A vártnál sokkal gyorsabban bővülnek az Apple saját zeneszolgáltatásának előfizetői: Eddy Cue, az Apple szoftverekért és internetes szolgáltatásokért felelős alelnöke szerint a Music már 60 millió felhasználónál tart. Cue erről egy francia üzleti lapnak, a Numeramanak nyilatkozott a napokban.

A piacon még a 100 millió előfizetős Spotify uralkodik. A két szolgáltatás fizetős köre közti különbség persze így is óriási, ám ha a növekedés ütemét nézzük, van miért izgulnia a Spotifynak: a 2015-ös indítású Apple Music mindössze 6 hónap alatt gyűjtött 10 millió előfizetőt, 2016 decemberére pedig 20 milliót. Nem sokkal egy évvel ezelőtt a 40 milliós határt is átlépték.

Azért persze a Spotifyt sem kell sajnálni, ők is bődületes ütemben gyarapítják saját bázisukat: érdemes egy pillantást vetni a Statista április végén közölt ábrájára, ezen talán jobban is érzékelhető a szolgáltatások életútja - és az újabb előfizetők érkezésének hatása.

A jövő teljes biztossággal persze megjósolhatatlan, de az elkövetkező időszak egyértelműen izgalmas lesz, már csak a múltbéli hírek miatt is. Emlékezetes, az Apple nemrég jelentette be, hogy rákapcsol a szolgáltatásaira, a Spotify pedig folyamatosan új funkciókat tesztel, nyilván egyetlen okból: még több felhasználóra tudjon szert tenni. A felturbózott YouTube-ot sem szabad elfelejteni, hiszen utóbbi szolgáltatás is elérhető Magyarországon.

