Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"108a8fab-982c-4eb4-869a-ca4a1c830513","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerület fideszes polgármestere a városmajori tömeggyilkosságok helyszínén beszélt, szót ejtett a nyilasok közé állt nagyapjáról, Pokorni Józsefről is.","shortLead":"A XII. kerület fideszes polgármestere a városmajori tömeggyilkosságok helyszínén beszélt, szót ejtett a nyilasok közé...","id":"20200114_Pokorni_sirva_beszelt_nyilas_nagyapjarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=108a8fab-982c-4eb4-869a-ca4a1c830513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a5668b-f8d5-4f08-b9cb-9dec12ff11ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Pokorni_sirva_beszelt_nyilas_nagyapjarol","timestamp":"2020. január. 14. 05:25","title":"Pokorni sírva beszélt nyilas nagyapjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom megyére adtak ki figyelmeztetést a köd miatt.","shortLead":"Tizenhárom megyére adtak ki figyelmeztetést a köd miatt.","id":"20200115_Kodben_marad_ma_is_az_orszag_ketharmada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cc04cb-cea7-4982-96c3-ea23576dfb6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Kodben_marad_ma_is_az_orszag_ketharmada","timestamp":"2020. január. 15. 05:32","title":"Ködben marad ma is az ország kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474e6218-08b9-4b80-8c1c-95d380eca8a1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A globális forgalmat nem annyira a környezettudatosság befolyásolja a szakértők szerint. ","shortLead":"A globális forgalmat nem annyira a környezettudatosság befolyásolja a szakértők szerint. ","id":"20200114_A_repules_szegyen_csokkent_a_legiforgalom_Svedorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=474e6218-08b9-4b80-8c1c-95d380eca8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc6ca73-f899-4983-9b17-4bc87bcb67a1","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_A_repules_szegyen_csokkent_a_legiforgalom_Svedorszagban","timestamp":"2020. január. 14. 07:16","title":"\"A repülés szégyen\": csökkent a légi forgalom Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f70fe02-562f-4ee5-9d5b-38aecc07f9a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rossz vége lett egy atomerőműben tartott gyakorlatnak Kanadában, ahol több millió állampolgárt rémisztettek halálra egy rosszul kiküldött üzenet miatt.","shortLead":"Rossz vége lett egy atomerőműben tartott gyakorlatnak Kanadában, ahol több millió állampolgárt rémisztettek halálra...","id":"20200113_atomeromu_atomkatasztrofa_katasztrofavedelmi_gyakorlat_kanada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f70fe02-562f-4ee5-9d5b-38aecc07f9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3bc014-427c-4baa-bf3b-9045acd5265e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_atomeromu_atomkatasztrofa_katasztrofavedelmi_gyakorlat_kanada","timestamp":"2020. január. 13. 15:03","title":"Súlyos atomkatasztrófáról küldtek ki tájékoztatást Kanadában – tévedésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cdf5f8-c0db-440c-9036-1b88ac7dfdd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzést múlt héten észlelték az egyik osztályon, ami miatt felvételi zárlatot és látogatási tilalmat vezettek be az intézményben.","shortLead":"A fertőzést múlt héten észlelték az egyik osztályon, ami miatt felvételi zárlatot és látogatási tilalmat vezettek be...","id":"20200113_fertozes_latogatasi_titalom_mutet_operacio_idegtudomanyi_intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44cdf5f8-c0db-440c-9036-1b88ac7dfdd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e53f10-d2ba-4991-b715-c3dc171a85a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_fertozes_latogatasi_titalom_mutet_operacio_idegtudomanyi_intezet","timestamp":"2020. január. 13. 14:28","title":"Fertőzés miatt szünetel a beteglátogatás és műtétek maradnak el az Idegtudományi Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihasználták, hogy az idős férfi bízik bennük.","shortLead":"Kihasználták, hogy az idős férfi bízik bennük.","id":"20200113_Fosztogatni_jart_egy_idos_ferfihoz_negy_no_most_vadat_emeltek_ellenuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee62588c-0d95-4e65-835f-0db1842c6d04","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Fosztogatni_jart_egy_idos_ferfihoz_negy_no_most_vadat_emeltek_ellenuk","timestamp":"2020. január. 13. 10:43","title":"Fosztogatni járt egy idős férfihoz négy nő, most vádat emeltek ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc426a1-7bf6-492e-bf95-18a7d28141fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem elég, hogy gyakran szarvasok ugrálnak az autók elé, már a légi veszélyre is fel kell készülni.","shortLead":"Nem elég, hogy gyakran szarvasok ugrálnak az autók elé, már a légi veszélyre is fel kell készülni.","id":"20200113_nyuzsi_autos_video_hattyu_szelvedo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dc426a1-7bf6-492e-bf95-18a7d28141fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eb3949-86df-4a61-91ba-3fd5d276b0a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_nyuzsi_autos_video_hattyu_szelvedo","timestamp":"2020. január. 13. 12:21","title":"Hattyú csapódott egy kocsi szélvédőjébe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294b85b9-c8ec-421a-b726-e8f625dd7de1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal ketten együtt bírálták a brit sajtót.","shortLead":"Ezúttal ketten együtt bírálták a brit sajtót.","id":"20200113_Harry_es_Vilmos_herceg_kozos_nyilatkozatot_adott_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=294b85b9-c8ec-421a-b726-e8f625dd7de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b78769-ab0d-4bfe-8218-49409159bdbd","keywords":null,"link":"/elet/20200113_Harry_es_Vilmos_herceg_kozos_nyilatkozatot_adott_ki","timestamp":"2020. január. 13. 14:16","title":"Harry és Vilmos herceg közös nyilatkozatot adott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]