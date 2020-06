Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-krízis közepette egyre optimistább a világ az Ipsos 27 országot vizsgáló kutatássorozata alapján, de Magyarország kilóg a sorból. ","shortLead":"A koronavírus-krízis közepette egyre optimistább a világ az Ipsos 27 országot vizsgáló kutatássorozata alapján, de...","id":"20200615_ipsos_miert_aggodnak_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81071659-a260-4fb6-a380-03b52582498b","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_ipsos_miert_aggodnak_a_magyarok","timestamp":"2020. június. 15. 15:59","title":"Az egészségügy helyzete és a korrupció a koronavírusnál is jobban aggasztja a magyarokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Berlini utca egy laborjában történt robbanás, az épületet kiürítették.","shortLead":"A Berlini utca egy laborjában történt robbanás, az épületet kiürítették.","id":"20200615_robbanas_ujpesti_labor_tuzoltosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d579dd84-3bd9-48f2-875a-5d9354e4b071","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_robbanas_ujpesti_labor_tuzoltosag","timestamp":"2020. június. 15. 12:12","title":"Robbanás volt egy újpesti laborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f221c6e-eba0-4e88-998c-a94abc8ae849","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Másképp válik addiktívvá a sport, és ez tovább maradhat észrevétlen, mint a drog- vagy az alkoholfüggőség, de ez is romboló, testileg-lelkileg egyaránt. Interjú az aggasztóan terjedő jelenségről Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológussal.","shortLead":"Másképp válik addiktívvá a sport, és ez tovább maradhat észrevétlen, mint a drog- vagy az alkoholfüggőség, de ez is...","id":"202024__koros_testedzes__mindenki_mast_mer__ahosszutavfuto_mamora__mitol_fugg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f221c6e-eba0-4e88-998c-a94abc8ae849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407ec434-9b97-43a3-9339-2cad5dc40a40","keywords":null,"link":"/360/202024__koros_testedzes__mindenki_mast_mer__ahosszutavfuto_mamora__mitol_fugg","timestamp":"2020. június. 14. 12:15","title":"„Igen komoly károkat képes okozni” – Kapitány-Fövény Máté az edzésfüggőségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4fc2ff9-0a57-4b5a-a6bf-9fafd1692e23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook győztest hirdetett Deepfake Detection Challenge nevű versenyén. A megmérettetésre több mint 35 ezer kamuvideó-felismerő programot készítettek a nevezők, de ennél is beszédesebb szám, hogy ezek mennyire voltak hatékonyak.","shortLead":"A Facebook győztest hirdetett Deepfake Detection Challenge nevű versenyén. A megmérettetésre több mint 35 ezer...","id":"20200615_facebook_deepfake_video_deepfake_technologia_deepfake_detection_challenge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4fc2ff9-0a57-4b5a-a6bf-9fafd1692e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97825e74-2fa5-49d0-8feb-7d3c3cfb7f39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_facebook_deepfake_video_deepfake_technologia_deepfake_detection_challenge","timestamp":"2020. június. 15. 12:03","title":"Győztest hirdetett a Facebook: ijesztő, mennyire nem ismerjük fel a kamuvideókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Április óta nem volt ilyen magas az új fertőzöttek száma.","shortLead":"Április óta nem volt ilyen magas az új fertőzöttek száma.","id":"20200614_Kinaban_megint_belehuzott_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97452876-385c-4f7d-8fe2-a50c26d68a98","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Kinaban_megint_belehuzott_a_koronavirus","timestamp":"2020. június. 14. 08:12","title":"Kínában megint belehúzott a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar és a lengyel vezetés keserűen csalódni fog, mert ugyan évek óta a nemzetállamok Európáját hirdetik, ám most kénytelenek rájönni, hogy a válságot csakis több együttműködés és integráció révén lehet legyűrni. Így festette le a helyzetet a Kelet-Közép-Európával foglalkozó varsói kutató intézet, a Visegrád Insight elnöke a Die Weltnek.","shortLead":"A magyar és a lengyel vezetés keserűen csalódni fog, mert ugyan évek óta a nemzetállamok Európáját hirdetik, ám most...","id":"20200615_Die_Welt_Visegrad_Insight","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87ac518-2ebc-4cc7-b19b-1ba383a87c76","keywords":null,"link":"/360/20200615_Die_Welt_Visegrad_Insight","timestamp":"2020. június. 15. 07:30","title":"Die Welt: Szomorú lesz az ébredés Orbán és Kaczynski számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82758cd3-f90d-47bb-b88f-92d8bb44bb6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A XV. kerületben úgy suhant át a piroson egy autó, mintha más nem is lenne az úton.","shortLead":"A XV. kerületben úgy suhant át a piroson egy autó, mintha más nem is lenne az úton.","id":"20200614_Tizenharom_masodpercen_mult_a_zebran_mobilozo_fiatal_elete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82758cd3-f90d-47bb-b88f-92d8bb44bb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc55e83-e407-4ac5-9ee9-6a9987ff2dc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Tizenharom_masodpercen_mult_a_zebran_mobilozo_fiatal_elete","timestamp":"2020. június. 14. 09:25","title":"Tizenhárom másodpercen múlt a zebrán mobilozó fiatal élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25883c5f-35a9-4520-8685-4f249572f817","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Franciaország az utolsó pillanatig várt a határnyitással, de most már biztos: akinek a Riviéra kell, megkapja idén is. Egyelőre nehéz megmondani, mennyit változott Nizza az elmúlt hónapok során. Nehéz időszakon vannak túl.","shortLead":"Franciaország az utolsó pillanatig várt a határnyitással, de most már biztos: akinek a Riviéra kell, megkapja idén is...","id":"20200615_Nizza_a_jarvany_alatt_a_mult_sebeit_is_jobban_erezte_de_kesz_a_visszateresre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25883c5f-35a9-4520-8685-4f249572f817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdea98a-8126-4f8b-808b-20337d4d43a7","keywords":null,"link":"/360/20200615_Nizza_a_jarvany_alatt_a_mult_sebeit_is_jobban_erezte_de_kesz_a_visszateresre","timestamp":"2020. június. 15. 16:00","title":"Nizza a járvány alatt a múlt sebeit is jobban érezte, de kész a visszatérésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]