Új funkciót tesztelnek a legnépszerűbb zenei streaming szolgáltatásnál, a Spotifynál. A jövőben az előfizetők együtt hallgathatnak majd zenéket, és saját eszközükről szerkeszthetik a tartalmakat, saját számokat adhatnak majd a lejátszási listához. A funkció neve Social Listening, azaz közösségi (zene)hallgatás. Kétféleképpen aktiválható: egy linkre kattintással vagy egy kód szkennelésével.

© Twitter/Jane Manchun Wong

A funkcióról a Twitteren írtak, hangsúlyozva, hogy egyelőre még nem érhető el, belsős kollegákkal tesztelik. Még képeket is posztoltak az új felületről: a Now Playing UI felületen látható például, hogy hány felhasználó csatlakozik a zenehallgatáshoz, szerepel a profilképük is, illetve az a kód, amellyel ők is megadhatnak zenéket.

© Twitter/Jane Manchun Wong

Egyelőre még nem tudni, hogy a szolgáltatás mikor válik elérhetővé.

