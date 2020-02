Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nyertes vadászok összesen hatvan elefántot ejthetnek el az országban. ","shortLead":"A nyertes vadászok összesen hatvan elefántot ejthetnek el az országban. ","id":"20200207_Elefantvadaszat_arveres_Botswana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8a5a19-94e5-45f0-b194-a7e8840192ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200207_Elefantvadaszat_arveres_Botswana","timestamp":"2020. február. 07. 21:10","title":"Elefántvadászati engedélyeket árvereztek el Botswanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ciara vihar segítségével a British Airways vasárnap reggeli gépe rekordidő alatt tette meg a New York-London utat. Méghozzá a menetidőn 80 percet javítva.","shortLead":"A Ciara vihar segítségével a British Airways vasárnap reggeli gépe rekordidő alatt tette meg a New York-London utat...","id":"20200209_Rekordsebesseg_a_transzatlanti_jaraton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f46a79-050a-4f8f-be02-10b9c0f5ca40","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Rekordsebesseg_a_transzatlanti_jaraton","timestamp":"2020. február. 09. 19:01","title":"Rekordsebesség alatt tette meg egy BA-gép a New York-London utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37c577e-d060-4b05-99bf-86fe430dec34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feltehetőleg az új koronavírus által okozott betegség miatt meghalt egy amerikai és egy japán beteg egy vuhani kórházban - közölte szombaton a pekingi amerikai nagykövetség, valamint a japán külügyminisztérium.","shortLead":"Feltehetőleg az új koronavírus által okozott betegség miatt meghalt egy amerikai és egy japán beteg egy vuhani...","id":"20200208_Meghaltak_az_elso_koronavirussal_fertozott_kulfoldiek_Vuhanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f37c577e-d060-4b05-99bf-86fe430dec34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0089c426-6a21-4214-b2a0-d0907876e036","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Meghaltak_az_elso_koronavirussal_fertozott_kulfoldiek_Vuhanban","timestamp":"2020. február. 08. 11:12","title":"Koronavírussal fertőzött külföldiek haltak meg Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afdd961-de46-49a6-b615-427d779081f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő győri női kézisek kilenc góllal győztek Romániában.","shortLead":"A címvédő győri női kézisek kilenc góllal győztek Romániában.","id":"20200208_Veretlenul_csoportelso_a_Gyor_a_kezilabda_Bajnokok_Ligajaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2afdd961-de46-49a6-b615-427d779081f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685d2f68-c5aa-4a6b-8674-964d4be74e4a","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Veretlenul_csoportelso_a_Gyor_a_kezilabda_Bajnokok_Ligajaban","timestamp":"2020. február. 08. 16:10","title":"Veretlenül csoportelső a Győr a kézilabda Bajnokok Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump korábban szépségversenyeken zsűrizett, ahol koronát kapott a nyertes, szól az egyik kamuelmélet.","shortLead":"Donald Trump korábban szépségversenyeken zsűrizett, ahol koronát kapott a nyertes, szól az egyik kamuelmélet.","id":"20200209_orosz_media_osszeeskuves_amerikaiak_jarvany_kitores","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4f868d-751e-472f-9f9d-e261766137a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_orosz_media_osszeeskuves_amerikaiak_jarvany_kitores","timestamp":"2020. február. 09. 09:01","title":"Koronavírus: Orosz hírműsorok szálltak be a legvadabb összeesküvés-elméletek terjesztésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748032c9-4aa8-4146-bfaa-b967e3c19269","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömegverekedés volt egy kazahsztáni faluban, Maszancsiban péntek éjjel, nyolcan életület vesztették. Több százan vettek részt a csetepatéban, amelynek a rendőrség és a nemzeti gárda vetett véget - közölte szombaton a belügyminisztérium. A rendbontásról videók is készültek.","shortLead":"Tömegverekedés volt egy kazahsztáni faluban, Maszancsiban péntek éjjel, nyolcan életület vesztették. Több százan vettek...","id":"20200208_Nemzetisegi_alapu_tomegverekedes_volt_Kazahsztanban_tobben_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=748032c9-4aa8-4146-bfaa-b967e3c19269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c29dfc-9f62-4588-bbf1-431fa3142413","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Nemzetisegi_alapu_tomegverekedes_volt_Kazahsztanban_tobben_meghaltak","timestamp":"2020. február. 08. 10:47","title":"Nemzetiségi alapú tömegverekedés volt Kazahsztánban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb bizalmi vagyonkezelőt gründoltak a felcsúti milliárdos és ezáltal Orbán Viktor kormányfő környezetében.","shortLead":"Újabb bizalmi vagyonkezelőt gründoltak a felcsúti milliárdos és ezáltal Orbán Viktor kormányfő környezetében.","id":"202006_safe_harbor_trust_az_alcsutdobozi_vagyonkezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c42c75d-dea4-460a-890c-5b6825d10a1a","keywords":null,"link":"/360/202006_safe_harbor_trust_az_alcsutdobozi_vagyonkezelo","timestamp":"2020. február. 09. 12:15","title":"Vagyonkezelőt alapított Mészáros Lőrinc egyik embere ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582be4c6-1c28-45b0-9235-a9bdb33876fb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Macskák című musical filmváltozata, valamint a Rambo V - Utolsó vér is esélyes a hollywoodi citromdíjra, az Oscar-díjak ellenpontjaként átadott Arany Málnára - jelentették be a szervezők.","shortLead":"A Macskák című musical filmváltozata, valamint a Rambo V - Utolsó vér is esélyes a hollywoodi citromdíjra...","id":"20200209_Macskak_es_az_uj_Rambofilm_a_citromdij_jeloltjei_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=582be4c6-1c28-45b0-9235-a9bdb33876fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd98563-e4b6-486c-9239-bb32497dede6","keywords":null,"link":"/elet/20200209_Macskak_es_az_uj_Rambofilm_a_citromdij_jeloltjei_kozott","timestamp":"2020. február. 09. 15:44","title":"Macskák és az új Rambo-film a citromdíj jelöltjei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]