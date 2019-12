Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Péterfalvi Attila szerint Magyarország jól alkalmazza a GDPR szabályait.","shortLead":"Péterfalvi Attila szerint Magyarország jól alkalmazza a GDPR szabályait.","id":"20191211_adatvedelmi_hatosag_birsag_peterfelvi_attila_gdpr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74cdbf4-729d-4dde-9a6b-297baa544cd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_adatvedelmi_hatosag_birsag_peterfelvi_attila_gdpr","timestamp":"2019. december. 11. 11:30","title":"GDPR: 87 millió forint bírságot szabtak ki az idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba3b994-7135-4c3f-876c-3ce5c8a6e1b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább távolodott a forintárfolyam a történelmi mélyponttól.","shortLead":"Tovább távolodott a forintárfolyam a történelmi mélyponttól.","id":"20191211_Benezett_a_forint_330_ala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ba3b994-7135-4c3f-876c-3ce5c8a6e1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2dbdf5-9730-40af-9d62-f412f06a74b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Benezett_a_forint_330_ala","timestamp":"2019. december. 11. 17:23","title":"Benézett 330 alá a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c919d9-4a1e-4303-bef4-8e1b1b308006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy még jobb eszközöket tudjon tervezni, a NASA elég gyakran furcsa kísérleteket is elvégez. Most egy rakétájuk üzemanyagtartályát \"fújták\" addig, amíg ki nem pukkadt.","shortLead":"Hogy még jobb eszközöket tudjon tervezni, a NASA elég gyakran furcsa kísérleteket is elvégez. Most egy rakétájuk...","id":"20191210_nasa_sls_szuperraketa_raketa_uzemanyagtartaly_robbanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31c919d9-4a1e-4303-bef4-8e1b1b308006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38214139-a30e-4dcd-aaa3-761f896050db","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_nasa_sls_szuperraketa_raketa_uzemanyagtartaly_robbanas","timestamp":"2019. december. 10. 16:03","title":"Addig növelte a nyomást a NASA, míg szét nem durrant a legújabb rakétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb299b5-5395-42d5-94b5-8182b0e3714f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A telefonok mozgása alapján minden eddiginél hatalmasabb adatbázist épít a Magyar Turisztikai Ügynökség, amely a saját tevékenységéről még a jogszabályban előírt információkat sem hozza nyilvánosságra.","shortLead":"A telefonok mozgása alapján minden eddiginél hatalmasabb adatbázist épít a Magyar Turisztikai Ügynökség, amely a saját...","id":"20191212_Szigoruan_bizalmaskodo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eb299b5-5395-42d5-94b5-8182b0e3714f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7db88f4-3f34-469c-b245-18aa7eadeb54","keywords":null,"link":"/360/20191212_Szigoruan_bizalmaskodo","timestamp":"2019. december. 12. 06:30","title":"Mindenkiről mindent tudnak: 50 milliárd mobiladatot vett meg a turisztikai ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f72043-f651-43ba-85ee-a6ae2f809a80","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eredménytelen akció végén még a nadrágjától is megszabadították a rendőrök.","shortLead":"Az eredménytelen akció végén még a nadrágjától is megszabadították a rendőrök.","id":"20191211_fogoly_oroszorszag_szokes_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93f72043-f651-43ba-85ee-a6ae2f809a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e19261c-8ea3-4c7f-8189-e36bf789b7f6","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_fogoly_oroszorszag_szokes_birosag","timestamp":"2019. december. 11. 14:48","title":"Ilyen szökési kísérletet sem lát minden nap a rendőrség – videó Oroszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A helyszínen egy holttestet találtak.","shortLead":"A helyszínen egy holttestet találtak.","id":"20191211_Meghalt_egy_ember_a_Hajogyari_szigeten_amikor_kigyulladt_egy_visko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24815c44-741a-4ea8-969f-1d09a80a85a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Meghalt_egy_ember_a_Hajogyari_szigeten_amikor_kigyulladt_egy_visko","timestamp":"2019. december. 11. 05:35","title":"Meghalt egy ember a Hajógyári szigeten, amikor kigyulladt egy viskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakemberek annyira keresettek, hogy nehezen tudnának váltani.","shortLead":"A szakemberek annyira keresettek, hogy nehezen tudnának váltani.","id":"20191210_szakember_ketkezi_munka_megbecsultseg_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46933ba-f911-466a-be1d-47239b47b3da","keywords":null,"link":"/kkv/20191210_szakember_ketkezi_munka_megbecsultseg_felmeres","timestamp":"2019. december. 10. 14:35","title":"Egyre nagyobb a kétkezi munka megbecsültsége Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5410ac89-5266-49e4-857a-1ac4d3ea2d13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attila polgármester bizalma megrendült Szentgyörgyi Dávidban, akinek már meg is választották az utódát.","shortLead":"Péterffy Attila polgármester bizalma megrendült Szentgyörgyi Dávidban, akinek már meg is választották az utódát.","id":"20191210_menesztettek_a_pecsi_vagyonhasznosito_vezerigazgatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5410ac89-5266-49e4-857a-1ac4d3ea2d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f62df9-a44e-4259-804e-7fb670092e40","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_menesztettek_a_pecsi_vagyonhasznosito_vezerigazgatojat","timestamp":"2019. december. 10. 14:07","title":"Azonnali hatállyal menesztették a pécsi vagyonhasznosító vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]