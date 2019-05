Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Megnégyszerezte profitját a Dreher, pedig az eladott sörmennyiség ugyanannyi volt, mint 2017-ben. A különbség abban áll, hogy egyre jobb minőségű söröket iszunk.

\r

","shortLead":"Megnégyszerezte profitját a Dreher, pedig az eladott sörmennyiség ugyanannyi volt, mint 2017-ben. Egyre jobb söröket iszunk, és ez durván megdobta a Dreher profitját is
2019. május. 14. 15:35 Kampányfilmekkel népszerűsíti a nevelőszülőséget az SOS Gyermekfalu Alapítvány. Csecsemő- és tinikorú gyerek kerül be leginkább állami gondoskodásba, de nincs elég nevelőszülő az ellátásukra. 12 év alatti gyereket a jogszabályok szerint már nem szabad gyerekotthonban elhelyezni. Kampányfilmekkel népszerűsíti a nevelőszülőséget az SOS Gyermekfalu Alapítvány. Ma van a Családok Nemzetközi Napja.
„Azonnal öltözzek, mert hat gyermek várakozik arra, hogy a mi családunkba bekerüljön"
2019. május. 15. 13:19 Szokatlan témák kerültek elő a házelnök szerda esti fórumán.
Kövér: Egy normális homoszexuális tudja, hogy a világ rendje micsoda
2019. május. 16. 05:47 Nem véletlen a milliárdos árbevétel.
Így profitál a NER-ből egy Garancsi Istvánhoz és Hernádi Zsolthoz köthető cég
2019. május. 16. 12:33 A Mini sportosra hangolt új kivitelű modelljeivel 5 másodperc magasságában lehet letudni a 0-100-as gyorsulást.
306 lóerővel támadnak a legújabb Minik
2019. május. 15. 13:21

\r

Mennyire befolyásosak a magyar EP-képviselők? Mennyire dolgoztak meg a pénzükért az elmúlt öt évben? Ki beszélt a legtöbbet, és ki lógta el a legtöbb ülést?
Számok bizonyítják, melyik magyar képviselő robotolt, melyik lézengett az EP-ben
2019. május. 14. 18:02