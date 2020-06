Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Úgy rázza ki magából a vizet, mint a család kutyája, amelyik most mászott ki a medencéből." "Közelről és lassítva látszik igazán, mennyire hasznos az Apple Watch egyik legjobb funkciója" 2020. június. 20. 15:36

"Bár a kampánygyűlésére alig voltak kíváncsiak az emberek. Dulakodás azért így is volt." "Trump rákapcsolt a választási kampányra" 2020. június. 21. 08:35

"Eddig egy holttestet találtak, azt egyelőre nem tudni, hányan sérültek meg." "Hatalmas gázrobbanás történt Kijevben" 2020. június. 21. 11:53

"Egy gazdaságkutató intézet szerint az eddigi számítások figyelmen kívül hagyják az elektromos áram iránti megnövekedett igényt." "Növeli a károsanyag-kibocsátást az elektromos mobilitásra való átállás erőltetése" 2020. június. 21. 10:18

"A járványveszély enyhülését követően június 22-től ismét személyesen olvassák le a mérőórákat a ELMŰ-ÉMÁSZ munkatársai – közölte az E.ON csoporthoz tartozó szolgáltató." "Hamarosan újra csenget az óraleolvasó, ám kerülik a karanténos lakásokat" 2020. június. 22. 11:17

"A veszélyes kisbolygók szétrobbantása még mindig nem annyira jó taktika, a kutatók ezért folyamatosan új védelmi rendszereken dolgoznak. Itt a legújabb ötlet." "Pórázon vezetnék el a Földre veszélyes aszteroidákat" 2020. június. 20. 20:04

"A kormányfő nagyon belejött ebbe a műfajba: kaptak üzenetet a diplomázók, most meg az érettségizők is. Senkit (és semmit) sem bíznak a véletlenre. Van iskola, amelyik olyan lelkes lett, hogy a levelet ki is tette az oldalára." "Ha egy üzlet beindul: Orbán Viktor az érettségizőknek is levelet írt" 2020. június. 21. 10:02

"Az alezredes egy interjúban beszélt erről. Örült, hogy maszkban kellett vásárolni menni, mert így sokkal kevesebben ismerték fel." "Gál Kristófék egymás között is kaspónak hívták az operatív törzs pulpitusát" 2020. június. 20. 16:38