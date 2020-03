Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyugat-Virginiában is regisztráltak egy megbetegedést.","shortLead":"Nyugat-Virginiában is regisztráltak egy megbetegedést.","id":"20200318_Az_USA_osszes_allamaban_megjelent_mar_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f65294b-60d6-45f3-b836-d2a0c1b60acf","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Az_USA_osszes_allamaban_megjelent_mar_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:02","title":"Az USA összes államában megjelent már a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hatszoros Super Bowl-győztes játékos a Twitteren köszönt el a szurkolóktól.","shortLead":"A hatszoros Super Bowl-győztes játékos a Twitteren köszönt el a szurkolóktól.","id":"20200317_Tom_Brady_megerositette_elmegy_a_New_England_Patriotstol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75fe787-fb14-4db6-a1fe-d2a4e226008e","keywords":null,"link":"/sport/20200317_Tom_Brady_megerositette_elmegy_a_New_England_Patriotstol","timestamp":"2020. március. 17. 14:23","title":"Tom Brady otthagyja a New England Patriotst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legtöbb megbetegedést Tirolban regisztrálták. ","shortLead":"A legtöbb megbetegedést Tirolban regisztrálták. ","id":"20200316_Ausztriaban_meghaladta_az_ezret_a_diagnosztizalt_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77516e7f-7046-4fba-bbff-45752de1bb22","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_Ausztriaban_meghaladta_az_ezret_a_diagnosztizalt_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 16. 19:59","title":"Ausztriában meghaladta az ezret a diagnosztizált fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be440855-55a9-4b4b-bb9f-b4ce88c34c7e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A karácsony előtti forgalom másfélszerese a mostani.","shortLead":"A karácsony előtti forgalom másfélszerese a mostani.","id":"20200318_Tulhajszoltak_bolti_dolgozo_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be440855-55a9-4b4b-bb9f-b4ce88c34c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f77d48-ac8d-48f7-8bf2-7ef29a577bac","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Tulhajszoltak_bolti_dolgozo_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 08:02","title":"Túlhajszoltak és kevesen vannak a bolti dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a8ff2e-2ed5-4556-8ff5-3c41e2bcf3ad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Miközben az a kérdés, hogy megrendezhetik-e idén nyáron Tokióban az olimpiát, a japán bizottságot is elérte a koronavírus.","shortLead":"Miközben az a kérdés, hogy megrendezhetik-e idén nyáron Tokióban az olimpiát, a japán bizottságot is elérte...","id":"20200317_Koronavirus_japan_olimpia_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87a8ff2e-2ed5-4556-8ff5-3c41e2bcf3ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f061d4e7-ba04-46d3-ab44-48659c824ef0","keywords":null,"link":"/sport/20200317_Koronavirus_japan_olimpia_foci","timestamp":"2020. március. 17. 12:57","title":"Koronavírusos a Japán Olimpiai Bizottság egyik vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13de540-7525-4309-87b1-f899701c1661","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokott dolog, hogy ismert személyeket, művészeket kérjenek fel márkanagykövetnek. Az egyre népszerűbb OnePlus sem tesz másként, és küszöbön álló csúcsmodelljét egy ismert színész kezében kapták lencsevégre.","shortLead":"Megszokott dolog, hogy ismert személyeket, művészeket kérjenek fel márkanagykövetnek. Az egyre népszerűbb OnePlus sem...","id":"20200317_robert_downey_jr_markanagykovet_oneplus_8_pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c13de540-7525-4309-87b1-f899701c1661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cdc03a-d157-4017-bb92-ab80189cbba4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_robert_downey_jr_markanagykovet_oneplus_8_pro","timestamp":"2020. március. 17. 09:33","title":"Robert Downey Jr. kezében fotózták le a még meg sem jelent OnePlus 8 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Így védik a veszélyeztetett korosztályt. Több élelmiszerbolt is kész átállni az új rendre.","shortLead":"Így védik a veszélyeztetett korosztályt. Több élelmiszerbolt is kész átállni az új rendre.","id":"20200318_ausztria_vasarlas_idosek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52106d6-82ca-4ba4-b822-9aaa33901b58","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200318_ausztria_vasarlas_idosek_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:55","title":"Egyes osztrák üzletekben néha csak az időseket engedik vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc4d6f4-cec8-4686-8ab8-6b7c7b5f9487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollégánk helyszíni videóval jelentkezett.","shortLead":"Kollégánk helyszíni videóval jelentkezett.","id":"20200317_hegyeshalom_osztrak_magyar_hatar_roman_bolgar_vendegmunkas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dc4d6f4-cec8-4686-8ab8-6b7c7b5f9487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e16ede3-e9d4-4add-a773-e32a1cd97abd","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_hegyeshalom_osztrak_magyar_hatar_roman_bolgar_vendegmunkas","timestamp":"2020. március. 17. 19:28","title":"Rengeteg ember vár Hegyeshalomnál, hogy bejusson az országba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]