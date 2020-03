Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a980fc4a-02b7-471d-84e3-472253faa1fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idős férfi Lombardiából utazott haza, Magyarországról a nagylaki határátkelőn lépett ki. Vele együtt már hat diagnosztizált eset van Romániában. ","shortLead":"Az idős férfi Lombardiából utazott haza, Magyarországról a nagylaki határátkelőn lépett ki. Vele együtt már hat...","id":"20200304_magyarorszag_utazas_romania_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a980fc4a-02b7-471d-84e3-472253faa1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b28ce4-dd1e-434c-871d-5ec5c23946c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_magyarorszag_utazas_romania_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 16:52","title":"Magyarországon keresztül utazott haza az egyik romániai koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jól megy a Life TV-nek, vezére már vagyont is kezel.","shortLead":"Jól megy a Life TV-nek, vezére már vagyont is kezel.","id":"202010_feketehegy_vagyonkezelo_fial_alife_tv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3af739-da43-461b-a6f7-adc7aa2ebba9","keywords":null,"link":"/360/202010_feketehegy_vagyonkezelo_fial_alife_tv","timestamp":"2020. március. 05. 10:00","title":"Nem járhat rosszul, aki Mészáros Lőrinc feleségének dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60416dd1-3831-4815-813c-71c616a74b2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Australian Strategic Policy Institute kutatóközpont szerint a kínai kormány mintegy 80 ezer, kisebbséghez tartozó embert dolgoztat kényszermunkára utaló körülmények között 27 kínai gyárban, amelyek a világ legnagyobb cégeinek termelnek.","shortLead":"Az Australian Strategic Policy Institute kutatóközpont szerint a kínai kormány mintegy 80 ezer, kisebbséghez tartozó...","id":"20200303_kina_atnevelotabor_kenyszermunka_ujgur_kisebbseg_tech_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60416dd1-3831-4815-813c-71c616a74b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb67514-47fc-4d1d-a9cb-f832171ecced","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_kina_atnevelotabor_kenyszermunka_ujgur_kisebbseg_tech_cegek","timestamp":"2020. március. 03. 20:03","title":"Kényszermunkán dolgoztatott emberek termelhetnek a világ vezető techcégeinek Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fd9e27-6fa6-4543-9bbe-6620b550ef7c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sosem volt még ilyen enyhe az orosz tél.","shortLead":"Sosem volt még ilyen enyhe az orosz tél.","id":"20200305_Tel_tabornok_nyugdijba_ment_Oroszorszag_olvad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24fd9e27-6fa6-4543-9bbe-6620b550ef7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22af2f4-da75-4083-8747-927e25b424e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Tel_tabornok_nyugdijba_ment_Oroszorszag_olvad","timestamp":"2020. március. 05. 15:08","title":"Tél tábornok nyugdíjba ment, Oroszország olvad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362927de-9afc-468e-9a58-e78c1e6d38c2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ne ijedjen meg, ez természetes. Inkább aknázza ki a bennük rejlő potenciált. Nógrádi Csilla pszichológus írása.","shortLead":"Ne ijedjen meg, ez természetes. Inkább aknázza ki a bennük rejlő potenciált. Nógrádi Csilla pszichológus írása.","id":"20200305_Folyton_eroszakrol_es_szexrol_almodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=362927de-9afc-468e-9a58-e78c1e6d38c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e19fb4d-5f29-440c-bb6d-dda0cde2225f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200305_Folyton_eroszakrol_es_szexrol_almodik","timestamp":"2020. március. 05. 07:10","title":"Folyton erőszakról és szexről álmodik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék az azonnali kérdések rekorderét veszítette el Gréczy Zsolt lemondásával; a jobbikos Z. Kárpát Dániel beszélt a legtöbbet napirend után az Országgyűlésben. Legek következnek.","shortLead":"Az ellenzék az azonnali kérdések rekorderét veszítette el Gréczy Zsolt lemondásával; a jobbikos Z. Kárpát Dániel...","id":"20200304_Egy_KDNPs_6_oran_at_beszelt_a_parlamentben_mig_egy_fideszes_10_eve_jatszik_csendkiralyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c60906-ffbe-42c8-afe6-978cae5d9efc","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_Egy_KDNPs_6_oran_at_beszelt_a_parlamentben_mig_egy_fideszes_10_eve_jatszik_csendkiralyt","timestamp":"2020. március. 04. 09:58","title":"Egy KDNP-s 6 órán át beszélt a parlamentben, egy fideszes 10 éve játszik csendkirályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy kisebb, de látványos változtatást hajtott végre legfőbb alkalmazásában. Ez most kimondottan hasznos.","shortLead":"A Facebook egy kisebb, de látványos változtatást hajtott végre legfőbb alkalmazásában. Ez most kimondottan hasznos.","id":"20200304_facebook_alkalmazas_frissites_menupont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06005fc-a2e3-4bad-93c4-e3aa91a2a595","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_facebook_alkalmazas_frissites_menupont","timestamp":"2020. március. 04. 16:03","title":"Nyissa meg a telefonján a Facebookot, talán már önhöz is megérkezett az új menü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125286dd-dc37-4354-8423-3a5a3653cdf4","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Már a megelőző visszalépésekkel megrostálta a szuperkedd a demokrata elnökjelöltek versenyét, aztán maga a szavazás kétszereplősre szűkítette a mezőnyt. A taroló Joe Biden a mérsékeltek, a vele tartó Bernie Sanders a progresszívek bajnoka lett. Elizabeth Warren még a saját államában sem tudott nyerni, Michael Bloomberg pedig élete legrosszabb befektetésével csődölt be.","shortLead":"Már a megelőző visszalépésekkel megrostálta a szuperkedd a demokrata elnökjelöltek versenyét, aztán maga a szavazás...","id":"20200304_Biden_berobbant_Bernie_brusztol_Bloomberg_betlizett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=125286dd-dc37-4354-8423-3a5a3653cdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4fab6c-ba5a-491a-b9ff-c0e7ea4e14f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Biden_berobbant_Bernie_brusztol_Bloomberg_betlizett","timestamp":"2020. március. 04. 11:45","title":"Biden berobbant, Bernie brusztol, Bloomberg betlizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]