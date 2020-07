Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc589265-9872-4f9d-91ae-6ed5da8e7780","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A verbális és a fizikai erőszak sem volt ritka az intézetben az egykori diákok elmondása alapján.","shortLead":"A verbális és a fizikai erőszak sem volt ritka az intézetben az egykori diákok elmondása alapján.","id":"20200727_Szexualis_zaklatasrol_beszelnek_a_Balettintezet_korabbi_diakjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc589265-9872-4f9d-91ae-6ed5da8e7780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cb4e87-cfa5-4058-9903-e347010c2af6","keywords":null,"link":"/elet/20200727_Szexualis_zaklatasrol_beszelnek_a_Balettintezet_korabbi_diakjai","timestamp":"2020. július. 27. 17:20","title":"Szexuális zaklatásról, erőszakos viselkedésről beszélnek a Balettintézet korábbi diákjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e035db-155c-4471-999d-9d4e1106c79e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolodko Mihály szobrászművész Fiumében alkotta meg a Piszkos Fred, a kapitány legendás jelenetét.","shortLead":"Kolodko Mihály szobrászművész Fiumében alkotta meg a Piszkos Fred, a kapitány legendás jelenetét.","id":"20200728_Horvatorszag_Fiume_Rejto_Jeno_kes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7e035db-155c-4471-999d-9d4e1106c79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adcbd06-ff9b-4d49-8277-5a4e1f328fc0","keywords":null,"link":"/elet/20200728_Horvatorszag_Fiume_Rejto_Jeno_kes","timestamp":"2020. július. 28. 14:49","title":"Horvátországban szúrták hátba Rejtő Jenő matrózát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da5e569-0520-4c01-bffe-34032dab3d06","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus második hulláma miatt további intézkedéseket is bevezetnek. 