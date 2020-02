Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4b97210-cca6-460c-8bfe-752a3287ed64","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A litván határnál épülő fehérorosz atomerőmű esete mutatja, hogy milyen nehéz megszabadulni az orosz nukleáris energiától való függőségtől. Közben Oroszország mellett már Kína is egyre jobban növeli befolyását az európai energiapiacon. ","shortLead":"A litván határnál épülő fehérorosz atomerőmű esete mutatja, hogy milyen nehéz megszabadulni az orosz nukleáris...","id":"20200223_Nuklearis_fuggetlenseg_Osztrovec_into_peldaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4b97210-cca6-460c-8bfe-752a3287ed64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b8647f-fee3-4495-845a-52d3eed859ec","keywords":null,"link":"/360/20200223_Nuklearis_fuggetlenseg_Osztrovec_into_peldaja","timestamp":"2020. február. 23. 12:00","title":"Így ne függetlenedjünk az orosz atomtól: a fehérorosz példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3de13e8-0dc8-4070-b39e-2d7e92706976","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A hamarosan elkészülő gigantikus etiópiai vízerőmű megcsapolja Egyiptom vízforrásának, a Nílusnak a hozamát. A folyam medencéjének országaira a népességrobbanás a jellemző, így a víz egyre fontosabb természeti erőforrássá válik.","shortLead":"A hamarosan elkészülő gigantikus etiópiai vízerőmű megcsapolja Egyiptom vízforrásának, a Nílusnak a hozamát. A folyam...","id":"202008__kie_anilus__etiop_ujjaszuletes__egyiptomi_katasztrofa__gatszakadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3de13e8-0dc8-4070-b39e-2d7e92706976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254b0bde-629a-4e13-984f-f22fd68711ea","keywords":null,"link":"/360/202008__kie_anilus__etiop_ujjaszuletes__egyiptomi_katasztrofa__gatszakadas","timestamp":"2020. február. 24. 13:00","title":"Egyiptom \"a Nílus ajándéka\", de mostantól Etiópia is az akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"182629e1-967c-467a-8dfd-40f89c4a4b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nem tudták megmenteni az életét.","shortLead":"Már nem tudták megmenteni az életét.","id":"20200222_46_000_eves_madarat_talaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=182629e1-967c-467a-8dfd-40f89c4a4b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5230a9b5-a5cf-4868-a648-bb6e452ffbf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_46_000_eves_madarat_talaltak","timestamp":"2020. február. 22. 21:39","title":"46 000 éves madarat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec4f2c4-a3d9-4d21-8f63-a73d80567403","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Egészségügyi Világszervezetet és kutatóintézeteket támogatnak az EU kasszájából elkülönített pénzzel.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezetet és kutatóintézeteket támogatnak az EU kasszájából elkülönített pénzzel.","id":"20200224_76_milliard_forintot_ad_az_EU_a_koronavirusjarvany_visszaszoritasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dec4f2c4-a3d9-4d21-8f63-a73d80567403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420ad525-099e-4496-9221-2756e21b8c13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200224_76_milliard_forintot_ad_az_EU_a_koronavirusjarvany_visszaszoritasara","timestamp":"2020. február. 24. 11:58","title":"76 milliárd forintot ad az EU a koronavírus-járvány visszaszorítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bf6687-4ad9-4d5c-846b-ba3f5d85d396","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átmenetileg felfüggesztette a Samsung a munkát a Gumiban található gyárában. A termelés hétfőn már újraindult, a dolgozók egy része viszont karanténba vonult.","shortLead":"Átmenetileg felfüggesztette a Samsung a munkát a Gumiban található gyárában. A termelés hétfőn már újraindult...","id":"20200224_samsung_galaxy_z_flip_osszecsukhato_okostelefon_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4bf6687-4ad9-4d5c-846b-ba3f5d85d396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e74520e-f1da-4295-b756-835e0d0324da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_samsung_galaxy_z_flip_osszecsukhato_okostelefon_koronavirus","timestamp":"2020. február. 24. 09:03","title":"Koronavírus: a Samsungot is elérte a baj, le kellett állítani a Galaxy Z Flip gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24577a25-4a63-487e-9e67-adbe45f30f6f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A felívelő karriert befutó Vida József bankár bizalmi vagyonkezelője jelent meg azokban a borászatokban, amelyekben eddig a bukott bankár Töröcskei István volt érdekelt.","shortLead":"A felívelő karriert befutó Vida József bankár bizalmi vagyonkezelője jelent meg azokban a borászatokban, amelyekben...","id":"202008__dorgicsei_boraszat__tokaji_szallo__torocskei_vagy_vida__kockazati_toke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24577a25-4a63-487e-9e67-adbe45f30f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03c9a7b-4f37-4cc2-a7d9-226dd1958c1f","keywords":null,"link":"/360/202008__dorgicsei_boraszat__tokaji_szallo__torocskei_vagy_vida__kockazati_toke","timestamp":"2020. február. 24. 07:00","title":"Pikszisbe be, pikszisből ki: bankárok feszültek egymásnak a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megjelent koronavírus 1600 százalékos áremelkedést hozott a szájmaszkoknál. A kézfertőtlenítők ára is az egekbe szökött.","shortLead":"A megjelent koronavírus 1600 százalékos áremelkedést hozott a szájmaszkoknál. A kézfertőtlenítők ára is az egekbe...","id":"20200224_koronavirus_olaszorszag_kezfertotlenito_szajmaszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f010cea-b919-46e9-b13b-bd0f97a836aa","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_koronavirus_olaszorszag_kezfertotlenito_szajmaszk","timestamp":"2020. február. 24. 14:29","title":"Óriásit drágultak a kézfertőtlenítők Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f476741-6f78-4b1f-b508-4058d7947394","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Általános áremelést nem tervez a BKK, inkább más módszerrel növelnék a bevételeiket – többek közt erről is beszélt a hvg.hu-nak adott interjújában Varga Ivett, a cég új vezérigazgatója. A Lánchíd felújításáról vannak elképzeléseik, ám végleges döntés nincs, ahogy az e-jegyre is várni kell még. ","shortLead":"Általános áremelést nem tervez a BKK, inkább más módszerrel növelnék a bevételeiket – többek közt erről is beszélt...","id":"20200224_BKKvezer_amit_ma_latunk_az_nem_elektronikus_jegy_hanem_mobiljegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f476741-6f78-4b1f-b508-4058d7947394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c88cefb-af52-43a6-9097-cea07679d2b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_BKKvezer_amit_ma_latunk_az_nem_elektronikus_jegy_hanem_mobiljegy","timestamp":"2020. február. 24. 06:30","title":"BKK-vezér: Néhány éven belül lesz e-jegyrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]