403c-af5b-20ace8757528","keywords":null,"link":"/gazdasag/201924__tuntetok_pragaban__babis_kitart__brusszelt_vadolja__zsebcselek","timestamp":"2019. június. 15. 15:00","title":"Orbán-módra brüsszelezik az uniós pénzekből gazdagodó cseh oligarcha-miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó, a mentés idejére leállt a forgalom a Budapest felé vezető oldalon.","shortLead":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó, a mentés idejére leállt a forgalom a Budapest felé vezető oldalon.","id":"20190616_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalyat_Budapest_hataraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c37eb7-6b83-4572-b91e-7c7b034daeb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalyat_Budapest_hataraban","timestamp":"2019. június. 16. 15:32","title":"Baleset miatt lezárták az M5-ös autópályát Budapest határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e88953-261b-4a23-8258-cb27edaee971","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem tudták megmondani, mennyi szesz volt az épületben, de még a tűz eloltása után is folyt a raktárból.","shortLead":"Nem tudták megmondani, mennyi szesz volt az épületben, de még a tűz eloltása után is folyt a raktárból.","id":"20190616_Tragedia_Cognacban_leegett_egy_2500_hektoliteres_szeszraktar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22e88953-261b-4a23-8258-cb27edaee971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de351d87-5c86-45ef-a2bb-f962ff647e30","keywords":null,"link":"/kkv/20190616_Tragedia_Cognacban_leegett_egy_2500_hektoliteres_szeszraktar","timestamp":"2019. június. 16. 18:54","title":"Tragédia Cognacban: leégett egy 2500 hektoliteres szeszraktár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]