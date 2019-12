Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsonyt a független Hadházy Ákos követi a magyar ellenzéki politikusok ismertségi listáján, míg a harmadik helyen Dobrev Klára, a DK politikusa helyezkedik el az Idea Intézet mérésében, ahol a legantipatikusabb politikus Toroczkai László lett.","shortLead":"Karácsonyt a független Hadházy Ákos követi a magyar ellenzéki politikusok ismertségi listáján, míg a harmadik helyen...","id":"20191216_Egy_szimpatiaindex_szerint_Karacsony_a_legnepszerubb_ellenzeki_politikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5473889-dc15-4ff7-ac77-e380f54a4275","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Egy_szimpatiaindex_szerint_Karacsony_a_legnepszerubb_ellenzeki_politikus","timestamp":"2019. december. 16. 11:38","title":"Egy szimpátiaindex szerint Karácsony a legnépszerűbb ellenzéki politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pécsről és a város környékéről készített különleges timlapse-videót Mészáros Dénes fotós.","shortLead":"Pécsről és a város környékéről készített különleges timlapse-videót Mészáros Dénes fotós.","id":"20191215_Gyonyoru_timelapsefilm_keszult_Pecsrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c57e59-4477-4f10-8119-5bc4225b4adc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_Gyonyoru_timelapsefilm_keszult_Pecsrol","timestamp":"2019. december. 15. 09:51","title":"Gyönyörű timelapse-film készült Pécsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Véget ért az december az ENSZ 25. 