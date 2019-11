Hiába nagyobbak, fejlettebbek az akkumulátorok, a felhasználók sosem elégedettek mobiljuk üzemidejével. Jól jöhetnek ilyenkor az olyan tokok, amelyekben pluszakkumulátor van. Az Apple most kiadta saját hivatalos megoldásait az idei iPhone-okhoz.

Az iOS 13 egyik verziójában bukkantak nemrégiben olyan jelekre, amelyek valószínűsítették, hogy hivatalos, akkumulátoros tokok érkezhetnek az idei iPhone-okhoz (is). Most kiderült, nem volt alaptalan a kiszivárogtatás: az Apple bejelentette új akkumulátoros tokjait az iPhone 11, iPhone 11 Pro és iPhone 11 Pro Max modellekhez. A tokok 129 dollárba kerülnek, itthon 47 990 forintra árazták be őket.

Az idei tokok sokban hasonlítanak a tavalyi iPhone-ok számára készültekhez, azonban négyzet alakú kamerakivágásuk van a dupla-, illetve triplakamerás megoldás számára. A tokok anyaga szilikon, és lágy, mikroszálas bélés védi az iPhone-t.

A tokokba ezúttal egy dedikált kameragomb is került, ezzel lehet indítani a fotózást, még a telefon lezárt állapotában is.

Egy gyors gombnyomásra készülhet a fotó, a hosszabb lenyomással pedig a videózás indítható. Mindez a szelfik esetében is igaz.

© Apple

Az Apple szerint a tokokkal (amennyiben teljesen fel vannak töltve) akár meg is duplázható az üzemidő. Az akkus tokok kompatibilisek a Qi-töltőkkel, így a tok és az iPhone akár egyszerre is tölthető. Mivel ezek a tokok mélyen integrálódtak az iOS-rendszerbe (nem véletlen a korábban említett kiszivárogtatás), a tok töltöttsége az iPhone zárolt kijelzőjén is látható.

Idén az Apple fürgébb volt, mint tavaly, a 2018-as modellekhez készült tokok ugyanis csak januárban jelentek meg. Most viszont már az ünnepi szezon küszöbén kaphatók. Az akkumulátoros tokok az iPhone 11-hez fekete és fehér színben, a másik két modellhez további homokrózsaszínben is kapható.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.