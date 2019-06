Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b355adc-a084-4736-b5fb-df125e402475","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fegyvernek látszó tárgyról hallva nemigen gondolunk iPhone-ra, holott – mint az alábbi eset is mutatja – még egy Apple-okostelefon is megtéveszthet egy gonosztevőt.","shortLead":"Fegyvernek látszó tárgyról hallva nemigen gondolunk iPhone-ra, holott – mint az alábbi eset is mutatja – még...","id":"20190624_iphone_fegyvernek_latszo_targy_egy_autotolvaj_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b355adc-a084-4736-b5fb-df125e402475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33be008-71bd-4caa-9ba0-7a3fad8769bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_iphone_fegyvernek_latszo_targy_egy_autotolvaj_ellen","timestamp":"2019. június. 24. 19:03","title":"Ez aztán a sokoldalúság: iPhone-nal kényszerítettek földre egy autótolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf03d24-bd2c-4dc6-a07a-ed4d5bcdbdff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jement nem csak polgárháború és éhínség sújtja, hanem sáskainvázió is. Az EPA fotói Dhamar kormányzóságban készültek, ahol a termőföldről begyűjtött sáskákat megpirítva fogyasztják el a helyiek.","shortLead":"Jement nem csak polgárháború és éhínség sújtja, hanem sáskainvázió is. Az EPA fotói Dhamar kormányzóságban készültek...","id":"20190625_Jemenben_frappans_megoldast_talaltak_a_saskajarasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdf03d24-bd2c-4dc6-a07a-ed4d5bcdbdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac72fe54-8e67-402f-92ed-ffbf53e368e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Jemenben_frappans_megoldast_talaltak_a_saskajarasra","timestamp":"2019. június. 25. 11:30","title":"Jemenben megfelelő megoldást találtak a sáskajárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36b3c4c-1f7c-4c2b-8015-3efcd0ad02f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly hullámokat keltett az, hogy őrizetbe vették azt a floridai asszonyt, aki leadta a rendőrséget válófélben lévő férje pisztolyát, miután a férfit őrizetbe vették családon belüli erőszak vádjával.","shortLead":"Komoly hullámokat keltett az, hogy őrizetbe vették azt a floridai asszonyt, aki leadta a rendőrséget válófélben lévő...","id":"20190625_Lecsuktak_a_floridai_not_aki_leadta_a_rendoroknek_ferje_pisztolyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e36b3c4c-1f7c-4c2b-8015-3efcd0ad02f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7369604-6916-42d7-bb1b-1faa5dbf12ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Lecsuktak_a_floridai_not_aki_leadta_a_rendoroknek_ferje_pisztolyat","timestamp":"2019. június. 25. 16:15","title":"Lecsukták a floridai nőt, aki leadta a rendőröknek férje pisztolyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096c5830-a1ef-4111-897d-88037741d2df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valami, akkor ez lehet a jövő egyik legmenőbb, zöld energiát használó járműve.","shortLead":"Ha valami, akkor ez lehet a jövő egyik legmenőbb, zöld energiát használó járműve.","id":"20190625_Valosag_a_napelemes_auto_a_Lightyear_One","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=096c5830-a1ef-4111-897d-88037741d2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beed51ff-0b21-4584-8802-33b7ec4d1bdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_Valosag_a_napelemes_auto_a_Lightyear_One","timestamp":"2019. június. 25. 16:21","title":"38 millióért olyan autója lehet, amilyen még senkinek nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14109ddf-4e8a-4e78-a4e4-466c7a87aec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn már csak az ország déli, délkeleti felében várható eső. ","shortLead":"Hétfőn már csak az ország déli, délkeleti felében várható eső. ","id":"20190624_Ujra_melegszik_az_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14109ddf-4e8a-4e78-a4e4-466c7a87aec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765ca43-a718-471f-828e-7f7c90f7e6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Ujra_melegszik_az_ido","timestamp":"2019. június. 24. 05:16","title":"Újra melegszik az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baebf22c-b039-4b6d-99bf-615120520584","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb hírek szerint akár már egy éven belül érkezhet egy különleges, összehajtható, kettő az egyben Microsoft-eszköz, amelyen Windows fut, de androidos appokat is le lehet tölteni rá.","shortLead":"A legújabb hírek szerint akár már egy éven belül érkezhet egy különleges, összehajtható, kettő az egyben...","id":"20190625_microsoft_surface_ketkijelzos_osszehajthato_windowsos_androidos_pc_jovore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baebf22c-b039-4b6d-99bf-615120520584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e41014-3f46-4d63-a1f6-bb1f3bbdff7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_microsoft_surface_ketkijelzos_osszehajthato_windowsos_androidos_pc_jovore","timestamp":"2019. június. 25. 11:33","title":"Különleges számítógépet adhat ki a Microsoft: windowsos és androidos egyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcd91c6-558d-4fdf-930b-609970867ba6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"De nyugdíjas éveiben sem unatkozik majd. ","shortLead":"De nyugdíjas éveiben sem unatkozik majd. ","id":"20190625_Nyugdij_hos_mexikoi_kutya_keresokutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfcd91c6-558d-4fdf-930b-609970867ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009dadca-1d3a-4650-9417-45c9c6446bac","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Nyugdij_hos_mexikoi_kutya_keresokutya","timestamp":"2019. június. 25. 10:57","title":"Tizenkét embert mentett meg, most nyugdíjba vonul a hős mexikói kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae842d3e-b618-4a6c-ace1-796e84241b9d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő héten már megérkezhet a dinnye a piacokra. ","shortLead":"Jövő héten már megérkezhet a dinnye a piacokra. ","id":"20190624_A_het_vegen_mar_kezdhetik_szuretelni_a_dinnyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae842d3e-b618-4a6c-ace1-796e84241b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349bf8b9-d420-4972-8e4b-fa8b19b7f1ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_A_het_vegen_mar_kezdhetik_szuretelni_a_dinnyet","timestamp":"2019. június. 24. 05:54","title":"A hét végén már kezdhetik szüretelni a dinnyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]