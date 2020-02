Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat nem először kóborolt el.","shortLead":"Az állat nem először kóborolt el.","id":"20200206_Kengurut_gazoltak_Oroshazan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30370473-4341-4966-a627-17ef093cf459","keywords":null,"link":"/elet/20200206_Kengurut_gazoltak_Oroshazan","timestamp":"2020. február. 06. 22:02","title":"Elpusztult az Orosházán elgázolt kenguru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b90000-4a83-492a-bb5c-b950b18af4a7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nő ráadásul igen gazdag volt, és ezért most nagyon hálás lehet az egyik operaház. ","shortLead":"A nő ráadásul igen gazdag volt, és ezért most nagyon hálás lehet az egyik operaház. ","id":"20200207_Valoszinuleg_megvan_minden_idok_legnagyobb_operarajongoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47b90000-4a83-492a-bb5c-b950b18af4a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9688d7-7a5a-459d-ab4f-8ac2fed9e9ee","keywords":null,"link":"/kultura/20200207_Valoszinuleg_megvan_minden_idok_legnagyobb_operarajongoja","timestamp":"2020. február. 07. 08:55","title":"Valószínűleg megvan minden idők legnagyobb operarajongója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867429cf-75d3-4137-b47b-1df64e2ddab9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az uniós bővítési biztos azt szeretné, ha minél hamarabb megkezdenék a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával is.","shortLead":"Az uniós bővítési biztos azt szeretné, ha minél hamarabb megkezdenék a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és...","id":"20200206_Varhelyi_Oliver_bemutatta_Szerbiaban_az_EUcsatlakozasrol_szolo_reformot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=867429cf-75d3-4137-b47b-1df64e2ddab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84976e62-e967-4920-8d14-297028e2dbd6","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Varhelyi_Oliver_bemutatta_Szerbiaban_az_EUcsatlakozasrol_szolo_reformot","timestamp":"2020. február. 06. 17:48","title":"Várhelyi Olivér bemutatta Szerbiában az EU-csatlakozás reformjának a javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A legsikeresebb gazdaság az ír az Európai Unió nyugati felén, Leo Varadkar miniszterelnök mégis a túlélésért küzd szombaton. A közvélemény-kutatók szerint ugyanis jöhet a Sinn Féin. Az ír sziget egységének gondolata is újra felmerült.","shortLead":"A legsikeresebb gazdaság az ír az Európai Unió nyugati felén, Leo Varadkar miniszterelnök mégis a túlélésért küzd...","id":"20200208_A_Brexit_hozhat_politikai_fordulatot_Irorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5618f3c-4fc0-4768-8805-92f89d3db115","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_A_Brexit_hozhat_politikai_fordulatot_Irorszagban","timestamp":"2020. február. 08. 08:00","title":"A Brexit hozhat politikai fordulatot Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vörös és a feldolgozott húsok fogyasztása némileg megnövelheti a szívbetegségek és a halál kockázatát egy új tanulmány szerint.","shortLead":"A vörös és a feldolgozott húsok fogyasztása némileg megnövelheti a szívbetegségek és a halál kockázatát egy új...","id":"20200208_voros_hus_fogyasztasa_szivbetegsegek_kockazata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b199028-3cd1-4d86-9d28-361bbc965760","keywords":null,"link":"/tudomany/20200208_voros_hus_fogyasztasa_szivbetegsegek_kockazata","timestamp":"2020. február. 08. 12:03","title":"Együnk-e vörös húsokat vagy ne? Mit mond a tudomány? Mikor mit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee31491c-795f-4e26-87be-33e235b830a9","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A mítoszgyártás kora lejárt. Az Emil Nolde hagyatékát gondozó Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde igazgatósága és kuratóriuma 2013-tól szakított addigi gyakorlatával, és a korábbi, erősen szelektált részletközlésekkel ellentétben megnyitotta teljes archívumát a független kutatók előtt (Műértő, 2019. június). Ismeretlen, nem publikált adatok kerülhettek így nyilvánosságra, a náci hatalmasságok irataitól a festő többször átfogalmazott önéletrajzán át a házaspár és a barátok bizalmas levelezéséig. ","shortLead":"A mítoszgyártás kora lejárt. Az Emil Nolde hagyatékát gondozó Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde igazgatósága és...","id":"20200207_Egy_nemet_legenda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee31491c-795f-4e26-87be-33e235b830a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26329fe9-7abb-416a-bf94-cab2a26738df","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200207_Egy_nemet_legenda","timestamp":"2020. február. 07. 15:32","title":"Egy német legenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f265ec78-4a03-4093-b739-02d172222659","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Talán egyetlen filmes műfaj sem volt olyan töretlenül népszerű az elmúlt száz évben, mint a horror. A némafilmek kora óta taszítja és vonzza egyszerre az embert a borzongás. A hvg.hu-n most induló 10 részes videoesszé-sorozatban öt perces gyorstalpalókat kapunk a meghatározó filmes műfajokból. Elsőként a horror van nálunk véres terítéken. Felszolgálja a videók, és az azok alapjául szolgáló könyv egyik ötletgazdája: Lichter Péter filmesztéta, filmrendező. ","shortLead":"Talán egyetlen filmes műfaj sem volt olyan töretlenül népszerű az elmúlt száz évben, mint a horror. A némafilmek kora...","id":"20200206_Miota_nem_tudunk_ellenallni_a_frocsogo_vernek__Filmes_kisokos_a_hvghun","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f265ec78-4a03-4093-b739-02d172222659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f590255f-6e5f-4fcf-9a0c-fc1582b12efd","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Miota_nem_tudunk_ellenallni_a_frocsogo_vernek__Filmes_kisokos_a_hvghun","timestamp":"2020. február. 06. 19:45","title":"Mióta nem tudunk ellenállni a fröcsögő vérnek? - Filmes kisokos a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf680b74-3d10-494f-bc80-21676b56dd83","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ukrán méz annyira olcsó, hogy a magyar nem is kell a külföldinek.","shortLead":"Az ukrán méz annyira olcsó, hogy a magyar nem is kell a külföldinek.","id":"20200207_magyar_mez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf680b74-3d10-494f-bc80-21676b56dd83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129c9408-6cc8-4538-8611-0193eb27f33c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_magyar_mez","timestamp":"2020. február. 07. 06:41","title":"Nem nagyon veszik a magyar mézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]