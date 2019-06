Miközben sokan már elkezdték temetni a táblagépeket, az Apple felkészült rá, hogy minden eddiginél komolyabb eszköztárral próbálja meggyőzni az otthoni használók egy részét: bőven elég lesz egy iPad a laptop helyett. A WWDC fejlesztői konferencia hétfői nyitónapján a hagyományos számítógépekre vágyóknak és iPhone-okra is több új funkciót jelentett be a vállalat.

Bár az Apple tavaly ősz óta nem közli értékesítési darabszámait, téved, aki azt hiszi, hogy Tim Cook nem a számok nagy barátja. A vállalat fejlesztői konferenciájának magyar idő szerint hétfőn este 7 órakor kezdődő nyitóelőadásán szokás szerint többet is sorolt a vezérigazgató és néhány vezetőtársa:

85% frissítési arány az iOS 12-re,

97%-os elégedettség az iOS 12 rendszert használók körében,

2x gyorsabban megnyíló alkalmazások az iPhone-okon az iOS 13-ban,

28 processzormagos az új Mac Pro,

a gép 12 darab 4K-s streamet képes lekezelni egyszerre.

A mennyiség mellett szó esett a minőségről is. Elsőként a márciusban bejelentett, Netflix-kihívó Apple TV+ kapcsán – Cook szerint minden más videóstreaming-szolgáltatónál jobb minőségben és nagyobb személyre szabhatóság mellett adják majd a műsorokat. Melyek között saját gyártásúak is lesznek, ilyen lesz például – az idén 50 éves – Holdra szállás témáját feldolgozó For All Mankind. Az sem lesz gond, ha valakinek a családban még nem való ilyen komoly tartalom, az Apple TV+ ugyanis több felhasználót kezel majd. Azt viszont kortól függetlenül mindenki élvezheti majd, hogy az Apple Music újítása is ott lesz a rendszer hajtó tvOS operációs rendszerben: mint a kareokézás közben, az app a zenéhez igazítva mutatja majd a tévén a dalszöveget.

A nagyképernyő után az egészen kicsi következett, a karóráé. Az Apple Watch-ra érkező újítások közül a legfontosabb az, hogy az Apple okosórájára dedikált alkalmazások jelennek majd meg, ami azt jelenti, hogy a karórát iPhone nélkül is nagyjából teljes körűen lehet majd használni. Olyannyira, hogy még az appok telepítéséhez sem lesz szükség a telefonra, mert az Apple okosórája is megkapja saját App Store-ját, amelyből közvetlenül a telefonon végezhetők majd a programtelepítések is.

Jó, de mi lesz a telefonokkal?

Ezeknél jóval több mindenkit érdekelhet az iOS operációs rendszer új kiadása, amit már csak abból is sejteni lehet, hogy Tim Cook vezérigazgató szerint az Apple mobilkészülékeinek használói szívesen váltanak az új verziókra, az iOS 12-re például az eszközök 85 százalékát frissítették már. Cook nem felejtette el megjegyezni, hogy “azok a másik fiúk” rosszabbul állnak: az Android 9 még csak az androidos eszközök 9 százalékán fut.

Az Apple oprendszerének következő – nem meglepő módon iOS 13 névre hallgató – verziójáról már Craig Federighi szoftverfejlesztésért felelős alelnök beszélt. Legnagyobb odaadással a sötét módról: ahogy várható volt, az aktuális trendeknek megfelelően az iPhone-ok rendszere is teljesen elsötétíthető majd.

A Face ID 30 százalékkal gyorsabban működik majd az iOS 13-ban, azaz ennyivel gyorsabban azonosítják a felhasználó arcát az iPhone-ok, és nyitják fel a lezárt képernyőt. Az alkalmazások frissítései – lévén 60 százalékkal kisebb fájlcsomagok lesznek – szintén kevesebb idő alatt települnek majd a készülékekre, és ha már fent vannak, az ikonjaik megérintése után kétszer gyorsabban indulnak majd el, mint most.

Jelentősen megújul az Apple Maps alkalmazás, például a Google Street View (Utcakép) funkciójához hasonló nézet is lesz benne. A hétfő esti sajtóeseményen bemutatva úgy tűnt, az Apple megoldása gördülkenyebben “halad” majd az utcán, mint a Google-é, de mielőtt erről ítéletet mondanánk, várjuk meg a végső terméket. Amely, ahogy azt a Google Térképre utalván Federighi nem felejtette el megemlíteni, mindenféle kapcsolók nyomogatása nélkül komolyan veszi majd az adatvédelmet, és alapból sem akarja semmilyen követőkódokkal figyelni a felhasználók mozgását. (A térképrendszer megújításához az Apple autói – újból – körbejárják majd a világot: idén év végére fejezik be az Egyesült Államok feltérképezését, utána haladnak majd tovább világszerte.)

Ha már adatvédelem, az Apple iOS-szerte bevezeti majd a rendszerszintű beléptetés lehetőségét. Ahogy most egy facebookos vagy éppen google-s azonosítás után be lehet lépni különféle külsős programokba és webhelyekre, ugyanúgy lesz lehetőség ilyesmire az Apple ID-jükkel a készülékükre bejelentkezett felhasználóknak. A különbség annyi lesz, ígéri az Apple, hogy a Facebooktól és a Google-től eltérően ők nem követik majd a felhasználók aktivitását. Fontos újításnak tűnik, hogy a külsős programok és weboldalak üzemeltetői sem lesznek képesek erre, ugyanis – ha akarjuk – az Apple beléptetőrendszere minden ilyen külsős fiókhoz egy véletlenszerű karakterekből álló email címet generál majd nekünk.

Megújul az iPhone-ok kamerája és képkezelő alkalmazása (Photos) is: új filterek, stúdióközeli minőséget ígérő portrémód jön, a fotók mellett a videók is könnyen elforgathatók lesznek. A képek és videók áttekintő nézete pedig kezesebb, kényelmesebb – ígérik.

Az utóbbi évek legnagyobb újítása az iPadeknél

Nem véletlenül nem esett szó az iOS 13 kapcsán az iPadekről. Az Apple táblagépei ugyanis ősszel elköszönnek az iOS-től, és iPadOS néven új operációs rendszert kapnak. Az Apple bemutatója alapján egyértelműnek tűnik, hogy el szeretnék távolítani a telefonos élménytől az iPades felhasználói élményt, inkább a számítógépes használati módhoz közelítenék a táblagépeiket. Nem is kell ezt a feltételezést tovább bizonygatnunk, ha eláruljuk, hogy ezután az iPadbe dugott pendrive-okon lévő fájlok is elérhetők lesznek a rendszerben. Ennek jegyében az iPadOS-t új fájkezelő szolgáltatással ruházzák fel. A rendszer új asztali nézetet, fejlettebb multitaskingolós funkcionalitást és asztali számítógépes netezési élményt ígérő Safari böngészőt kap majd.

Új vezérlési lehetőségek és gesztusok is jönnek, az iPadOS demózása közben tényleg úgy tűnt, hogy az Apple-nek sikerült közelebb vinnie táblagépeit a számítógépekhez.

Nagyágyú: az új Mac Pro

Aki igazán erőforrásigényes feladatokra, professzionális célra szeretne egy gépet, annak nyilván esélye sincs egy iPaddel kiváltania a számítógépét – ezt az Apple-nél is tudják, éppen ezért ennek a célcsoportnak is mutattak valami újat.

Az ősszel érkező új Mac Próról John Turnus hardverfejlesztésért felelős alelnök árulta el, hogy akár 28 magos Intel Xeon processzorral is megvásárolható lesz, a tárhely mérete 1,5 terabájtos lehet, 8 darab PCI slot található benne, két Thunderbolt 3 csatlakozó, két USB-C és két USB-A port, valamint egy, a teljesítményéhez szabottan szupererős hűtési rendszer. A gépet 2x2 Radeon Pro Vega II grafikaivezérlő-modulos konfigurációban is kérhetik majd a felhasználók, ha kevés lenne egy duplamodul 28 teraflopos teljesítménye.

Ilyen erős hardverszettnek köszönhetően az új Mac Pro három darab 8K-s streamet vagy 12 darab 4K-s adást is képes lekezelni egyszerre.

Az eddigi legerősebb – és minden összehasonlítási viszonylatban brutális erőt felvonultató – géphez új, 120 millió képernyőpontot felvonultató és 90 fokban elforgatható Apple Pro Display XDR képernyő is érkezik.

De ingyen is van újdonság Mac gépeken

Akinek nincsen 5999 dollárja, azaz nettóban 1,7 millió forintja egy új Mac Próra – merthogy ennyibe kerül majd az erős gép leggyengébb konfigurációja –, annak jó hír, hogy a meglévő felhasználóknak is készült újításokkal az Apple.

A asztali macOS operációsrendszer-verzió a Catalina nevet kapta. Egyik fontos újítása az iTunes eltűnése. A fejlesztők három célszoftverre szedték szét a sokak által kedvelt, mások által kevésbé szeretett programot: a zenékhez Apple Music lesz, az online rádióadásokhoz Apple Podcasts, a mozgóképes multimédiás tartalmakhoz pedig Apple TV.

