[{"available":true,"c_guid":"0166d63f-9b00-4636-8455-159b7dc8409c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tucatnyian fertőződtek meg a napokban egy rejtélyes légzőszervi megbetegedés miatt a Kína középső részén fekvő Vuhanban. Eddig nem igazán tudták mi okozza, csak azt, hogy egy halpiacról indulhatott el.","shortLead":"Több tucatnyian fertőződtek meg a napokban egy rejtélyes légzőszervi megbetegedés miatt a Kína középső részén fekvő...","id":"20200109_who_leguti_megbetegedes_vuhan_kina_fertozes_virus_sars","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0166d63f-9b00-4636-8455-159b7dc8409c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b46300b-d388-4aa3-8673-33154a0e8527","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_who_leguti_megbetegedes_vuhan_kina_fertozes_virus_sars","timestamp":"2020. január. 09. 09:33","title":"A WHO már tudja, mi okozza a Kínában terjedő rejtélyes új betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szenátus republikánus tagjai is elégedetlenek amiatt, hogy szerdán a Trump-kormányzat zárt ajtók mögött tájékoztatta a törvényhozókat az utóbbi időben kiéleződött iráni-amerikai konfliktusról, amelyben a teheráni vezetés előző nap az amerikai erők iraki bázisaira mért rakétacsapással vágott vissza.","shortLead":"Az amerikai szenátus republikánus tagjai is elégedetlenek amiatt, hogy szerdán a Trump-kormányzat zárt ajtók mögött...","id":"20200109_republikanusok_washington_kaszim_szulejmani_iran_viszaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e153031-6efa-49d3-94cb-c4e7db6cbf36","keywords":null,"link":"/vilag/20200109_republikanusok_washington_kaszim_szulejmani_iran_viszaly","timestamp":"2020. január. 09. 06:28","title":"A republikánusok is elégedetlenek azzal, ahogy Trumpék Szulejmáni likvidálását magyarázzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak ketten vannak előtte globális szinten tőzsdei érték alapján. ","shortLead":"Már csak ketten vannak előtte globális szinten tőzsdei érték alapján. ","id":"20200109_A_Tesla_mostanra_a_valaha_volt_legertekesebb_amerikai_autogyarto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf9f289-bcd6-434f-abf3-14c2c24a21de","keywords":null,"link":"/cegauto/20200109_A_Tesla_mostanra_a_valaha_volt_legertekesebb_amerikai_autogyarto","timestamp":"2020. január. 09. 12:22","title":"A Tesla mostanra a valaha volt legértékesebb amerikai autógyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc1c971-b365-453e-97f1-af200ba3893c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kneron nevű amerikai szoftvercég olyan arcmaszkokat készített, melyek a még nagyon szigorú biometrikus rendszereket is képesek átverni. Ki is próbálták reptéren, belépésnél, fizetéskor – működött.","shortLead":"A Kneron nevű amerikai szoftvercég olyan arcmaszkokat készített, melyek a még nagyon szigorú biometrikus rendszereket...","id":"20200110_arcazonositas_arcmaszk_arcszkenner_atverese_biometrikus_azonositas_kneron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fc1c971-b365-453e-97f1-af200ba3893c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a6f913-044d-4e8d-8548-8548674ab1cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_arcazonositas_arcmaszk_arcszkenner_atverese_biometrikus_azonositas_kneron","timestamp":"2020. január. 10. 13:03","title":"Jó ez az arcazonosítás, csak ne lenne ilyen pofonegyszerűen átverhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Budapest vezetése nem tud megegyezni a kukaholdinggal és a kormánnyal a visszatartott pénzek sorsáról, szemétkáosz várható Budapesten.","shortLead":"Ha Budapest vezetése nem tud megegyezni a kukaholdinggal és a kormánnyal a visszatartott pénzek sorsáról, szemétkáosz...","id":"20200109_fkf_hulladek_kukaholding_szemetszallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12565ba-8484-4757-94e3-28599afeaba0","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_fkf_hulladek_kukaholding_szemetszallitas","timestamp":"2020. január. 09. 12:27","title":"Fennakadás jöhet az FKF szerint a szemétszállításban Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ad0b10-b0dc-4a5b-9452-33b897eef295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200110_Marabu_Feknyuz_Ilyen_lesz_az_uj_nemzeti_alaptanterv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6ad0b10-b0dc-4a5b-9452-33b897eef295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bea7df-d178-40aa-993a-389ae156a62a","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_Marabu_Feknyuz_Ilyen_lesz_az_uj_nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2020. január. 10. 12:59","title":"Marabu Féknyúz: Ilyen lehet az új nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5919715-6f63-439e-9121-b93f77828d9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különleges performanszot tartottak Baranyában.","shortLead":"Különleges performanszot tartottak Baranyában.","id":"20200110_Zongorakoncertet_rendeztek_alpakakkal_a_pecsi_palyaudvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5919715-6f63-439e-9121-b93f77828d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a624817-1031-4f85-9f94-cf108fb3431a","keywords":null,"link":"/elet/20200110_Zongorakoncertet_rendeztek_alpakakkal_a_pecsi_palyaudvaron","timestamp":"2020. január. 10. 16:06","title":"Alpakákkal rendeztek koncertet a pécsi pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc344218-5557-4574-9e6b-9070dd17d014","c_author":"HVG","category":"360","description":"Filmcímből kölcsönözte nevét Lajos Tamás operatőr, producer és Fazakas Péter filmrendező vállalkozása, a Ma Este Gyilkolunk Produkciós Kft.","shortLead":"Filmcímből kölcsönözte nevét Lajos Tamás operatőr, producer és Fazakas Péter filmrendező vállalkozása, a Ma Este...","id":"202002_ma_este_gyilkolunk_csanyisandor_rendezi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc344218-5557-4574-9e6b-9070dd17d014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db9e4c4-118f-4465-ba48-cdaf2a58f799","keywords":null,"link":"/360/202002_ma_este_gyilkolunk_csanyisandor_rendezi","timestamp":"2020. január. 09. 12:00","title":"Ma Este Gyilkolunk Kft.-vel rendez filmet Csányi Sándor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]